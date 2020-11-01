Главные новости 1 ноября: реакция Зеленского на скандал с КСУ, силовики стреляли в Беларуси
Владимир Зеленский резко прокомментировал скандал с КСУ и подчеркнул, что "все черти из политического ада открыли свои настоящие лица". В Беларуси на 84-й день протестов силовики опять стреляли в протестующих. В Грузии начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. В Молдове из-за президентских выборов блокировали дороги. Такими были главные новости воскресенья, 1 ноября.
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Зеленский прокомментировал скандал с КСУ
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандальное решение Конституционного Суда об отмене антикоррупционной реформы. По мнению Зеленского, КСУ решил противопоставить себя государству и обществу – откровенно и с глазу на глаз.
Своими действиями суд поставил на чаши весов все, ради чего боролись герои во время Майдана. На другой чаше весов – полноценная свобода и граждане свободной страны.
Что сказал Зеленский
В скандале вокруг КСУ нет честной политической конкуренции, здесь речь идет не о Конституции, верховенстве права, законности или справедливом будущем. Это лишь реакция "старых элит", которые испугались борьбы с коррупцией в Украине. Им важно сохранить "касту неприкасаемых".
По словам украинского лидера, судьи долго сидели в засаде. На радикальные поступки их побудила проверка деклараций чиновников и действия НАБУ, которое получило от действующей власти право на полноценную работу.
Кроме того, наконец заработал Высший антикоррупционный суд, и тогда многим представителям "старой элиты" стало очень страшно. Никто не хочет отвечать за"свои шикарные годы бесконтрольной жизни".
Демарш Конституционного Суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против Президента и против страны. Никак иначе. Конкретно против. Потому что только слабый президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят – на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете,
– подчеркнул Зеленский.
В Беларуси силовики снова стреляют
В Беларуси проходит 84-й день массовых протестов против действующего самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и его режима. Несмотря на многочисленное насилие со стороны силовиков, белорусы продолжают отстаивать свое право жить в свободной стране.
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Что происходило в Беларуси 1 ноября:
- В центре Минска на Площади Независимости начался традиционный воскресный марш. В частности, на него пришли белоруски, которые ранее участвовали в Марше женщин. С собой они принесли бело-красно-белую символику.
- С утра в центре Минска дежурили силовики. Туда же стянули военную технику.
- Когда начался мирный марш, омоновцы бросились к людям. Из отдельных колонн они вытаскивали протестующих и тащили их в автозаки.
- Из-за атаки со стороны силовиков протестующим пришлось очень быстро перейти на другую локацию. Белорусы двигались по центральным улицам Минска под лозунг "Верим, можем, победим".
- Мирных протестующих разгоняли силовики. Они открыли огонь. Стреляли якобы в воздух, однако активисты сообщают о по меньшей мере 1 раненом. Ему в живот попала резиновая пуля.
- Активисты из правозащитного центра "Весна" сообщили о более чем 192 задержанных.
В Грузии оппозиция протестует против результатов выборов
В Тбилиси 1 ноября лидеры оппозиции и их сторонники вышли на акцию протеста под здание парламента Грузии. Люди не соглашаются с результатами парламентских выборов.
Актуально Саакашвили отказался от премьерства в Грузии, не дожидаясь результатов выборов
По состоянию на 1 ноября в ЦИК Грузии уже подсчитали голоса с 3 007 участков (всего в Грузии их 3 848). По предварительным результатам победу одержала провластная партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Она получила 48,15% голосов избирателей. На втором месте – главная оппозиционная политсила "Единое национальное движение" (блок Михаила Саакашвили), которая набрала 27, 14% голосов. Всего в парламент прошли 6 партий и 2 блока.
Оппозиционеры уже назвали эти парламентские выборы в Грузии "потерянными". Еще в день голосования многие избиратели заявляли о том, что на них оказывают давление.
В ОБСЕ заявили, что выборы были конкретными и эффективными. В то же время, наблюдатели из международной антикоррупционной организации "Transparency International – Грузия" сообщили о многочисленных нарушениях во время голосования.
В частности, один из избирателей голосовал 10 раз. Кроме того, на отдельных участках нарушали тайну голосования и не сотрудничали со СМИ. В общем во время выборов в Грузии зафиксировано 170 нарушений.
Первые скандалы во время выборов президента в Молдове
В Молдове 1 ноября состоялись президентские выборы. За пост главы государства борются 8 кандидатов, однако наибольшие шансы победить – у пророссийского кандидата Игоря Додона и прозападной экс-премьера Майи Санду.
Обратите внимание Голосовать в Молдове завозят жителей непризнанного Приднестровья: какие еще нарушения фиксируют
Опрос Ассоциации социологов Vox Populi свидетельствует, что Додона могут поддержать 42,9% жителей Молдовы, а Санду – 24,3%. В таком случае шансы, что будет второй тур выборов, очень высоки.
В день выборов уже зафиксировано немало нарушений. В частности, голосовать в Молдову в специальных автобусах привозят жителей непризнанного Приднестровья.
Чтобы не пропускать избирателей из самопровозглашенной республики, в Молдове перекрыли дороги. Контрольно-пропускной пункт "Бендеры – Варница" заблокировали. Там дежурила полиция.
На границе с Приднестровьем также произошло нарушение с применением слезоточивого газа. Один из избирателей проводил незаконную съемку на территории избирательного участка. Когда у него забрали телефон, он применил баллончик с газом.
Перекрыли КПП "Бендеры – Варница", смотрите видео:
В Минздраве Украины сделали неутешительное заявление о коронавирусе
Глава Минздрава Максим Степанов заявил: если прирост зараженных COVID-19 в Украине не уменьшится, вскоре придется выбирать, кого из зараженных лечить. Только с 25 октября по 1 ноября количество госпитализированных пациентов выросло более чем на 3 тысячи.
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Максимально для инфицированных коронавирусом Украина может выделить только 52 тысячи больничных коек. Если же весь коечный фонд заполнится, Минздраву придется ввести соответствующие алгоритмы по "сортировке и выбору пациента".
У нашей медицинской системы есть предел. И этот предел очень конкретный – 52 тысячи коек по стране. Больше быть не может, как бы мы ни старались. С такой динамикой эти 52 тысячи коек очень стремительно заполнятся. А потом нам придется применять соответствующие алгоритмы по сортировке и выбору пациента, каких мы будем выбирать на лечение, а каких – нет,
– подчеркнул Степанов.
По словам главы Минздрава, у каждой страны есть свой предел. Больше коек Украина не может выделить для пациентов с COVID-19, так как нужно спасать людей и от других болезней.
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