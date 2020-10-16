Главные новости 16 октября: COVID-19 в Раде и Кабмине, вопросы Зеленского и соглашение с Турцией
Коронавирус в Кабмине и Верховной Раде набирает обороты. Украинцы узнали все вопросы из всеукраинского опроса во время местных выборов. Президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом. В Киеве зараженные COVID-19 часами стоят в очередях за медицинским тестом. Таковы были главные новости 16 октября.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
COVID-19 в Кабмине и Верховной Раде набирает обороты
Интересно Переговоры Украины о зоне свободной торговли с Турцией находятся на финишной прямой
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заразился COVID-19. Еще 13 октября чиновник был на заседании Кабинета Министров, поэтому всем чиновникам рекомендуют сдать тесты на коронавирус.
Чернышев хорошо себя чувствует, поэтому на самоизоляции продолжит работать дистанционно.
COVID-19 также подхватил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко. Политик признался, что у него повышенная температура и он чувствует себя, "как танк, которому подбили гусеницу".
Читайте также Николай Тищенко подхватил коронавирус: как чувствует себя нардеп
Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что сейчас во фракции 10 нардепов болеют коронавирусом.
Зеленский рассекретил еще 3 вопроса для опроса
Президент Украины озвучил еще 3 вопроса, которые поставят украинцам во время всеукраинского опроса в день местных выборов.
- Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
- Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о выполнении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
Зеленский призвал народ не только высказать свое мнение в ходе опроса, но и формулировать свои вопросы. Украинцы могут писать их под тематическим видеообращением Зеленского на его официальных страницах.
Заметьте Как украинцы относятся к инициативе Зеленского относительно опроса: результаты исследования
Визит Зеленского в Турцию
- Президент Владимир Зеленский с женой Еленой прибыли в Турцию с официальным визитом.
- Президентская чета встретилась с Вселенским патриархом Варфоломеем. Они обсудили вопросы войны на Донбассе. Патриарх заявил, что очень рад постепенному установлению мира в Украине.
- Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину. Возможной датой для визита назвали 30-ю годовщину независимости Украины.
- Президент Украины и президент Турции Реджеп Эрдоган подписали новое военное соглашение. Оно предусматривает расширение сотрудничества между двумя странами.
- Эрдоган подчеркнул, что Турция готова поддержать будущую платформу по деоккупации Крыма. Ее создание ранее анонсировал Зеленский.
Заметьте Зеленский считает, что Украина и Турция могут запустить совместное производство беспилотников
Владимир и Елена Зеленские встретились с патриархом Варфоломеем / Фото пресс-службы Офиса Президента
Километровые очереди за тестом на COVID-19 в Киеве
В столице Украины возле медучреждений, где делают тесты на коронавирус, люди выстроились в километровые очереди.
Желающих сдать тест на COVID-19 так много, что киевлянам приходится часами ждать на холоде. Медики рассказывают, что иногда люди стоят по 8-12 часов. У некоторых из них есть явные симптомы коронавируса: кашель и повышенная температура тела.
Обратите внимание Люди стоят 12 часов в очереди, чтобы сделать тест на COVID-19: шокирующее видео из Киева
В больнице Харькова зараженные COVID-19 лежат в коридорах
Инфекционная Купянская районная больница на Харьковщине переполнена. Зараженные коронавирусом лежат в коридоре. Помещение освещает только одна лампа, поэтому, чтобы поставить капельницу, медсестры светят фонариком.
Для стабилизации ситуации с коронавирусом медики просят власть открыть дополнительные отделения в местных больницах.
Сейчас в Украине зафиксировано 287 тысяч зараженных коронавирусом.