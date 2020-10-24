Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия под колесами своего авто обнаружил устройство для слежения. Мэр Киева Виталий Кличко заболел коронавирусом. Кипрская церковь стала одной из тех, кто признал Томос об автокефалии ПЦУ. В Украине прошел день тишины накануне местных выборов. Таковы были главные новости субботы, 24 октября.

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За Арахамией следят: что известно

Один из руководителей "Слуги народа" рассказал, когда приехал на работу, то сработал датчик давления шин. Тогда он осмотрел авто и нашел под задним колесом странный сверток. Поэтому, Арахамия решил на место вызвать полицию.

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Те, со своей стороны, отметили, что никакой взрывчатки на месте происшествия не было. Зато в свертке обнаружили предмет слежения, то есть GPS-трекер, который работает с помощью SIM-карты. Также они изъяли SIM-карту оператора "Киевстар" и батарейки. По словам Арахамии, неизвестно, сколько времени до этого работало устройство.

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство относительно вероятного слежения. Речь идет о статье Уголовного кодекса "Незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни".

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также должны провести соответствующую экспертизу. Уже по результатам последней будет определена окончательная квалификация и дальнейшая подследственность уголовного производства.

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Кличко подхватил коронавирус

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас он чувствует себя хорошо, однако в ближайшее время будет работать из дома. Как отметил столичный городской голова, он вынужден пойти на самоизоляцию.

Относительно того, где мог Кличко подхватить недуг, он отметил, что специфика его работы во время пандемии предусматривает постоянный риск – речь идет прежде всего об общении с людьми и проверке больниц. В частности, он регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19.

Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Последний, к сожалению, – неутешительный,

– говорит политик.

Добавим, по словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, болезнь подхватили по меньшей мере 60 парламентариев. То есть коронавирусом болеет каждый восьмой нардеп.

За последние же сутки в Украине обнаружили 7 014 новых больных COVID-19. Сейчас болеют 191 366 человек. Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 337 410 случаев заражения. Болезнь преодолели 139 755 пациентов. Зато ушли из жизни 6 289 человек.

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Еще одна церковь признала ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Кипра архиепископ Хризостом II впервые во время Великого входа помянул в Диптихе имя митрополита Епифания как предстоятеля Автокефальной Православной Церкви Украины. Произошло это во время синодальной совместной Божественной литургии в монастыре Богородицы Хрисоррогиатисса, расположенной в кипрском городе Пафос.

Таким образом, Кипрская церковь присоединилась к признанию Томоса об автокефалии ПЦУ. Ранее Поместную украинскую церковь признавали Вселенский патриархат, а также Церковь Греции и Александрийский Патриархат.

Украинский вопрос они начали рассматривать еще весной 2019 года, однако окончательное решение отложили "на потом". Хотя священный синод церкви Кипра не принимал решения о признании ПЦУ, настоятели церквей имеют право самостоятельно признавать другие церкви.

Заметим, что Православная Церковь Кипра является одной из древнейших поместных церквей. В Диптихе она занимает 10 место. Всего в мире есть 15 поместных православных церквей. Их настоятелей поминают в четкой последовательности: первым – Вселенского патриарха, последним – Епифания.

По данным СМИ, в Константинополе считают, что в первой волне признания ПЦУ, кроме Кипрской, может быть Румынская православная церковь. Ведь она находится в хороших взаимоотношениях со Вселенским патриархатом. Сейчас же процесс признания ПЦУ несколько затормозила пандемия коронавируса, из-за которой замедлилась физическая коммуникация между церквями.

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День тишины перед выборами, какие были нарушения

По состоянию на 12:00 24 октября правоохранители составили 54 протокола из-за административных правонарушений.

О каких протоколах говорится

42 – за изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации

8 – за нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации;

3 – за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благосостояния населенных пунктов;

1 – нарушение порядка размещения агитационных материалов.

Между тем, по словам руководителя полиции Киева Андрея Крищенко, к ним поступили 37 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Он добавил, что столичные правоохранители уже взяли под круглосуточную охрану все 1 105 участковых избирательных комиссий, а также ТИК. На участках, в частности, круглосуточно будут работать 4 500 полицейских.

Кроме этого, в усиленном режиме правоохранители осуществляют патрулирование улиц и тому подобное. В целом обеспечивать будут публичную безопасность и правопорядок почти 8 тысяч работников структурных подразделений столичной полиции, военнослужащих Нацгвардии, курсантов Национальной академии внутренних дел, спасатели, а также 150 представителей "Муниципальной стражи".

Что за нарушения в основном фиксировали

На улицах городов и сел Украины можно заметить ряд агитационных билбордов. На них нет названий партий или логотипов, но изображения полностью выполнены в стилистике политических сил (цвета и шрифты). Некоторые из них также содержат предвыборные лозунги. Кроме того, на Киевщине и Кировоградщине правоохранители разоблачили сеть подкупа избирателей.

Агитация в день тишины в Украине / Фото Комитета избирателей Украины

В каких областях нарушают режим тишины

В Ровенской области – 39 фактов нарушения;

в Харьковской области – 22 факта;

в Киевской области – 13 фактов;

во Львовской области – 13 фактов;

в Днепропетровской области – 12 фактов;

в Донецкой области – 10 фактов;

в Черкасской области – 10 фактов;

в Тернопольской области – 8 фактов;

в Волынской области – 7 фактов;

в Черновицкой области – 7 фактов;

в Одесской области – 5 фактов;

в Черниговской области – 5 фактов;

в Николаевской области – 4 фактов;

в Кировоградской области – 4 фактов;

в Винницкой области – 3 факта;

в Житомирской области – 3 факта;

в Херсонской области – 3 факта;

в Сумской области – 2 факта;

в Донецкой, Запорожской и Луганской областях – по 1 факту.

Подробнее обо всех нарушениях дня тишины 24 октября читайте по этой ссылке.