В Украине считают голоса на местных выборах: что известно об итогах голосования. МИД вызвал посла Венгрии на ковер и вручило ноту протеста за агитацию во время выборов в Украине. Как украинцы ответили на опросе Зеленского. Белорусы начали забастовку. Таковы были главные новости понедельника, 26 октября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Как прошли местные выборы и что известно на данный момент

Важно Лозинский, которого судили за убийство, победил на местных выборах, – СМИ



25 октября в Украине состоялись местные выборы. Теперь дело за участковыми и территориальными комиссиями, которые должны подсчитать голоса. Сейчас известны цифры явки. Согласно им, на местных выборах проголосовали почти 37% украинцев. Эта цифра почти на 10% ниже, чем была на предыдущих местных выборах в 2015 году.

Самой высокой явка была в таких областях:

в Тернопольской области проголосовали 44,68% украинцев;

на Львовщине – 43,82%;

на Волыни – 41,89%;

на Ивано-Франковщине – 41,8%;

на Черниговщине – 41,64%;

на Закарпатье – 41,25%.

В свою очередь, самой низкой явка была на Донетчине (31,67%), Николаевщине (32,02%) и Харьковщине (32,33%).



Явка на местных выборах / инфографика 24 канала

Пока голоса украинцев считают, уже известны первые результаты экзитполов. Согласно им, в ряде крупных городов может состояться 2 тур выборов городского головы.

В частности, еще раз прийти на участки, скорее всего, придется жителям:

Киева

Львова

Днепра

Одессы

Кривого Рога

Николаева.

В столице, по данным экзитполов, в первом туре лидирует действующий городской голова Виталий Кличко (45,93 – 47,8%). Пока шансы побороться с ним во втором туре имеет кандидат от ОПЗЖ Александр Попов (8,6 – 9,62%). Не слишком отстают от него Ирина Верещук (8 – 8,53%) и Сергей Притула (7,27 – 8,3%).



Результаты экзитполов на выборах мэра Киева / Инфографика 24 канала

Какова ситуация в других крупных городах Украины – читайте по ссылке. Больше о том, как состоялись местные выборы в Украине, какие были нарушения и тому подобное – здесь.



Итоги дня выборов 25 октября / инфографика 24 канала

Скандал с Венгрией и украинскими выборами

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Министерство иностранных дел Украины вручило послу Венгрии в Украине ноту протеста из-за официальной агитации в пользу одной из политических партий.

Дело в том, что 25 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, агитировал голосовать на выборах за действующего мэра Берегово Золтана Бабяка. Кроме того, он призвал венгров Закарпатья проголосовать на местных выборах за КМКС "Партию венгров Украины".

МИД Украины расценивает это, как вмешательство Будапешта во внутренние дела Украины и влияние на ход местных выборов. Сначала украинские дипломаты грозно отреагировали на ситуацию, а затем вызвали венгерского посла и вручили ему ноту.

Еще через какое-то время Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам. Среди них – государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина настроена на конструктив в отношениях с Венгрией, однако будет предпринимать жесткие и четкие шаги, если Будапешт будет пренебрегать интересами и законодательством Украины.

Опрос Зеленского и его результаты

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В день местных выборов, 25 октября украинцы также ответили на пять вопросов от президента Владимира Зеленского.

Опрос проводился вблизи избирательных участков. В "Слуге народа" уже заявили, что посчитали 80% анкет. Зато на своей странице в Фейсбуке пресс-служба партии опубликовала результаты от 74% обработанных анкет.

Большинство украинцев, которые приняли участие в опросе Зеленского ответили положительно на 4 из 5 пунктов. Так, более половины не поддержали только одну идею – создание свободной экономической зоны на Донбассе.

Как украинцы ответили на вопросы всенародного опроса

Пожизненное заключение за масштабную коррупцию поддержали 82,97% украинцев, принявших участие в опросе. Эта идея не понравилась лишь 13,87% респондентам; Создание свободной экономической зоны на Донбассе поддержали 46,7% опрошенных украинцев. Зато 46,48% респондентов выступили против этого; Сокращение количества нардепов до 300 поддержали 89,6% опрошенных, а не поддержали – 7,12%; Легализацию медицинского каннабиса поддержали 64,88% респондентов, а не поддержали – 29,53%; Право Украины на использование гарантий безопасности, определенными Будапештским меморандумом, для восстановления территориальной целостности поддержали 74,21% участников опроса, но 17,21% – против этого.

Интересно, что в ОБСЕ отметили, что опрос Зеленского мог частично создать неправомерное политическое преимущество для партии власти на местных выборах.

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Несмотря на то, что многие украинцы неоднозначно отнеслись к такому формату коммуникации с властью, в "Слуге народа" хотят закрепить подобные опросы на постоянной основе.

Больше о том, как проходил опрос Зеленского, кто его финансировал и для чего он нужен – по ссылке.



Результаты экзитполов на всеукраинском опросе / Инфографика 24 канала

Забастовка в Беларуси

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В Беларуси 26 октября началась всенародная забастовка. Работники некоторых заводов не выходят на смены, зато другие – продолжают работать.

Забастовка в Беларуси началась из-за невыполнения режимом Александра Лукашенко ультиматума, который ранее ему объявила Светлана Тихановская.

Ситуация в Беларуси значительно обострилась 25 октября. Так, на акции протеста в Минске силовики использовали светошумовые гранаты и резиновые пули против митингующих.

Известно о по меньшей мере одном раненном в результате столкновений. Силовики задержали 523 демонстранта. Всего в стране зафиксировали 19 протестных акций.

С перечнем заводов и предприятий, вышедших на забастовку, можно ознакомиться здесь.

Оппозиционный лидер Светлана Тихановская призвала частный бизнес, религиозные общины, культурных и спортивных деятелей, айтишников поддержать бастующих рабочих.

Больше о том, что творится в Беларуси – по ссылке.

TIME сменил лого впервые за 100 лет

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Журнал TIME впервые за свою почти столетнюю историю сменил логотип. Это связано с выборами президента США.

Чтобы отметить этот исторический момент, вероятно, важное решение, которое любой из нас когда-либо принимал на выборах, мы впервые за свою почти 100-летнюю историю заменили наш логотип на обложке нашего журнала в США, призывая всех воспользоваться своим избирательным правом,

– заметил главный редактор журнала Эдвард Фельзентал.

Так, вместо названия TIME на обложке красуется другое слово – VOTE, что в переводе означает "голосуй".

На обложке также использован рисунок американского художника Шепарда Фери. По словам художника, он демонстрирует человека, который решительно настроен использовать свой голос и силу, чтобы проголосовать".



Обложка американского TIME в ноябре

Что известно о выборах президента США: коротко