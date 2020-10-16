Коронавирус в Кабмине и Верховной Раде набирает обороты. Украинцы узнали все вопросы из всеукраинского опроса во время местных выборов. Президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом. В Киеве зараженные COVID-19 часами стоят в очередях за медицинским тестом. Таковы были главные новости 16 октября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

COVID-19 в Кабмине и Верховной Раде набирает обороты

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Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заразился COVID-19. Еще 13 октября чиновник был на заседании Кабинета Министров, поэтому всем чиновникам рекомендуют сдать тесты на коронавирус.

Чернышев хорошо себя чувствует, поэтому на самоизоляции продолжит работать дистанционно.

COVID-19 также подхватил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко. Политик признался, что у него повышенная температура и он чувствует себя, "как танк, которому подбили гусеницу".

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Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что сейчас во фракции 10 нардепов болеют коронавирусом.

Зеленский рассекретил еще 3 вопроса для опроса

Президент Украины озвучил еще 3 вопроса, которые поставят украинцам во время всеукраинского опроса в день местных выборов.

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о выполнении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Зеленский призвал народ не только высказать свое мнение в ходе опроса, но и формулировать свои вопросы. Украинцы могут писать их под тематическим видеообращением Зеленского на его официальных страницах.

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Визит Зеленского в Турцию

Президент Владимир Зеленский с женой Еленой прибыли в Турцию с официальным визитом.

Президентская чета встретилась с Вселенским патриархом Варфоломеем. Они обсудили вопросы войны на Донбассе. Патриарх заявил, что очень рад постепенному установлению мира в Украине.

Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину. Возможной датой для визита назвали 30-ю годовщину независимости Украины.

Президент Украины и президент Турции Реджеп Эрдоган подписали новое военное соглашение. Оно предусматривает расширение сотрудничества между двумя странами.

Эрдоган подчеркнул, что Турция готова поддержать будущую платформу по деоккупации Крыма. Ее создание ранее анонсировал Зеленский.

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Владимир и Елена Зеленские встретились с патриархом Варфоломеем / Фото пресс-службы Офиса Президента



Километровые очереди за тестом на COVID-19 в Киеве

В столице Украины возле медучреждений, где делают тесты на коронавирус, люди выстроились в километровые очереди.

Желающих сдать тест на COVID-19 так много, что киевлянам приходится часами ждать на холоде. Медики рассказывают, что иногда люди стоят по 8-12 часов. У некоторых из них есть явные симптомы коронавируса: кашель и повышенная температура тела.

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В больнице Харькова зараженные COVID-19 лежат в коридорах

Инфекционная Купянская районная больница на Харьковщине переполнена. Зараженные коронавирусом лежат в коридоре. Помещение освещает только одна лампа, поэтому, чтобы поставить капельницу, медсестры светят фонариком.

Для стабилизации ситуации с коронавирусом медики просят власть открыть дополнительные отделения в местных больницах.

Сейчас в Украине зафиксировано 287 тысяч зараженных коронавирусом.



Купянская районная больница / Фото Яны Колпаковой