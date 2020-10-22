Владимир Зеленский дал пространное интервью украинским телеканалам. Кабинет Министров Украины назначил Евгения Ентиса новым временным руководителем таможни. Издательство Vivat начало печать "Дела Василия Стуса". Оппозиция Беларуси получила премию Сахарова от Европарламента. Таковы были главные новости 22 октября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Интервью Владимира Зеленского

22 октября президент Зеленский в рамках общения с журналистами под названием "Осень-2020: победы и вызовы" рассказал о борьбе с коррупцией и пандемией коронавируса, войне с Россией и многое другое.

Важно Зеленский прокомментировал слова Шмыгаля об отсутствии пенсий через 15 лет

Что президент сказал о всеукраинском опросе

Всеукраинский опрос будет иметь очень важное значение, однако юридических последствий у его результатов быть не может.

Украинский лидер выступает за пожизненный срок для коррупционеров, однако он не уверен, что и парламент одобрительно воспримет такую инициативу.

Создание свободной экономической зоны на Донбассе является важнейшим шагом для завершения войны.

Глава государства призвал нардепов одобрить соответствующий закон, если украинцы поддержат легализацию каннабиса в медицинских целях.

Что Зеленский думает о COVID-19 в Украине

Жесткий карантин украинские власти вводить не планируют. Ведь такие ограничения могут полностью остановить экономику Украины.

Если в Украине будут фиксировать 15 тысяч больных коронавирусом за сутки, локдаун становится вполне возможным.

Вопросам дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей сейчас уделяют максимум внимания.

Украинской вакциной занимались более полугода, и она уже проходит тестирование. Президент готов испытать вакцину на себе, если вакцина против коронавируса успешно пройдет испытания.

Наказания за нарушение карантина в Украине должны быть более строгими, а штрафы – большими.

Главное об интервью Владимира Зеленского – читайте по ссылке.

Новый руководитель таможни

Кабинет Министров освободил Андрея Павловского от исполнения обязанностей главы Государственной таможенной службы. Новым временным руководителем таможни стал Евгений Ентис. Помимо новых обязанностей, Ентис до сих пор остается на посту заместителя главы ГМС по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Обратите внимание! Евгений Ентис будет руководителем лишь временно. Он заверил, что в это время продолжит курс на полную прозрачность и современную технологичность таможенных органов. Также он пообещал ежедневную работу над разработкой и введением в действие новых проектов, которые превращают таможню в удобный и быстрый сервис.

Что известно о Евгении Ентисе: главное

Он работает в Государственной таможенной службе в должности заместителя главы. Отвечает за направление цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Ранее Ентис был руководителем ІТ-отдела проекта государственных закупок ProZorro. К слову, это связывает его с бывшим главой таможни Максимом Нефедовым, который был одним из идеологов системы закупок.

После увольнения из ProZorro он занимался предпринимательской деятельностью.

Издательство Vivat начало печать "Дело Василия Стуса"

Издательство Vivat начало печать еще 15 000 книг Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Именно эту книгу недавно запретил суд. Однако это не помешало украинцам и весь тираж книг скупили за считанные часы.

Ранее в издательстве заявили, что в первый день после решения суда о запрете книги получили более 9 тысяч предварительных заказов "Дела Василия Стуса".

Что известно о книге "Дело Василия Стуса"?

Книга Вахтанга Кипиани вышла в свет в мае 2019 года. В ней говорится о последних 5 годах жизни украинского поэта-диссидента Василия Стуса. Основой для написания материала были архивы советской спецслужбы КГБ о деле против Стуса. Вахтанг Кипиани также руководствовался показаниями свидетелей, родных и друзей, архивными документами, письмами поэта из тюрьмы.

Почему суд запретил книгу

Именно Виктор Медведчук был государственным защитником Василия Стуса в судебном процессе. Из рассекреченных документов становится понятным, что Медведчук соглашался со всеми доводами стороны обвинения. Он признал, что действия Стуса являются преступлением.

в судебном процессе. Из рассекреченных документов становится понятным, что Медведчук соглашался со всеми доводами стороны обвинения. Он признал, что действия Стуса являются преступлением. Впрочем, сегодня политик утверждает, что информация в книжке не соответствует действительности и требует "защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию" и изъять из продажи книгу "Дело Василия Стуса".

19 октября суд запретил Вахтангу Кипиани и издательству Vivat распространять напечатанный тираж книги "Дело Василия Стуса" и дальнейшее его тиражирование "до устранения нарушения личного неимущественного права Виктора Медведчука".

Вахтангу Кипиани и издательству Vivat распространять напечатанный тираж книги "Дело Василия Стуса" и дальнейшее его тиражирование "до устранения нарушения личного неимущественного права Виктора Медведчука". В ответ на решение суда Вахтанг Кипиани заявил, что продолжит печатать и издавать книгу.



Печать книги "Дело Василия Стуса" / Фото издательства Vivat

Оппозиция Беларуси получила премию Сахарова

По решению Европарламента, в 2020 году премию Сахарова получила белорусская оппозиция.

Лауреаты премии Сахарова в 2020-м:

бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская;

писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич;

активистки Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало;

оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дилевский, Степан Путило и Николай Статкевич.

Что известно о премии Сахарова? Это ежегодная премия в области прав человека, названная в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова. Ее начали еще в 1988 году для празднования отдельных людей и организаций, которые защищают права человека и основные свободы. Денежная награда победителю составляет 50 тысяч евро.

Стоит знать! Координационный совет оппозиция создала после начала массовых протестов в Беларуси. Причиной их стало несогласие с официальными итогами выборов президента и насилием со стороны силовиков. Цель совета – создать условия для перехода власти из рук самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Интервью Светланы Тихановской

22 октября лидер белорусской оппозиции дала интервью, в котором рассказала об ужасных пытках активистов в Беларуси, объявлении себя в межгосударственный розыск и основных причинах, почему в стране начались массовые протесты.

Главное из интервью Тихановской

Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что на ситуацию в стране повлияли потеря властями интернета и наглое отношение к людям.

Они так и остались в тех 90-х, 2000-х, где центральное телевидение создавало повестку дня. И все видели и верили тому, что показывали по телевизору. А тут наступил интернет, и они не заметили, что начали появляться люди, которые открыто говорят о проблемах и коррупции,

– заметила бывшая кандидатка в президенты.

Тихановская отметила, что люди в начале эпидемии увидели, что белорусы не значат ничего для власти. В итоге люди сами начали помогать врачам – покупали маски, собирали деньги на аппараты искусственной вентиляции легких, создали фонды, которые занимались закупкой необходимых для борьбы с COVID-19 товаров.

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Сама Тихановская уверяет: то, что она попала в розыск в России и Беларуси, ее совсем не волнует. Объявление в межгосударственный розыск не позволяет ей въехать в Беларусь и Россию. Однако остальные страны для нее открыты, добавила оппозиционерка.