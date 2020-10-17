Главные новости 17 октября: прощание с Николаем Микитенко и масштабное ДТП в Киеве
В Киеве простились с военным Николаем Микитенко, который совершил самоподжог против действий власти. Кроме этого, в столице столкнулись сразу 4 машины, в результате чего погибли люди. В Азербайджане жилые кварталы обстреляли ракетами. Также Украину накрыла непогода, из-за мощного ливня затопило улицы Киева. Такими были главные новости 17 октября.
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Прощание с Николаем Микитенко
В Киеве попрощались с украинским защитником Николаем Микитенко, который поджег себя на Майдане Независимости из-за несогласия с действиями текущей власти.
На церемонии выступила дочь погибшего Юлия Микитенко, которая также является военнослужащей. Девушка призвала президента Зеленского посмотреть в глаза ее семьи.
Всего попрощаться с бойцом пришли около сотни человек. Микитенко похоронят на родине в Житомирской области.
Что известно о самоподжоге Микитенко
- Военнослужащий поджег себя в центре Киева 11 октября.
- В результате мужчина получил более 90% ожогов тела и через несколько дней скончался в больнице.
- Активисты и близкие Микитенко убеждены, что он совершил самосожжение в знак протеста против политики президента Владимира Зеленского.
Прощание с Николаем Микитенко/Фото Укринформа:
Масштабное ДТП в Киеве
В Святошинском районе Киева произошло масштабное ДТП. Столкнулись сразу 4 авто. По предварительной информации, есть погибшие.
Очевидцы сняли видео с места аварии. На нем видно, что машины слетели с трассы, в результате чего детали авто разбросало по дороге. Кроме того, вокруг лежали тела людей.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Смотрите видео 18 + с места аварии:
В Азербайджане жилые массивы обстреляли ракетами
Ночью жилые массивы города Гаянджи в Азербайджане обстреляли ракетами. Погибли по меньшей мере 12 человек, более 40 жителей травмировались. Кроме того, город подвергся значительным разрушениям. Некоторые дома разрушены дотла. Также обстрелы повредили городской транспорт.
Азербайджан обвиняет в обстрелах Армению. Зато в Армении информацию об обстрелах со стороны Еревана опровергли.
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Непогода в Украине
Сразу несколько городов Украины накрыла непогода. В частности, в Киеве мощный ливень затопил проезжие части более двадцати улиц. В частности, от непогоды пострадали проспект Гузара, Гавела, Воздухофлотский, улицы Пестеля, Брожка, Жилянская, Ромена Роллана, Гарматная, Ереванская, Гетьмана, Преображенская, Чаадаева и др.
Коммунальщики объясняют затопление тем, что реки и открытые водоемы во время ливня переполняются и не могут справиться со всей дождевой водой.
Кроме этого, ливни прошли в Кировоградской и Николаевской областях. В частности, на Николаевщине и в Кропивницком непогода повредила крыши десятков домов.
Затоплены улицы Киева, видео: