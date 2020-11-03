Главные новости 3 ноября: ранения на Донбассе, розыск судьи Вовка и выборы в США
В результате обстрелов оккупантов на Донбассе один украинский боец получил ранения. Скандального судью Вовка объявили в розыск. В США стартовали президентские выборы. Число жертв и пострадавших от теракта в Вене возросло. Минздрав бьет тревогу из-за неутешительной статистики COVID-19 в Украине. Таковы были главные новости 3 ноября.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Ранения на Донбассе
В течение 3 ноября враг дважды нарушил режим прекращения огня. Оккупанты били из гранатометов недалеко от населенного пункта Новолуганское. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение.
Важно Экстренное заседание ТКГ из-за гибели военных на Донбассе: о чем договорились
Что известно о состоянии раненого бойца
- Воина доставили в больницу и оказали надлежащую медицинскую помощь.
- Состояние здоровья защитника оценивается как средней тяжести.
Кроме того, враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное.
Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью,
– говорится в сообщении ООС.
Что известно о ситуации на Донбассе?С 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим тишины. Украинские военные соблюдают условия прекращения огня. Зато российские боевики постоянно его нарушают и регулярно обстреливают позиции ВСУ. К примеру, 30 октября оккупанты дважды нарушили договоренности. К сожалению, двое бойцов ВСУ погибли.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала
Скандального Павла Вовка объявили в розыск
Национальное антикоррупционное бюро объявило главу Окружного админсуда Киева в розыск. В НАБУ пояснили, что Павла Вовка объявили в розыск из-за "систематического игнорирования повесток от органа досудебного расследования".
Вовка обвиняют в злоупотреблении влиянием, создании преступной организации, целью которой был захват власти, а также принятии заказных решений.
Что известно о Павле Вовке?Это одиозный глава ОАСК, который из-за своего частого участия в различных скандалах является едва ли не самым известным в Украине судьей. Вовка и двух других судей Окружного админсуда подозревали во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККС, запугивания других и другими методами. НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Павла Вовка. В ноябре 2019 года это производство было закрыто. В январе 2020 Вовк вновь возглавил ОАСК.
После этого Вовк вновь попал в громкий скандал. НАБУ продемонстрировало записи, на которых якобы зафиксированы намерения Вовка и других судей узурпировать судебную власть в стране. 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении Вовку, его заместителю, пяти судьям Окружного суда и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку.
Дело судьи Окружного админсуда Павла Вовка: последние события
- НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК, его заместителя, трех судей и двух экс-членов ВККС. На рабочих местах они появились лишь после объявления в розыск. И тогда уже уведомление о подозрении вручили им лично.
- 22 октября Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения судьям Окружного административного суда, поскольку те не пришли на заседание.
В США стартовали выборы президента
В США 3 ноября проходит официальное голосование на выборах президента. Всего на выборы зарегистрировались 11 кандидатов, но основная борьба разворачивается между двумя претендентами – Дональдом Трампом и Джозефом Байденом.
Главное Выборы президента продолжаются в США: как происходит процесс волеизъявления – детали, фото, видео
Дональд Трамп и Джозеф Байден представляют две крупнейшие партии, соперничающие между собой еще с середины 19 века. Действующий глава США является выходцем из "Республиканской партии", а Байден выступает за "Демократическую партию".
Кто лидирует на выборах: опрос 2 ноября
Джо Байден лидирует в президентской гонке в США, опережая действующего президента США в среднем на 8% в национальном масштабе, согласно опросу, проведенному 2 ноября 270towin. Средний показатель поддержки Байдена – 51,1%, Трампа – 43,1%.
По предварительным данным, которые публикует телеканал CNN, Трамп получает 125 голосов избирателей, тогда как его конкурент от демократов Джо Байден – 203. Для победы нужно получить 270 голосов. Сейчас остаются нераспределенными 210 голосов.
Пока лидирует Байден, ситуация по состоянию на 19:00 по Киеву / Скриншот с сайта CNN
Заметим, что в США досрочно проголосовали рекордные 100 миллионов избирателей. Эти голоса составляют более 47% от общего количества избирателей. В 21 штатах и Вашингтоне проголосовала более половины избирателей.
Что известно о выборах в США: главное
- Это уже 59 президентские выборы в Соединенных Штатах. 3 ноября в стране проходит основное голосование.
- Из-за вспышки коронавируса кандидаты отказались от классической кампании: отменили митинги и встречи с избирателями.
- В разгар предвыборной кампании COVID-19 заболел Трамп, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.
- Между Трампом и Байденом уже состоялись два раунда дебатов. В целом во время избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности, путинскому). Трамп, со своей стороны, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.
- Известно, что проголосовать на этих выборах можно и на украинском.
Ужасный теракт в Вене: число жертв возросло
По последним официальным данным, количество людей, погибших от рук террористов в австрийской Вене 2 ноября, возросло до 5. Ранения получили 22 человека.
Что известно о жертвах теракта в Вене
- Раненая в результате теракта женщина умерла в больнице.
- Еще одна женщина умерла в клинике Оттакринг. Она работала официанткой в одном из заведений Вены и ей было от 40 до 50 лет.
- Мужчину расстреляли на улицах австрийской столицы.
- По данным правоохранителей, одного из предполагаемых преступников расстреляли силовики.
- Вечером 3 ноября еще один пострадавший умер в больнице.
Посол Украины в Вене Александр Щерба заявил, что украинцев среди погибших в Вене нет.
Теракт в Вене: все, что нужно знать
- Стрельба в центре австрийской столицы произошла вечером 2 ноября. Несколько мужчин открыли хаотичный огонь по людям, которые сидели за столиками в уличных кафе и ресторанах.
- Также нападавшие стреляли в прохожих. В полиции заявили о 6 различных местах, где действовали террористы.
- По словам бургомистра Вены, один из преступников мог иметь на себе пояс со взрывчаткой. Австрийские СМИ показали кадры по задержанию 4 предполагаемых стрелков. О своей причастности к нападениям уже заявили джихадисты.
- Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал инцидент терактом. Подозреваемого в теракте в центре Вены задержали 3 ноября в городе Линц на севере Австрии. Сейчас его личность устанавливают правоохранители.
- Центр австрийской столицы перекрыла полиция. К охране некоторых объектов привлекли даже военнослужащих. В МВД, со своей стороны, порекомендовали детям не идти в школу.
Поделиться новостью