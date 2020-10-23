В Украине обновили карантинные зоны, "красными" стали сразу несколько облцентров. Суд разрешил провести в день выборов опрос Зеленского. Комиссия установила причины падения самолета Ан-26 на Харьковщине, среди них есть ошибки пилотов. В Кропивницком ветераны АТО проучили водителей маршруток. В Польше ввели локдаун, а во Франции – комендантский час. Таковы были главные новости 23 октября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

В Украине обновили карантинные зоны

Кабинет Министров 23 октября обновил в Украине карантинные зоны. Новые ограничения начнут действовать уже с понедельника, 26 октября. В целом к ослаблению карантина не готова ни одна область.

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Главное об обновленных карантинных зонах

В красную зону попали Ивано-Франковск, Ровно, Полтава, Николаев, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов и еще ряд населенных пунктов.

попали Ивано-Франковск, Ровно, Полтава, Николаев, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов и еще ряд населенных пунктов. В оранжевой зоне оказались 11 крупных городов: Львов, Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Запорожье, Одесса, Херсон, Черкассы, Киев.

оказались 11 крупных городов: Львов, Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Запорожье, Одесса, Херсон, Черкассы, Киев. К желтой зоне отнесли несколько населенных пунктов Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской и Херсонской областей.

отнесли несколько населенных пунктов Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской и Херсонской областей. В зеленой зоне ряд населенных пунктов Киевской, Кировоградской и Херсонской областей.

К слову, столица Украины Киев уже третью неделю подряд остается в оранжевой зоне. Подробнее о карантинных зонах – читайте здесь.



Ограничение карантинных зон / Инфографика 24 канала

Суд разрешил опрос Зеленского в день выборов

Окружной административный суд Киева разрешил президенту Владимиру Зеленскому провести всеукраинский опрос в день местных выборов, 25 октября. Житель Ивано-Франковской области требовал у суда признать опрос главы государства незаконным. Однако его иск отклонили.

По решению суда иск является необоснованным. Обязательным условием предоставления правовой защиты является реальное нарушение прав человека на момент обращения.

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Заметим, по данным гражданской сети "Опора" опрос Зеленского на первом этапе будет стоить не менее 75 миллионов гривен. Всего на него потратят более 103 миллионов гривен. Финансировать опрос обещала партия "Слуга народа".

По словам президента, Опрос является очень важным, но юридических последствий он не будет иметь.



5 вопросов Зеленского / Инфографика 24 канала

Причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом

Правительственная комиссия по расследованию причин падения самолета Ан-26 под Чугуевом выяснила, почему случилась катастрофа. Среди главных – системные нарушения в организации полетов и бригадой, и командованием Харьковского университета воздушных сил. Кроме этого, на падение самолета повлияли ошибки пилотов и неисправность самолета – отказ системы предельного регулирования температуры ПРТ-24.

К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого – последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета,

– заявил председатель правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы Олег Уруский.

Ранее вице-премьер заявлял, что когда в Ан-26 отказал левый двигатель, экипаж получил в ответ команду остановить задание. Однако полет продолжили.

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Родственники погибших хотят подать судебный иск

Семьи погибших в авиакатастрофе курсантов и офицеров подадут в суд, если такие выводы комиссии зачитают в финальном отчете на заседании правительства 28 октября. Родные утверждают, что чиновники хотят переложить вину на экипаж.

Я очень возмущена. Легко все списать на погибших ребят и трудно, чтобы кто-то из "верхов" ответил за это. Мы будем обращаться в Минобороны, звонить на горячую линию, и подавать в суд,

– сказала мать погибшего капитана Ирина Кишеня.



Главное об авиакатастрофе под Чугуевом / Инфографика 24 канала

В Кропивницком ветераны АТО проучили маршрутчиков

Ветераны АТО решили проучить водителей маршруток из-за того, что они отказывали им в льготном проезде. Военные ездили в транспорте от начальной остановки до конечной, препятствуя его заполнению новыми пассажирами.

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Накануне ветераны встречались в облсовете с перевозчиками и договорились о льготном проезде. Однако на маршрут №55 в микрорайоне Новониколаевка до сих пор поступает множество жалоб.

Они (водители – 24 канал) говорят, что во время карантина не должны нас возить. Мы свои права, как ветераны, не нарушаем,

– заметил сооргазиатор акции Дмитрий Потоцкий.

Однако водитель маршрутки заявил, что он против льготного проезда: "Мне никто ничего не платит и руководству нашему никто не платит. Вот пусть им платят. А они пусть себе ездят, и не будет никакого конфликта, будет тишина и покой".

В то же время в местной власти утверждают, что пассажирам-льготникам не имеют права отказывать в бесплатном проезде. Штраф за такое нарушение составляет 850 гривен.



В Кропивницком ветераны АТО проучили водителя маршрутки / Скриншот

В Польше вводят локдаун, а во Франции – комендантский час

Такие ограничения страны вводят из-за увеличения количества больных коронавирусом. Пока что жесткий карантин в Польше продлится 2 недели. Позднее ограничения могут либо смягчить, либо даже усилить. Все зависит от эпидемической ситуации в государстве.

Какие запреты действуют в Польше

Учебные заведения перевели на дистанционное обучение.

Рестораны, кафе и бары закрыли.

Люди могут собираться в группы не более 5 человек, если это не члены одной семьи.

Пенсионерам старше 70 лет рекомендуют оставаться дома.

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Во Франции за сутки 22 октября зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом – 40 тысяч. Из-за этого в 56 департаментах страны правительство ввело комендантский час с 21:00 до 6:00. Ограничение будет распространяться и на заморскую территорию Французской Полинезии.

В то же время в Чехии, несмотря на локдаун, министра здравоохранения Романа Примулу заметили без маски в ресторане, который должен быть закрытым. Он сидел там ночью после того, как объявил о новых ограничениях. Из-за этого премьер-министр Чехии требует отставку Примулы.



Министр здравоохранения Роман Примула / Фото Getty Images