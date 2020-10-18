Азербайджан продолжает активное наступление в Нагорном Карабахе. Венгрия снова пытается втянуть Украину в международные баталии. Василий Ломаченко проиграл все свои пояса. В Японии изобрели новую систему для тестирования коронавируса. Таковы были главные новости 18 октября

Важнейшие события Украины и мира за сегодня:

Наступление Азербайджана в Карабахе

Азербайджан и Армения еще 17 октября договорились, что с севера прекратят огонь. Но этому перемирию, как и предыдущему, не суждено было длиться долго. Поэтому бои практически не прекращались.

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Во время проведения боевой операции в Физулинском направлении Азербайджану удалось захватить военный объект армянской армии.

Азербайджан заверил, что "враг, оставив боевую технику, боеприпасы и другие военные средства, был вынужден бежать". В Минобороны Азербайджана также заявили, что их армия сохраняет преимущество на всех линиях фронта.

В Минобороны Армении заявили, что "армия Азербайджана, грубо нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, осуществила атаку в направлении армянских позиций".

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Венгрия "вступилась" за Украину

Кандидат в президенты США Джозеф Байден ранее заявил об усилении тоталитарных режимов в мире, отметив в частности Венгрию. В Венгрии на упреки Байдена уже отреагировали, зачем-то приплев туда Украину.

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто напомнил кандидату в президенты США о "давлении на Украину", которое тот якобы осуществлял, и роли его сына Гантера в компании Burisma.

Он назвал слова Байдена относительно Венгрии "полностью ложными и недостойными", а также добавил, что американские демократы постоянно прибегают к "поучениям и обвинениям" в отношении правительств стран Центральной Европы.

Было бы хорошо, если бы Джо Байден ответил, почему он давил на украинское правительство ради увольнения генерального прокурора (Шокина – 24 канал), и почему расследования, связанные с делами его сына в украинской энергетике, фактически остановились,

– заявил Сийярто.

Поражение Василия Ломаченко

Василий Ломаченко имел возможность стать абсолютным чемпионом мира. Он владел тремя чемпионскими поясами, и ему надо было победить Теофимо Лопеса в бою за титул IBF. Но Ломаченко проиграл и потерял свои чемпионские пояса.

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Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Американский боксер заявил, что посвящает победу мальчику, который умер за два дня до гибели Коби Брайанта, но о каком именно мальчике идет речь – не уточнил.

Я должен благодарить Бога. Это ради моего мальчика, который ушел из жизни раньше в этом году – за два дня до смерти Коби. Я благодарен, и каждый день я иду с этим. И сейчас я чувствую себя хорошо,

– сказал Лопес.

Зато украинский боксер поставил под сомнение решение судей. Он убежден, что вторая половина поединка была в его пользу.

"Я не знаю. Честно говоря, я думал, что половина поединка была равной. Возможно, он где-то выигрывал на 1-2 раунда, но во второй половине я включился. В принципе, я считаю, что вторую половину я забрал", – сказал Василий Ломаченко.

Новые тесты на коронавирус

Университет Тохоку и японская компания Shimadzu, которая занимается созданием высокоточного оборудования, разработали систему, которая способна обнаруживать коронавирус в выдыхаемом человеком воздухе

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Система состоит из трех компонентов:

1-й абсорбирует воздух, который выдыхает человек в течение примерно пяти минут.

2-й дезактивирует все коронавирусы из капель воздуха и поглощает белки, содержащиеся в вирусах.

3-й анализирует эти белки.

Таким образом система сможет показать результат уже через час времени. Первые клинические испытания уже провели, в них участвовали десять инфицированных пациентов.

Разработчики продолжают испытания, чтобы сделать систему компактнее и внедрить ее в практическое применение.