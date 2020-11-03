В результате обстрелов оккупантов на Донбассе один украинский боец получил ранения. Скандального судью Вовка объявили в розыск. В США стартовали президентские выборы. Число жертв и пострадавших от теракта в Вене возросло. Минздрав бьет тревогу из-за неутешительной статистики COVID-19 в Украине. Таковы были главные новости 3 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Ранения на Донбассе

В течение 3 ноября враг дважды нарушил режим прекращения огня. Оккупанты били из гранатометов недалеко от населенного пункта Новолуганское. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение.

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Что известно о состоянии раненого бойца

Воина доставили в больницу и оказали надлежащую медицинскую помощь.

Состояние здоровья защитника оценивается как средней тяжести.

Кроме того, враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное.

Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью,

– говорится в сообщении ООС.

Что известно о ситуации на Донбассе? С 27 июля 2020 года на Донбассе С 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим тишины. Украинские военные соблюдают условия прекращения огня. Зато российские боевики постоянно его нарушают и регулярно обстреливают позиции ВСУ. К примеру, 30 октября оккупанты дважды нарушили договоренности. К сожалению, двое бойцов ВСУ погибли.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

Скандального Павла Вовка объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило главу Окружного админсуда Киева в розыск. В НАБУ пояснили, что Павла Вовка объявили в розыск из-за "систематического игнорирования повесток от органа досудебного расследования".

Вовка обвиняют в злоупотреблении влиянием, создании преступной организации, целью которой был захват власти, а также принятии заказных решений.

Что известно о Павле Вовке? Это одиозный глава ОАСК, который из-за своего частого участия в различных скандалах является едва ли не самым известным в Украине судьей. Вовка и двух других судей Окружного админсуда подозревали во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККС, запугивания других и другими методами. НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Павла Вовка. В ноябре 2019 года это производство было закрыто. В январе 2020 Вовк вновь возглавил ОАСК. Это одиозный глава ОАСК, который из-за своего частого участия в различных скандалах является едва ли не самым известным в Украине судьей. Вовка и двух других судей Окружного админсуда подозревали во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККС, запугивания других и другими методами. НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Павла Вовка. В ноябре 2019 года это производство было закрыто. В январе 2020 Вовк вновь возглавил ОАСК.

После этого Вовк вновь попал в громкий скандал. НАБУ продемонстрировало записи, на которых якобы зафиксированы намерения Вовка и других судей узурпировать судебную власть в стране. 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении Вовку, его заместителю, пяти судьям Окружного суда и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку.

Дело судьи Окружного админсуда Павла Вовка: последние события

НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК, его заместителя, трех судей и двух экс-членов ВККС. На рабочих местах они появились лишь после объявления в розыск. И тогда уже уведомление о подозрении вручили им лично.

22 октября Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения судьям Окружного административного суда, поскольку те не пришли на заседание.

Обратите внимание! НАБУ объявляет Вовка в розыск уже второй раз. Его и еще 6 судей Окружного админсуда разыскивали в начале сентября 2020-го. Они были подозреваемыми, действовавшими в рамках преступной организации во главе с Вовком.

В США стартовали выборы президента

В США 3 ноября проходит официальное голосование на выборах президента. Всего на выборы зарегистрировались 11 кандидатов, но основная борьба разворачивается между двумя претендентами – Дональдом Трампом и Джозефом Байденом.

Главное Выборы президента продолжаются в США: как происходит процесс волеизъявления – детали, фото, видео

Дональд Трамп и Джозеф Байден представляют две крупнейшие партии, соперничающие между собой еще с середины 19 века. Действующий глава США является выходцем из "Республиканской партии", а Байден выступает за "Демократическую партию".

Кто лидирует на выборах: опрос 2 ноября

Джо Байден лидирует в президентской гонке в США, опережая действующего президента США в среднем на 8% в национальном масштабе, согласно опросу, проведенному 2 ноября 270towin. Средний показатель поддержки Байдена – 51,1%, Трампа – 43,1%.

По предварительным данным, которые публикует телеканал CNN, Трамп получает 125 голосов избирателей, тогда как его конкурент от демократов Джо Байден – 203. Для победы нужно получить 270 голосов. Сейчас остаются нераспределенными 210 голосов.



Пока лидирует Байден, ситуация по состоянию на 19:00 по Киеву / Скриншот с сайта CNN

Заметим, что в США досрочно проголосовали рекордные 100 миллионов избирателей. Эти голоса составляют более 47% от общего количества избирателей. В 21 штатах и Вашингтоне проголосовала более половины избирателей.

Что известно о выборах в США: главное

Это уже 59 президентские выборы в Соединенных Штатах. 3 ноября в стране проходит основное голосование.

3 ноября в стране проходит основное голосование. Из-за вспышки коронавируса кандидаты отказались от классической кампании: отменили митинги и встречи с избирателями.

отменили митинги и встречи с избирателями. В разгар предвыборной кампании COVID-19 заболел Трамп, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

Между Трампом и Байденом уже состоялись два раунда дебатов. В целом во время избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности, путинскому). Трамп, со своей стороны, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

в украинской энергетике. Известно, что проголосовать на этих выборах можно и на украинском.​

Ужасный теракт в Вене: число жертв возросло

По последним официальным данным, количество людей, погибших от рук террористов в австрийской Вене 2 ноября, возросло до 5. Ранения получили 22 человека.

Что известно о жертвах теракта в Вене

Раненая в результате теракта женщина умерла в больнице.

Еще одна женщина умерла в клинике Оттакринг. Она работала официанткой в одном из заведений Вены и ей было от 40 до 50 лет.

Мужчину расстреляли на улицах австрийской столицы.

По данным правоохранителей, одного из предполагаемых преступников расстреляли силовики.

Вечером 3 ноября еще один пострадавший умер в больнице.

Посол Украины в Вене Александр Щерба заявил, что украинцев среди погибших в Вене нет.

Теракт в Вене: все, что нужно знать

Стрельба в центре австрийской столицы произошла вечером 2 ноября. Несколько мужчин открыли хаотичный огонь по людям, которые сидели за столиками в уличных кафе и ресторанах.

Также нападавшие стреляли в прохожих. В полиции заявили о 6 различных местах, где действовали террористы.

По словам бургомистра Вены, один из преступников мог иметь на себе пояс со взрывчаткой. Австрийские СМИ показали кадры по задержанию 4 предполагаемых стрелков. О своей причастности к нападениям уже заявили джихадисты.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал инцидент терактом. Подозреваемого в теракте в центре Вены задержали 3 ноября в городе Линц на севере Австрии. Сейчас его личность устанавливают правоохранители.

Центр австрийской столицы перекрыла полиция. К охране некоторых объектов привлекли даже военнослужащих. В МВД, со своей стороны, порекомендовали детям не идти в школу.