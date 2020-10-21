Главные новости 21 октября: военный парад-2021, перестановки в команде Зеленского
Владимир Зеленский запланировал военный парад к 30 годовщине Независимости в 2021 году. СМИ сообщили, что во властной команде готовят кадровые изменения после выборов. Суд продлил арест Андрею Антоненко в деле Шеремета. Харьковчанку, что обезглавила собственную дочь, признали неподсудной. Такими были главные новости 21 октября.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Военный парад-2021
Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров организовать 24 августа 2021 года парад войск по случаю 30 годовщины Независимости Украины. Парад должен пройти в столице на Крещатике и на Майдане Независимости.
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Кабмин в течение месяца должен создать Организационный комитет по подготовке праздника. Его сопредседателями должны стать премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Общественные мероприятия, запланированные до 24 августа 2021 года:
- парад войск в Киеве;
- возложение цветов к памятникам и местам захоронения выдающихся украинцев, участников ООС и АТО;
- научные конференции и круглые столы посвящены 30 годовщине Независимости;
- выставки и образовательные мероприятия о важных событиях в истории Украины;
- социальная реклама;
- также в обращение выпустят юбилейную монету и почтовую марку.
Кабмин должен обеспечить финансирование всех праздничных мероприятий, а также безопасность во время их проведения. Кроме того, МИД поручили пригласить на празднование Независимости Украины представителей иностранных государств, дипломатов и украинцев из диаспоры.
Также Зеленский поручил областным администрациям разработать реализацию региональных планов празднований Дня Независимости.
Стоит отметить, что в предыдущие два года Владимир Зеленский избегал парадов и взамен предлагал альтернативные варианты празднования. Впрочем, в 2020 году это могло быть связано еще и с пандемией коронавируса.
Подготовка кадровых изменений в команде Зеленского
Издание "Новое время" от собственных источников узнало, что в Офисе президента Украины готовят кадровые изменения. Впрочем увольнения и новые назначения будут только после местных выборов.
К слову Слухи не комментирую, – Трофимов отреагировал на информацию о его увольнении из ОП
Какие кадровые изменения планируются:
- Кирилл Тимошенко – нынешнего заместителя председателя ОПУ могут повысить до первого заместителя,
- Сергей Трофимов – при этом действующего первого замглавы офиса планируют уволить,
- Юлия Ковалив – заместитель главы Офиса президента тоже рискует попасть под "сокращение",
- Тимофей Милованов – уволенный в марте бывший министр развития экономики может вернуться в президентскую команду. На какую должность – пока неизвестно.
К слову, последний уже прокомментировал слухи в эфире 24 канала. Милованов заявил, что готов сотрудничать с ОПУ, если это сотрудничество будет конструктивным.
Если такие возможности будут, я готов сотрудничать. Но я не уверен, что на это есть запрос,
– заявил бывший министр.
Арест Андрея Антоненко
Шевченковский районный суд Киева 21 октября продлил еще на два месяца меру пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Андрей Антоненко еще два месяца проведет под стражей.
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После решения суда под его зданием вспыхнули столкновения между протестующими и силовиками. Своего апогея они достигли, когда подозреваемого пытались вывезти из суда. Правоохранители образовали цепь, которой оттеснили активистов.
После этого автозак, в котором находился Андрей Антоненко, смог уехать от суда и поехать в сторону СИЗО, а непродолжительное противостояние закончилось.
Известно о по меньшей мере одном пострадавшем в результате столкновений. Как рассказали очевидцы, правоохранители в цепи просто затоптали мужчину. Ему понадобилась помощь скорой.
Пострадавший мужчина в столкновениях с силовиками: смотрите видео
Столкновения под судом, где продлили арест Антоненко: смотрите видео
Неподсудная убийца собственной дочери
Экспертиза подтвердила, что Татьяна Пьянова, которая совершила ужасное убийство собственного ребенка, страдает хроническим психическим заболеванием.
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Речь идет о жутком случае, когда харьковчанка отрезала голову собственной дочери и разгуливала с ней в пакете полностью обнаженной. Теперь женщина будет находиться не в тюрьме, а в психиатрической больнице.
Суд принял решение принудительно госпитализировать женщину в психиатрическое учреждение со строгим режимом,
– заявил руководитель пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
Сейчас Пьянова находится в СИЗО до окончания срока на апелляционное обжалование. Если же апелляции на решение суда не будет, то через 30 дней ее отправят в психиатрическую больницу.
Кроме того, Чубенко отметил, что следователи не установили причастность других лиц к этому преступлению.