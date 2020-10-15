Сразу 8 областных центров попали в Красную карантинную зону в Украине. Стали известны все 5 вопросов из всеукраинского опроса Зеленского. Во время заседания Харьковского облсовета вспыхнул скандал из-за коронавируса. Зеленский выступит в Раде. Предвыборные обещания Байдена относительно Украины. Такими были главные новости 15 октября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Новое карантинное зонирование

Актуально Какие города попали в красную зону: список

15 октября в Украине обновили карантинное зонирование. Согласно ему, сразу 8 областных центров попали в красную зону.

Речь идет об: Ивано-Франковске, Полтаве, Сумах, Тернополе, Черновцах, Чернигове, Хмельницком и Харькове.Также "красными" стали ряд районов в этих регионах, а также отдельные районы Волынской, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Ровненской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.

С полным перечнем городов и районов, попавших в различные карантинные зоны вы можете ознакомиться по ссылке.

В то же время заметно выросла оранжевая зона карантина, в которую, кроме Киева, попали такие областные центры:

Винница;

Луцк;

Днепр;

Житомир;

Ужгород;

Львов;

Одесса;

Ровно;

Херсон;

Черкассы.

Также в оранжевую зону попали более полусотни меньших городов и еще столько же районов.

Интересно, что в Минздраве видят несколько причин такого резкого роста количества больных COVID-19 в Украине. Так, главный санитарный врач Виктор Ляшко выделил 5 основных причин этой печальной тенденции.

А именно:

Первое – это специфика циркуляции возбудителя на которую ничто не может повлиять.

Второе – это сезонность. Возбудитель попадает в сезон гриппоподобных заболеваний, когда создаются условия для циркуляции.

Третье – это последствия первого карантина. Люди после длительного срока пребывания на карантине перестают бояться любой болезни, рискуют и пренебрегают противоэпидемическими правилами.

Четвертое – это пренебрежение правилами даже субъектами хозяйствования.

Пятое – проведение массовых мероприятий.

Отметим, что на днях Кабмин принял решение относительно массовых мероприятий, согласно которому:

В зеленой карантинной зоне в массовых мероприятиях могут одновременно принимать участие не более 50 человек (при соблюдении дистанции в 1,5 метра и при масочном режиме).

В желтой карантинной зоне – не более 30 человек.

В оранжевой – не более 20.

В красной таких мероприятий нельзя проводить вообще.

Сколько человек разрешено на массовых мероприятиях / инфографика 24 канала

Какова ситуация с коронавирусом в Украине? Очень неблагоприятная, поскольку уже несколько дней подряд в государстве фиксируют прирост у более 5 тысяч больных ежедневно.

Так, по состоянию на 15 октября в Украине уже зафиксировали 281 239 случаев COVID-19, 5 302 из них – летальные, а 119 650 человек выздоровели.

Вопрос всенародного опроса Зеленского

Мнение Предвыборная провокация, – Гармаш о всенародном опросе Зеленского

15 октября глава государства озвучил второй из пяти вопросов всенародного опроса, который будут проводить в Украине в день местных выборов 25 октября.

Оно звучит так:

Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?

К слову, Зеленский в своем очередном видеообращении призвал украинцев приходить 25 октября на выборы и голосовать, ведь "будет так, как решат они".

Впрочем, в Сеть попали все 5 вопросов, которые зададут украинцам во время опроса. В офисе Президента уже подтвердили: "слив" правдив, вопросы настоящие.

Вот какими будут эти 5 вопросов к народу Украины:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных? Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Обратите внимание! И в Офисе Президента Украины, и в Верховной Раде объясняли, что опрос не имеет никакой юридической силы. Результаты опроса нельзя считать ни референдумом, ни даже социологическим опросом. Кроме того, такой опрос нельзя проводить на избирательных участках. Поэтому опрос будут проводить волонтеры рядом с участками.

Скандал в Харькове

Тем временем Кладут в коридорах: на Харьковщине переполнены больницы, мест пациентам не хватает

На заседании Харьковского областного совета 15 октября вспыхнула словесная перепалка между главой ОГА Алексеем Кучером и депутатами. Кучер был приглашен на заседание, во время которого заместитель председателя облсовета Владимир Скоробагач обратился к заместителю главы ОГА Пастуху.

Он обвинил его в катастрофической ситуации с коронавирусом в регионе, которая якобы вызвана плохой работой Департамента охраны здоровья ОГА.

Вступиться за своего заместителя решил Кучер. Он нецензурной бранью ответил и Скоробагачу, и ряду депутатов области.

Х**ню это вы сейчас городите. Потому что никаких нет абсолютно конкретных примеров, которые говорили о том, что у нас в Департаменте хаос. Конкретные примеры... Вы сейчас говорите, что у нас мало кроватей? Да! Что стены потрепаны? Да! Что вы делали 5 лет, чтобы была другая ситуация? Н**ера не делали вместе с Булахом на пару. Теперь вы начинаете здесь кому-то предъявлять претензии,

– сказал Кучер.

Он добавил, что именно облгосадминистрация сейчас заботится, чтобы в регионе хватало всего для спасения людей. Кучер также крикнул, что все, что делают депутаты – это занимаются болтовней.

Ссора в Харьковском областном совете из-за ситуации с коронавирусом: видео 18+

После этого Скоробагач подошел к Кучеру и разговор перешел на крики.

"Вы ничего не принимаете, только др**ите! Руководителя Департамента полгода на работе нет! Вообще ничего нет", – кричал Скоробагач.

Спор прекратил председатель областного совета Сергей Чернов.

Обратите внимание! С 19 октября Харьков окажется в красной карантинной зоне. Ситуация с коронавирусом там действительно сложная. По состоянию на 15 октября в регионе подтвердили уже 26 913 случаев COVID-19. Известно, что 5 389 заболевших уже выздоровели, а 430 пациентов умерли во время течения болезни.



Область ежедневно устанавливает рекорды по суточному приросту больных. Только за предыдущие сутки на Харьковщине заболел 651 человек.

Зеленский выступит в Раде

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20 октября состоится пленарное заседание Верховной Рады, на котором, кроме рассмотрения бюджета, также ожидают и выступление президента Владимира Зеленского. Во время него глава государства произнесет традиционное ежегодное послание.

В нем президент определит стратегические направления развития Украины.

Интересно, что выступление должно было состояться еще в апреле, однако из-за коронавируса его отсрочили. Заметим, что сейчас ситуация с COVID-19 намного хуже, чем была в апреле.

Более того – Рада даже пошла на вынужденный карантин в конце сентября из-за большого количества инфицированных парламентариев.

Обещания Байдена относительно Украины

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Кандидат в президенты США Джо Байден назвал главные приоритеты относительно Украины, если он победит на выборах. Касаются они войны на Донбассе и извечной проблемы Украины и украинцев – коррупции.

Так, Байден потребует прекращения конфликта в Украине. Он также планирует работать с европейскими союзниками, чтобы "поддержать Украину, которая стремится к суверенному, демократическому и процветающему будущему, которого она заслуживает".

Кроме того, кандидат от демократов обещает предоставить Украине военную помощь, в том числе и оружие, чтобы помочь защитить себя от агрессии России.

Джозеф Байден также планирует всячески поощрять украинское правительство, бизнес и общество к борьбе с коррупцией. Он хочет, чтобы "украинские граждане могли пользоваться верховенством права и экономическими возможностями".