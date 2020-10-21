Владимир Зеленский запланировал военный парад к 30 годовщине Независимости в 2021 году. СМИ сообщили, что во властной команде готовят кадровые изменения после выборов. Суд продлил арест Андрею Антоненко в деле Шеремета. Харьковчанку, что обезглавила собственную дочь, признали неподсудной. Такими были главные новости 21 октября.

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Военный парад-2021

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров организовать 24 августа 2021 года парад войск по случаю 30 годовщины Независимости Украины. Парад должен пройти в столице на Крещатике и на Майдане Независимости.

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Кабмин в течение месяца должен создать Организационный комитет по подготовке праздника. Его сопредседателями должны стать премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Общественные мероприятия, запланированные до 24 августа 2021 года:

парад войск в Киеве;

возложение цветов к памятникам и местам захоронения выдающихся украинцев, участников ООС и АТО;

научные конференции и круглые столы посвящены 30 годовщине Независимости;

выставки и образовательные мероприятия о важных событиях в истории Украины;

социальная реклама;

также в обращение выпустят юбилейную монету и почтовую марку.

Кабмин должен обеспечить финансирование всех праздничных мероприятий, а также безопасность во время их проведения. Кроме того, МИД поручили пригласить на празднование Независимости Украины представителей иностранных государств, дипломатов и украинцев из диаспоры.

Также Зеленский поручил областным администрациям разработать реализацию региональных планов празднований Дня Независимости.

Стоит отметить, что в предыдущие два года Владимир Зеленский избегал парадов и взамен предлагал альтернативные варианты празднования. Впрочем, в 2020 году это могло быть связано еще и с пандемией коронавируса.

Подготовка кадровых изменений в команде Зеленского

Издание "Новое время" от собственных источников узнало, что в Офисе президента Украины готовят кадровые изменения. Впрочем увольнения и новые назначения будут только после местных выборов.

К слову Слухи не комментирую, – Трофимов отреагировал на информацию о его увольнении из ОП

Какие кадровые изменения планируются:

Кирилл Тимошенко – нынешнего заместителя председателя ОПУ могут повысить до первого заместителя,

– нынешнего заместителя председателя ОПУ могут повысить до первого заместителя, Сергей Трофимов – при этом действующего первого замглавы офиса планируют уволить,

– при этом действующего первого замглавы офиса планируют уволить, Юлия Ковалив – заместитель главы Офиса президента тоже рискует попасть под "сокращение",

– заместитель главы Офиса президента тоже рискует попасть под "сокращение", Тимофей Милованов – уволенный в марте бывший министр развития экономики может вернуться в президентскую команду. На какую должность – пока неизвестно.

К слову, последний уже прокомментировал слухи в эфире 24 канала. Милованов заявил, что готов сотрудничать с ОПУ, если это сотрудничество будет конструктивным.

Если такие возможности будут, я готов сотрудничать. Но я не уверен, что на это есть запрос,

– заявил бывший министр.

Арест Андрея Антоненко

Шевченковский районный суд Киева 21 октября продлил еще на два месяца меру пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Андрей Антоненко еще два месяца проведет под стражей.

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После решения суда под его зданием вспыхнули столкновения между протестующими и силовиками. Своего апогея они достигли, когда подозреваемого пытались вывезти из суда. Правоохранители образовали цепь, которой оттеснили активистов.

После этого автозак, в котором находился Андрей Антоненко, смог уехать от суда и поехать в сторону СИЗО, а непродолжительное противостояние закончилось.

Известно о по меньшей мере одном пострадавшем в результате столкновений. Как рассказали очевидцы, правоохранители в цепи просто затоптали мужчину. Ему понадобилась помощь скорой.

Пострадавший мужчина в столкновениях с силовиками: смотрите видео

Столкновения под судом, где продлили арест Антоненко: смотрите видео

Неподсудная убийца собственной дочери

Экспертиза подтвердила, что Татьяна Пьянова, которая совершила ужасное убийство собственного ребенка, страдает хроническим психическим заболеванием.

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Речь идет о жутком случае, когда харьковчанка отрезала голову собственной дочери и разгуливала с ней в пакете полностью обнаженной. Теперь женщина будет находиться не в тюрьме, а в психиатрической больнице.

Суд принял решение принудительно госпитализировать женщину в психиатрическое учреждение со строгим режимом,

– заявил руководитель пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Сейчас Пьянова находится в СИЗО до окончания срока на апелляционное обжалование. Если же апелляции на решение суда не будет, то через 30 дней ее отправят в психиатрическую больницу.

Кроме того, Чубенко отметил, что следователи не установили причастность других лиц к этому преступлению.