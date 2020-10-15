Главные новости 15 октября: 8 областных центров в красной зоне и скандал в Харькове
Сразу 8 областных центров попали в Красную карантинную зону в Украине. Стали известны все 5 вопросов из всеукраинского опроса Зеленского. Во время заседания Харьковского облсовета вспыхнул скандал из-за коронавируса. Зеленский выступит в Раде. Предвыборные обещания Байдена относительно Украины. Такими были главные новости 15 октября.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Новое карантинное зонирование
Актуально Какие города попали в красную зону: список
15 октября в Украине обновили карантинное зонирование. Согласно ему, сразу 8 областных центров попали в красную зону.
Речь идет об: Ивано-Франковске, Полтаве, Сумах, Тернополе, Черновцах, Чернигове, Хмельницком и Харькове.Также "красными" стали ряд районов в этих регионах, а также отдельные районы Волынской, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Ровненской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.
В то же время заметно выросла оранжевая зона карантина, в которую, кроме Киева, попали такие областные центры:
- Винница;
- Луцк;
- Днепр;
- Житомир;
- Ужгород;
- Львов;
- Одесса;
- Ровно;
- Херсон;
- Черкассы.
Также в оранжевую зону попали более полусотни меньших городов и еще столько же районов.
Интересно, что в Минздраве видят несколько причин такого резкого роста количества больных COVID-19 в Украине. Так, главный санитарный врач Виктор Ляшко выделил 5 основных причин этой печальной тенденции.
А именно:
- Первое – это специфика циркуляции возбудителя на которую ничто не может повлиять.
- Второе – это сезонность. Возбудитель попадает в сезон гриппоподобных заболеваний, когда создаются условия для циркуляции.
- Третье – это последствия первого карантина. Люди после длительного срока пребывания на карантине перестают бояться любой болезни, рискуют и пренебрегают противоэпидемическими правилами.
- Четвертое – это пренебрежение правилами даже субъектами хозяйствования.
- Пятое – проведение массовых мероприятий.
Отметим, что на днях Кабмин принял решение относительно массовых мероприятий, согласно которому:
- В зеленой карантинной зоне в массовых мероприятиях могут одновременно принимать участие не более 50 человек (при соблюдении дистанции в 1,5 метра и при масочном режиме).
- В желтой карантинной зоне – не более 30 человек.
- В оранжевой – не более 20.
- В красной таких мероприятий нельзя проводить вообще.
Сколько человек разрешено на массовых мероприятиях / инфографика 24 канала
Какова ситуация с коронавирусом в Украине? Очень неблагоприятная, поскольку уже несколько дней подряд в государстве фиксируют прирост у более 5 тысяч больных ежедневно.
Так, по состоянию на 15 октября в Украине уже зафиксировали 281 239 случаев COVID-19, 5 302 из них – летальные, а 119 650 человек выздоровели.
Вопрос всенародного опроса Зеленского
Мнение Предвыборная провокация, – Гармаш о всенародном опросе Зеленского
15 октября глава государства озвучил второй из пяти вопросов всенародного опроса, который будут проводить в Украине в день местных выборов 25 октября.
Оно звучит так:
Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?
К слову, Зеленский в своем очередном видеообращении призвал украинцев приходить 25 октября на выборы и голосовать, ведь "будет так, как решат они".
Впрочем, в Сеть попали все 5 вопросов, которые зададут украинцам во время опроса. В офисе Президента уже подтвердили: "слив" правдив, вопросы настоящие.
Вот какими будут эти 5 вопросов к народу Украины:
- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
Скандал в Харькове
Тем временем Кладут в коридорах: на Харьковщине переполнены больницы, мест пациентам не хватает
На заседании Харьковского областного совета 15 октября вспыхнула словесная перепалка между главой ОГА Алексеем Кучером и депутатами. Кучер был приглашен на заседание, во время которого заместитель председателя облсовета Владимир Скоробагач обратился к заместителю главы ОГА Пастуху.
Он обвинил его в катастрофической ситуации с коронавирусом в регионе, которая якобы вызвана плохой работой Департамента охраны здоровья ОГА.
Вступиться за своего заместителя решил Кучер. Он нецензурной бранью ответил и Скоробагачу, и ряду депутатов области.
Х**ню это вы сейчас городите. Потому что никаких нет абсолютно конкретных примеров, которые говорили о том, что у нас в Департаменте хаос. Конкретные примеры... Вы сейчас говорите, что у нас мало кроватей? Да! Что стены потрепаны? Да! Что вы делали 5 лет, чтобы была другая ситуация? Н**ера не делали вместе с Булахом на пару. Теперь вы начинаете здесь кому-то предъявлять претензии,
– сказал Кучер.
Он добавил, что именно облгосадминистрация сейчас заботится, чтобы в регионе хватало всего для спасения людей. Кучер также крикнул, что все, что делают депутаты – это занимаются болтовней.
Ссора в Харьковском областном совете из-за ситуации с коронавирусом: видео 18+
После этого Скоробагач подошел к Кучеру и разговор перешел на крики.
"Вы ничего не принимаете, только др**ите! Руководителя Департамента полгода на работе нет! Вообще ничего нет", – кричал Скоробагач.
Спор прекратил председатель областного совета Сергей Чернов.
Зеленский выступит в Раде
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20 октября состоится пленарное заседание Верховной Рады, на котором, кроме рассмотрения бюджета, также ожидают и выступление президента Владимира Зеленского. Во время него глава государства произнесет традиционное ежегодное послание.
В нем президент определит стратегические направления развития Украины.
Интересно, что выступление должно было состояться еще в апреле, однако из-за коронавируса его отсрочили. Заметим, что сейчас ситуация с COVID-19 намного хуже, чем была в апреле.
Более того – Рада даже пошла на вынужденный карантин в конце сентября из-за большого количества инфицированных парламентариев.
Обещания Байдена относительно Украины
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Кандидат в президенты США Джо Байден назвал главные приоритеты относительно Украины, если он победит на выборах. Касаются они войны на Донбассе и извечной проблемы Украины и украинцев – коррупции.
Так, Байден потребует прекращения конфликта в Украине. Он также планирует работать с европейскими союзниками, чтобы "поддержать Украину, которая стремится к суверенному, демократическому и процветающему будущему, которого она заслуживает".
Кроме того, кандидат от демократов обещает предоставить Украине военную помощь, в том числе и оружие, чтобы помочь защитить себя от агрессии России.
Джозеф Байден также планирует всячески поощрять украинское правительство, бизнес и общество к борьбе с коррупцией. Он хочет, чтобы "украинские граждане могли пользоваться верховенством права и экономическими возможностями".