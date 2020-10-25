В Украине прошли местные выборы. Уже известны первые результаты экзитполов. Украинцы также приняли участие во всенародном опросе от Владимира Зеленского. Не обошлось без нарушений избирательного процесса. А в Беларуси силовики устроили силовой разгон протестующих. Таковы были главные новости воскресенья, 25 октября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

В Украине прошли местные выборы

Это первые выборы, которые проходили по новому Избирательному кодексу. Традиционно участки начали работу в 8:00 и завершили в 20:00. Украинцы выбирали мэров городов, депутатов областных, местных, поселковых советов.

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Явка на выборах не была высокой. В гражданской сети "Опора" говорят, что по состоянию на 16:00 она составляла 27%.

Голосование известных политиков

Президент Владимир Зеленский

Глава государства проголосовал в Киеве с женой Еленой. Зеленский принял участие во всеукраинском опросе, а также несколько минут пообщался с журналистами. Президент поздравил всех с выборами, а также пообещал отчитаться за деньги, потраченные на опрос.

Голосование Владимира Зеленского / Фото пресс-службы ОПУ

Обратите внимание! Перед тем, как президент зашел на участок, одна из активисток Femen подняла юбку и продемонстрировала гениталии в зеленке. Правоохранители оттащили ее. На активистку составили административный протокол.

Премьер-министр Денис Шмыгаль

Глава правительства проголосовал с самого утра во Львове. Денис Шмыгаль появился на участке в защитной маске, перед голосованием ему измерили температуру.



Денис Шмыгаль во Львове / Фото Зоряны Казмирук, 24 канал

Спикер Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков проголосовал в Киеве. Спикер не принял участия во всеукраинском опросе, отметив, что не будет искать интервьюеров, потому что у него много работы.



Разумков на участке / Фото Укринформа

Смотрите фото, как голосовали известные деятели и политики:

Очереди на участках

Почти во всех городах людям пришлось стоять в очередях, чтобы проголосовать. Это занимало 30–40 минут, а порой еще больше.



Очередь на участке во Львове / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал



Очередь на избирательный участок в Киеве / Фото "Радио Свобода"



Очередь на участок в Тернополе / Фото "Суспільне"

Многометровые очереди в Одессе / Фото "Думская"

Подробнее Украинцы выстаивают в длинных очередях, чтобы проголосовать на местных выборах: фото

Каковы результаты экзитполов

По состоянию на 20:00 появились первые результаты экзитполов. Опросили украинцев по заказу проекта студии Савика Шустера.

Киев

Среди кандидатов в мэры лидирует действующий городской голова Виталий Кличко – 45,93%. В городской совет могут пройти 7 партий. Большинство составляет "Удар" – 21,3%.

Харьков

В Харькове лидером является действующий мэр Геннадий Кернес – 57,9%. В горсовет могут попасть 6 партий.

Одесса

В Одессе, по результатам экзитполов, больше всего голосов получил действующий городской голова Геннадий Труханов – 34,40%. В горсовет могут пройти 5 партий.

Львов

На выборах во Львове лидирует действующий городской голова Андрей Садовый – 38%. В горсовет могут пройти 7 партий. Большинство голосов – у "Европейской Солидарности" – 28%.

Кривой Рог

Согласно результатам первых экзитполов, в Кривом Роге может победить Юрий Вилкул – 51,82%. В горсовет имеют шанс пройти 5 партий.

Запорожье

Мэром города может повторно стать Владимир Буряк – 60,6%. В городской совет, вероятно, попадут 5 партий.

Винница

По результатам первых экзитполов, лидирует действующий мэр Сергей Моргунов – 68,8%. В городской совет проходят 5 партий.

Днепр

Наибольшая поддержка у действующего городского головы – 44,47%. В городской совет проходят 6 партий.

Тернополь

Лидирует действующий мэр Сергей Надал – 72,3%. В горсовет предварительно проходят 4 партии.

Советуем ознакомиться Как проголосовали на местных выборах в крупных городах Украины: результаты экзитполов

Состоялся и всенародный опрос от Зеленского

Волонтеры стояли возле избирательных участков в белых накидках с надписью "5 вопросов от президента".

Важно Диалог или манипуляция: все, что нужно знать об опросе от Зеленского

Ответить на вопросы могли все желающие. Для этого избирателю на выходе с избирательного участка давали анкету, заполненные бумажки люди бросали в специальную коробку.

Как люди голосуют в Киеве и Харькове​ / Фото 24 канал, "Харьков 1654", "Чесно" и PavlovskyNews

По информации гражданской сети "Опора", по состоянию на 16:00 волонтеры присутствовали на около 55% участков, на остальных – их не было. Наибольшее количество участков на юге страны – 78,65%, наименьшее на западе – 37,81%, в центре и востоке примерно одинаково.

Как реагируют украинцы на опрос от президента: смотрите видео 24 канала

Также стало известно, что многие волонтеры – несовершеннолетние. Общественное движение "Чесно" сообщает, что молодые люди, которые просили избирателей ответить на вопросы от Зеленского, якобы получат за это денежное вознаграждение.

На Закарпатье анонсированный президентом опрос так и не состоялся. А в Черкассах его проводили члены участковой избирательной комиссии №711040 самостоятельно и непосредственно на участке.

Первые результаты могут обнародовать уже в понедельник, 26 октября.

Как проходил опрос от Зеленского: видео 24 канала

Все детали о всенародном опросе читайте по ссылке.



5 вопросов от президента Зеленского на 25 октября / инфографика 24 канала

Нарушение избирательного процесса

Какие проблемы и нарушения зафиксировали:

участки не открылись вовремя;

голосовать начали еще до 08:00;

путаница в бюллетенях;

попытки подкупа и карусели. Такие случаи зафиксировали на Киевщине, Днепропетровщине и Житомирщине;

"подарки" (например, защитные маски) и агитация в день выборов;

выборы без кабинок;

нарушение противоэпидемиологических мер;

кандидат установил в кабинке камеры;

бюллетень фотографировали;

нарушение тайны голосования в Броварах;

нехватка и поврежденные бюллетени;

в Ирпене напали на кандидата в Киевский облсовет от "Слуги народа" Игоря Колтунова и тому подобное.

Смотрите фото с нарушениями: