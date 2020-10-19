Суд запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Медведчука. На Ровненщине в ДТП погибла беременная женщина, которую везли в роддом. Владимир Балух после избиения чувствует себя лучше и уже ходит. Иран взял на себя ответственность за катастрофу самолета МАУ. Столетняя чилийская церковь в огне. Такими были главные новости 19 октября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 19 октября:

Запрет книги о Стусе

Актуально "Дело Василия Стуса": что стоит знать о книге, которую суд запретил из-за Медведчука

Дарницкий районный суд Киева запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука. Решение почти полностью удовлетворило иск политика, впрочем, автор книги и издатель уже готовят апелляцию на него.

Суд решил, что отдельные фразы в книге "нарушают честь и достоинство" кума Путина, а еще 3 фрагмента "являются недостоверными", хотя книга базируется на архивных материалах КГБ. Еще в трех фрагментах суд запретил использование имени Медведчука как персонажа произведения, "если он не дает на это согласия".

Такое решение Дарницкого райсуда столицы украинцы встретили негодованием. В соцсетях они пишут, что "именем Украины" судья "совершила кривосудие".

Кроме того, за считанные часы люди скупили весь тираж книги, а в издательстве пообещали, что несмотря на запрет, будет новый. Таким образом сработал так называемый "эффект Стрейзанд", когда попытка ограничить доступ к какой-то информации, только способствует ее распространению.

К слову, некоторые остряки даже изменили в Википедии информацию об этом феномене и переименовали его в "Эффект Стрейзанд – Медведчука".

Между тем у кума Путина только огрызнулись относительно решения Кипиани и его защитников подать апелляцию.

Кипиани проиграл один суд, а мы ему дадим возможность проиграть еще один,

– дерзко высказался пресс-секретарь председателя политсовета ОПЗЖ Олег Бабанин.



Цитаты, за которые судился Медведчук / Инфографика 24 канала

Дело Медведчука против Кипиани: коротко

Дело тянется с 2019 года. Именно в прошлом году книга Кипиани вышла.

В ней автор объяснил, почему, за что и как судили поэта и диссидента Василия Стуса.

Медведчук в 1980 году был адвокатом Стуса. Его как госзащитника обвиняют в нарушении адвокатской этики во время суда.

Мол, он признал вину своего подзащитного, когда тот ее не признавал. Впрочем, сам Медведчук с этим не соглашается.

После выхода книги кум Путина заявил, что будет просить суд запретить распространение произведения, потому что там якобы есть "высказывания, которые не соответствуют действительности".

Больше информации о том, как Медведчук до сих пор борется со Стусом и памятью о выдающемся украинце – по ссылке.

Смертельная авария с беременной

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Ужасная смертельная авария произошла 19 октября на дороге Киев – Чоп возле села Корнин, что на Ровненщине. Водитель автомобиля Honda спешил довезти до роддома беременную женщину, впрочем, не успел вернуться в поток авто и на полном ходу врезался в Volkswagen. В результате удара обе машины выбросило с проезжей части.

25-летняя беременная женщина погибла на месте. Водители иномарок и еще одна пассажирка попали в больницу с тяжелыми травмами.

Как видно из фото, столкновение было мощным, обе машины смяло фактически полностью.



Фото с места аварии, в которой погибла беременная женщина

По данным полиции, нарушил правила дорожного движения 27-летний мужчина на Honda, который вез женщину к половому.

Если его вину признает суд, то он может отправиться за решетку на срок от 3 до 8 лет.

Балуху уже лучше

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Бывший пленник Кремля Владимир Балух приходит в себя после страшного нападения, которое случилось в начале сентября. Он продолжает свое лечение после избиения, сейчас ему уже значительно лучше.

Он уже ходит, постепенно восстанавливается и читает. По словам врачей, динамика положительная. Пока Балух находится в нейрохирургическом отделении больницы. Медики уже позволили нардепу Ахтему Чийгозу проведать друга. Тот обнародовал первое фото с Балухом после избиения.



Владимир Балух, первое фото после избиения / Фото Ирины Геращенко

Что известно об избиении Балуха: коротко

Мужчину нашли без сознания под утро 8 сентября в Киеве. Накануне он встречался с другими бывшими пленниками Кремля и праздновал годовщину освобождения из плена.

Поскольку состояние Балуха после избиения было тяжелое, он более месяца находился в реанимации. Однако 12 октября его перевели в другое отделение.

Подозреваемого в нападении на Балуха уже задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права на залог.

Иран взял на себя ответственность за катастрофу МАУ

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Иранская сторона готова взять на себя ответственность за сбивание самолета МАУ в январе 2020 года. Также Тегеран готов выплатить компенсации родственникам жертв. Размер компенсации будет одинаков для всех, независимо от гражданства потерпевшей стороны.

Такого прогресса стороны достигли во время переговоров. Украина в дальнейшем требует беспристрастного и независимого расследования обстоятельств трагедии. Также Тегеран должен предоставить доступ ко всем материалам дела.

Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах,

– говорят в МИД.

Интересно, что родственники жертв крушения самолета МАУ – американцы по гражданству подали иск против Ирана в Федеральный суд в Вашингтоне. Истцы обвиняют правительство Ирана и Корпус стражей исламской революции в неспособности обезопасить жизни пассажиров гражданской авиации.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

Столетняя церковь в огне

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В столице Чили 18 октября состоялся митинг, который закончился массовыми столкновениями с полицией. В частности, в Сантьяго во время протеста сожгли католический храм, который построили еще в конце XIX века.

Так, люди отмечали годовщину антиправительственных протестов.

Митингующие ворвались в неоготический храм Сан-Франциско-де-Борха. В нем часто проводила свои церемонии чилийская полиция. Внутри протестующие сожгли несколько икон, а также похитили определенные элементы убранства церкви.

Затем подожгли храм Асунсьона. Это один из старейших католических храмов Сантьяго. Ему было 144 года. Шпиль и купол собора сгорели и упали на землю.

Как это было смотрите в видеоролике: