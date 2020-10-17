В Киеве простились с военным Николаем Микитенко, который совершил самоподжог против действий власти. Кроме этого, в столице столкнулись сразу 4 машины, в результате чего погибли люди. В Азербайджане жилые кварталы обстреляли ракетами. Также Украину накрыла непогода, из-за мощного ливня затопило улицы Киева. Такими были главные новости 17 октября.

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Прощание с Николаем Микитенко

В Киеве попрощались с украинским защитником Николаем Микитенко, который поджег себя на Майдане Независимости из-за несогласия с действиями текущей власти.

На церемонии выступила дочь погибшего Юлия Микитенко, которая также является военнослужащей. Девушка призвала президента Зеленского посмотреть в глаза ее семьи.

Всего попрощаться с бойцом пришли около сотни человек. Микитенко похоронят на родине в Житомирской области.

Что известно о самоподжоге Микитенко

Военнослужащий поджег себя в центре Киева 11 октября.

В результате мужчина получил более 90% ожогов тела и через несколько дней скончался в больнице.

Активисты и близкие Микитенко убеждены, что он совершил самосожжение в знак протеста против политики президента Владимира Зеленского.

Прощание с Николаем Микитенко/Фото Укринформа:

Масштабное ДТП в Киеве

В Святошинском районе Киева произошло масштабное ДТП. Столкнулись сразу 4 авто. По предварительной информации, есть погибшие.

Очевидцы сняли видео с места аварии. На нем видно, что машины слетели с трассы, в результате чего детали авто разбросало по дороге. Кроме того, вокруг лежали тела людей.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Смотрите видео 18 + с места аварии:

В Азербайджане жилые массивы обстреляли ракетами

Ночью жилые массивы города Гаянджи в Азербайджане обстреляли ракетами. Погибли по меньшей мере 12 человек, более 40 жителей травмировались. Кроме того, город подвергся значительным разрушениям. Некоторые дома разрушены дотла. Также обстрелы повредили городской транспорт.

Азербайджан обвиняет в обстрелах Армению. Зато в Армении информацию об обстрелах со стороны Еревана опровергли.

Innocent civilians in the second biggest city of Azerbaijan are under the indiscriminate and targeted missile attack of Armenia. Unscrupulous calls for humanitarian ceasefire should see these war crimes of #Armenia. According to initial info more than 20 houses destroyed. pic.twitter.com/fznh82kqur — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

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Обратите внимание! Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха возобновились 27 сентября, хотя страны конфликтуют давно. Несмотря на договоренности о перемирии война продолжается. В эскалации конфликта Азербайджан и Армения обвиняют друг друга. Подробнее о событиях в Нагорном Карабахе читайте здесь.

Непогода в Украине

Сразу несколько городов Украины накрыла непогода. В частности, в Киеве мощный ливень затопил проезжие части более двадцати улиц. В частности, от непогоды пострадали проспект Гузара, Гавела, Воздухофлотский, улицы Пестеля, Брожка, Жилянская, Ромена Роллана, Гарматная, Ереванская, Гетьмана, Преображенская, Чаадаева и др.

Коммунальщики объясняют затопление тем, что реки и открытые водоемы во время ливня переполняются и не могут справиться со всей дождевой водой.

Кроме этого, ливни прошли в Кировоградской и Николаевской областях. В частности, на Николаевщине и в Кропивницком непогода повредила крыши десятков домов.

Затоплены улицы Киева, видео: