Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным обращением в Верховной Раде. Главу ВСУ Руслана Хомчака обвинили в получении третьей квартиры от государства. В Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом. Экс-главе Налоговой сообщили о подозрении из-за потери из бюджета более 2 миллиардов гривен. Таковы были главные новости 20 октября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Выступление Зеленского в Раде

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Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с традиционным ежегодным обращением. Украинский лидер говорил о завершении войны на Донбассе, сложном для всех 2020 годе и борьбе с коронавирусом.

Главное из выступления Зеленского в Раде:

Президент подчеркнул, что на Донбассе 86 день длится относительная тишина. По словам Зеленского, с начала перемирия 27 июля Украина отмечала лишь одну боевую потерю. Это больно, но то, что выстрелы на Донбассе раздаются все реже, вселяет надежду.

Зеленский гордится разблокировкой нормандского формата. Сейчас украинские дипломаты активно работают над подготовкой предстоящего саммита лидеров стран "нормандской четверки".

Президент Украины заявил, что возвращение Крыма является также его приоритетом. На территории оккупированного полуострова продолжают ущемлять права украинцев и крымских татар. Зеленский сообщил, что обсудил формат "Крымская платформа" с представителями ЕС, Великобритании, Канады и Турции.

Зеленский заявил, что народовластия в Украине не будет. Однако государство должно предоставить своим гражданам всесторонний доступ к информации для принятия решения.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул: этот год был сверхсложным для нашей страны. Он принес немало бед, которые власть пережила вместе с народом. Среди глобальных бед для Украины за 2020 год Зеленский выделил: пандемию COVID-19, авиакатастрофу с самолетом МАУ в Иране, масштабные лесные пожары на Востоке Украины, авиакатастрофу Ан-26 вблизи Чугуева.

Обращение Владимира Зеленского к Верховной Раде: смотрите видео

Некоторые политики уж слишком эмоционально восприняли выступление президента. В частности, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова стала героиней курьезного видео. Все выступление Зеленского она эмоционально кивала головой.

Мнения сети разделились. Одни пользователи предполагают, что Третьякова страдает от психического заболевания. Другие пишут, что, возможно, политик просто получила от слов президента Зеленского слуховой оргазм.

Реакция Третьяковой на выступление Зеленского: смотрите видео

В Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19

В Украине заработает Национальный штаб противодействия биологическим угрозам для оперативного реагирования на распространение COVID-19. Возглавит его президент Зеленский. Соответствующий проект поддержали 308 нардепов.

Главными задачами штаба будет:

создание единой всеукраинской многоканальной телефонной линии. Ею смогут воспользоваться все граждане, которые болеют COVID-19 или испытали первые симптомы;

обеспечение эффективной бесплатной диагностики и массового тестирования на COVID-19. Для этого во всех регионах создадут специальные мобильные бригады;

все украинские инфекционные больницы и инфекционные отделения больниц обеспечат двухмесячным запасом лекарственных средств и медицинских изделий для лечения COVID-19;

введение дополнительной доплаты в размере до 300% всем работникам учреждений здравоохранения, работающим с больными коронавирусом.

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Экс-главе Налоговой сообщили о подозрении

Экс-главе Государственной налоговой службы инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением. Благодаря его "стараниям" бюджет потерял более 2 миллиардов гривен.

В Офисе генпрокурора рассказали, что бывший главный налоговик страны незаконно отменил налоговое уведомление-решение, которое оценивается в 2 миллиарда 246 миллионов гривен. Именно такая сумма не поступила в бюджет Украины.

Его (экс-главу ГНС – 24 канал) подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам,

– говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Данные о подозреваемом пока не разглашаются. Вероятно, им является Сергей Верланов. Когда-то мужчина занимал должность председателя ГНС, а недавно заявлял, что ему готовят сообщение о подозрении.

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Хомчак и "третья квартира" от государства

Музыкант и волонтер Тарас Тополя обвинил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака в том, что тот якобы получил третью квартиру от государства. Музыкант с иронией заявил, что такая щедрость, пожалуй, является обязательным пунктом реформы армии на пути в НАТО.

В Генштабе ВСУ уже отреагировали на обвинения волонтера. В комментарии 24 каналу представитель ведомства Богдан Сеник заявил, что в документах, которые обнародовал Тополя, на самом деле говорится о штатно-должностном жилье.

Как мне удалось выяснить относительно предыдущих квартир, главнокомандующий их закупил на замену тем, которые ему выдали по предыдущему месту службы,

– отметил Сенык.

Представитель Генштаба ВСУ признался: ему очень жаль, что такой талантливый музыкант, как Тополя опубликовал столь дискредитационно-оценочное и манипулятивное суждение. По словам Сеника, все жилые изменения Хомчак отразил в своей декларации.

Чиновник также отметил, что правоохранительные органы должны оценить действия музыканта Тополи.

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Первая страна в ЕС ввел повторный жесткий карантин

Ирландия стала первой страной Евросоюза, которая ввела повторный локдаун. Новые ограничения будут действовать в стране с 00:00 21 октября.

Правила жесткого карантина настолько суровые, что ирландцам запретят удаляться от своих домов более чем на 5 километров.

В Ирландии запретят:

работу всех магазинов. Исключением станут только те магазины, где продают товары первой необходимости;

работу музеев, галерей и других культурных учреждений;

работу всех баров и ресторанов.

Кроме того, общественный транспорт будет работать только на 25%.

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Школы и детсады продолжат работу.

Обратите внимание! С начала пандемии в Ирландии зафиксировали 50 993 зараженных коронавируса.