Главные новости 25 октября: выборы в Украине, силовой разгон в Беларуси
В Украине прошли местные выборы. Уже известны первые результаты экзитполов. Украинцы также приняли участие во всенародном опросе от Владимира Зеленского. Не обошлось без нарушений избирательного процесса. А в Беларуси силовики устроили силовой разгон протестующих. Таковы были главные новости воскресенья, 25 октября.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
В Украине прошли местные выборы
Это первые выборы, которые проходили по новому Избирательному кодексу. Традиционно участки начали работу в 8:00 и завершили в 20:00. Украинцы выбирали мэров городов, депутатов областных, местных, поселковых советов.
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Явка на выборах не была высокой. В гражданской сети "Опора" говорят, что по состоянию на 16:00 она составляла 27%.
Голосование известных политиков
- Президент Владимир Зеленский
Глава государства проголосовал в Киеве с женой Еленой. Зеленский принял участие во всеукраинском опросе, а также несколько минут пообщался с журналистами. Президент поздравил всех с выборами, а также пообещал отчитаться за деньги, потраченные на опрос.
Голосование Владимира Зеленского / Фото пресс-службы ОПУ
- Премьер-министр Денис Шмыгаль
Глава правительства проголосовал с самого утра во Львове. Денис Шмыгаль появился на участке в защитной маске, перед голосованием ему измерили температуру.
Денис Шмыгаль во Львове / Фото Зоряны Казмирук, 24 канал
- Спикер Дмитрий Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков проголосовал в Киеве. Спикер не принял участия во всеукраинском опросе, отметив, что не будет искать интервьюеров, потому что у него много работы.
Разумков на участке / Фото Укринформа
Смотрите фото, как голосовали известные деятели и политики:
Очереди на участках
Почти во всех городах людям пришлось стоять в очередях, чтобы проголосовать. Это занимало 30–40 минут, а порой еще больше.
Очередь на участке во Львове / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал
Очередь на избирательный участок в Киеве / Фото "Радио Свобода"
Очередь на участок в Тернополе / Фото "Суспільне"
Многометровые очереди в Одессе / Фото "Думская"
Подробнее Украинцы выстаивают в длинных очередях, чтобы проголосовать на местных выборах: фото
Каковы результаты экзитполов
По состоянию на 20:00 появились первые результаты экзитполов. Опросили украинцев по заказу проекта студии Савика Шустера.
Киев
Среди кандидатов в мэры лидирует действующий городской голова Виталий Кличко – 45,93%. В городской совет могут пройти 7 партий. Большинство составляет "Удар" – 21,3%.
Харьков
В Харькове лидером является действующий мэр Геннадий Кернес – 57,9%. В горсовет могут попасть 6 партий.
Одесса
В Одессе, по результатам экзитполов, больше всего голосов получил действующий городской голова Геннадий Труханов – 34,40%. В горсовет могут пройти 5 партий.
Львов
На выборах во Львове лидирует действующий городской голова Андрей Садовый – 38%. В горсовет могут пройти 7 партий. Большинство голосов – у "Европейской Солидарности" – 28%.
Кривой Рог
Согласно результатам первых экзитполов, в Кривом Роге может победить Юрий Вилкул – 51,82%. В горсовет имеют шанс пройти 5 партий.
Запорожье
Мэром города может повторно стать Владимир Буряк – 60,6%. В городской совет, вероятно, попадут 5 партий.
Винница
По результатам первых экзитполов, лидирует действующий мэр Сергей Моргунов – 68,8%. В городской совет проходят 5 партий.
Днепр
Наибольшая поддержка у действующего городского головы – 44,47%. В городской совет проходят 6 партий.
Тернополь
Лидирует действующий мэр Сергей Надал – 72,3%. В горсовет предварительно проходят 4 партии.
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Состоялся и всенародный опрос от Зеленского
Волонтеры стояли возле избирательных участков в белых накидках с надписью "5 вопросов от президента".
Важно Диалог или манипуляция: все, что нужно знать об опросе от Зеленского
Ответить на вопросы могли все желающие. Для этого избирателю на выходе с избирательного участка давали анкету, заполненные бумажки люди бросали в специальную коробку.
Как люди голосуют в Киеве и Харькове / Фото 24 канал, "Харьков 1654", "Чесно" и PavlovskyNews
По информации гражданской сети "Опора", по состоянию на 16:00 волонтеры присутствовали на около 55% участков, на остальных – их не было. Наибольшее количество участков на юге страны – 78,65%, наименьшее на западе – 37,81%, в центре и востоке примерно одинаково.
Как реагируют украинцы на опрос от президента: смотрите видео 24 канала
Также стало известно, что многие волонтеры – несовершеннолетние. Общественное движение "Чесно" сообщает, что молодые люди, которые просили избирателей ответить на вопросы от Зеленского, якобы получат за это денежное вознаграждение.
На Закарпатье анонсированный президентом опрос так и не состоялся. А в Черкассах его проводили члены участковой избирательной комиссии №711040 самостоятельно и непосредственно на участке.
Первые результаты могут обнародовать уже в понедельник, 26 октября.
Как проходил опрос от Зеленского: видео 24 канала
5 вопросов от президента Зеленского на 25 октября / инфографика 24 канала
Нарушение избирательного процесса
Какие проблемы и нарушения зафиксировали:
- участки не открылись вовремя;
- голосовать начали еще до 08:00;
- путаница в бюллетенях;
- попытки подкупа и карусели. Такие случаи зафиксировали на Киевщине, Днепропетровщине и Житомирщине;
- "подарки" (например, защитные маски) и агитация в день выборов;
- выборы без кабинок;
- нарушение противоэпидемиологических мер;
- кандидат установил в кабинке камеры;
- бюллетень фотографировали;
- нарушение тайны голосования в Броварах;
- нехватка и поврежденные бюллетени;
- в Ирпене напали на кандидата в Киевский облсовет от "Слуги народа" Игоря Колтунова и тому подобное.
Смотрите фото с нарушениями:
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Что говорят в полиции?По состоянию на 19:00 полицейские открыли 68 уголовных производств по фактам нарушений во время выборов. В настоящее время в органы полиции поступило 4 003 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом. Полицейские составили 187 протоколов о совершении административных правонарушений.
Много обращений получила и уполномоченная Совета по правам человека Людмила Денисова.
К слову, за нарушения на выборах виновников ожидает административная и уголовная ответственность.
Разгон протестующих в Беларуси
В Минске силовики разгоняли протестующих светошумовыми гранатами. Впоследствии сотрудники ОМОНа начали стрелять в толпу резиновыми пулями. Телеграм-канал "Новая газета" сообщил о по меньшей мере одном раненом. Пуля попала ему в живот.
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Как начинались протесты в Минске 25 октября
- У стелы собрались примерно 100 тысяч протестующих. Активисты организованной колонной двигались по центру Минска.
- Силовики требовали остановить марш. Туда стянули военную технику и водометы.
- Протестующих пытались задерживать не только омоновцы, но и неизвестные люди в масках.
- Убегая от преследования, один из протестующих прыгнул в воду и переплыл реку Свислочь.
- Студентов не выпустили из общежития. Кроме того, задержали двух журналистов.
- Метро закрыли, а мобильный интернет выключили.
- Хотя до истечения срока ультиматума Тихановской действующему самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко осталось еще 10 часов, некоторые общественные учреждения Минска уже заявили, что 26 октября у них будет выходной.
К слову, в других белорусских городах силовики задерживают активистов еще активнее, чем в столице.
Белорусские силовики стреляют в толпу, смотрите видео
Протесты в Беларуси 25 октября / Фото TUT.BY, Белсата, Нашей Нивы