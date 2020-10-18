Главные новости 18 октября: наступление Азербайджана, поражение Ломаченко, упреки Венгрии
Азербайджан продолжает активное наступление в Нагорном Карабахе. Венгрия снова пытается втянуть Украину в международные баталии. Василий Ломаченко проиграл все свои пояса. В Японии изобрели новую систему для тестирования коронавируса. Таковы были главные новости 18 октября
Важнейшие события Украины и мира за сегодня:
Наступление Азербайджана в Карабахе
Азербайджан и Армения еще 17 октября договорились, что с севера прекратят огонь. Но этому перемирию, как и предыдущему, не суждено было длиться долго. Поэтому бои практически не прекращались.
К слову Сорванное перемирие: Армения заявила о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе
Во время проведения боевой операции в Физулинском направлении Азербайджану удалось захватить военный объект армянской армии.
Азербайджан заверил, что "враг, оставив боевую технику, боеприпасы и другие военные средства, был вынужден бежать". В Минобороны Азербайджана также заявили, что их армия сохраняет преимущество на всех линиях фронта.
В Минобороны Армении заявили, что "армия Азербайджана, грубо нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, осуществила атаку в направлении армянских позиций".
Захват воинской части Армении: смотрите видео
Венгрия "вступилась" за Украину
Кандидат в президенты США Джозеф Байден ранее заявил об усилении тоталитарных режимов в мире, отметив в частности Венгрию. В Венгрии на упреки Байдена уже отреагировали, зачем-то приплев туда Украину.
Интересно О чем Трамп и Байден будут говорить во втором раунде дебатов: перечень вопросов
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто напомнил кандидату в президенты США о "давлении на Украину", которое тот якобы осуществлял, и роли его сына Гантера в компании Burisma.
Он назвал слова Байдена относительно Венгрии "полностью ложными и недостойными", а также добавил, что американские демократы постоянно прибегают к "поучениям и обвинениям" в отношении правительств стран Центральной Европы.
Было бы хорошо, если бы Джо Байден ответил, почему он давил на украинское правительство ради увольнения генерального прокурора (Шокина – 24 канал), и почему расследования, связанные с делами его сына в украинской энергетике, фактически остановились,
– заявил Сийярто.
Поражение Василия Ломаченко
Василий Ломаченко имел возможность стать абсолютным чемпионом мира. Он владел тремя чемпионскими поясами, и ему надо было победить Теофимо Лопеса в бою за титул IBF. Но Ломаченко проиграл и потерял свои чемпионские пояса.
Это стоит видеть Ломаченко проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мира
Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Американский боксер заявил, что посвящает победу мальчику, который умер за два дня до гибели Коби Брайанта, но о каком именно мальчике идет речь – не уточнил.
Я должен благодарить Бога. Это ради моего мальчика, который ушел из жизни раньше в этом году – за два дня до смерти Коби. Я благодарен, и каждый день я иду с этим. И сейчас я чувствую себя хорошо,
– сказал Лопес.
Зато украинский боксер поставил под сомнение решение судей. Он убежден, что вторая половина поединка была в его пользу.
"Я не знаю. Честно говоря, я думал, что половина поединка была равной. Возможно, он где-то выигрывал на 1-2 раунда, но во второй половине я включился. В принципе, я считаю, что вторую половину я забрал", – сказал Василий Ломаченко.
Новые тесты на коронавирус
Университет Тохоку и японская компания Shimadzu, которая занимается созданием высокоточного оборудования, разработали систему, которая способна обнаруживать коронавирус в выдыхаемом человеком воздухе
К слову Украина не имеет денег на разработку вакцины против COVID-19, – Ляшко
Система состоит из трех компонентов:
- 1-й абсорбирует воздух, который выдыхает человек в течение примерно пяти минут.
- 2-й дезактивирует все коронавирусы из капель воздуха и поглощает белки, содержащиеся в вирусах.
- 3-й анализирует эти белки.
Таким образом система сможет показать результат уже через час времени. Первые клинические испытания уже провели, в них участвовали десять инфицированных пациентов.
Разработчики продолжают испытания, чтобы сделать систему компактнее и внедрить ее в практическое применение.