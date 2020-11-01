Владимир Зеленский резко прокомментировал скандал с КСУ и подчеркнул, что "все черти из политического ада открыли свои настоящие лица". В Беларуси на 84-й день протестов силовики опять стреляли в протестующих. В Грузии начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. В Молдове из-за президентских выборов блокировали дороги. Такими были главные новости воскресенья, 1 ноября.

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Зеленский прокомментировал скандал с КСУ

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандальное решение Конституционного Суда об отмене антикоррупционной реформы. По мнению Зеленского, КСУ решил противопоставить себя государству и обществу – откровенно и с глазу на глаз.

Своими действиями суд поставил на чаши весов все, ради чего боролись герои во время Майдана. На другой чаше весов – полноценная свобода и граждане свободной страны.

Что сказал Зеленский

В скандале вокруг КСУ нет честной политической конкуренции, здесь речь идет не о Конституции, верховенстве права, законности или справедливом будущем. Это лишь реакция "старых элит", которые испугались борьбы с коррупцией в Украине. Им важно сохранить "касту неприкасаемых".

По словам украинского лидера, судьи долго сидели в засаде. На радикальные поступки их побудила проверка деклараций чиновников и действия НАБУ, которое получило от действующей власти право на полноценную работу.

Кроме того, наконец заработал Высший антикоррупционный суд, и тогда многим представителям "старой элиты" стало очень страшно. Никто не хочет отвечать за"свои шикарные годы бесконтрольной жизни".

Демарш Конституционного Суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против Президента и против страны. Никак иначе. Конкретно против. Потому что только слабый президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят – на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете,

– подчеркнул Зеленский.

В Беларуси силовики снова стреляют

В Беларуси проходит 84-й день массовых протестов против действующего самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и его режима. Несмотря на многочисленное насилие со стороны силовиков, белорусы продолжают отстаивать свое право жить в свободной стране.

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Что происходило в Беларуси 1 ноября:

В центре Минска на Площади Независимости начался традиционный воскресный марш. В частности, на него пришли белоруски, которые ранее участвовали в Марше женщин. С собой они принесли бело-красно-белую символику.

С утра в центре Минска дежурили силовики. Туда же стянули военную технику.

Когда начался мирный марш, омоновцы бросились к людям. Из отдельных колонн они вытаскивали протестующих и тащили их в автозаки.

Из-за атаки со стороны силовиков протестующим пришлось очень быстро перейти на другую локацию. Белорусы двигались по центральным улицам Минска под лозунг "Верим, можем, победим".

Мирных протестующих разгоняли силовики. Они открыли огонь. Стреляли якобы в воздух, однако активисты сообщают о по меньшей мере 1 раненом. Ему в живот попала резиновая пуля.

Активисты из правозащитного центра "Весна" сообщили о более чем 192 задержанных.

В Грузии оппозиция протестует против результатов выборов

В Тбилиси 1 ноября лидеры оппозиции и их сторонники вышли на акцию протеста под здание парламента Грузии. Люди не соглашаются с результатами парламентских выборов.

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По состоянию на 1 ноября в ЦИК Грузии уже подсчитали голоса с 3 007 участков (всего в Грузии их 3 848). По предварительным результатам победу одержала провластная партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Она получила 48,15% голосов избирателей. На втором месте – главная оппозиционная политсила "Единое национальное движение" (блок Михаила Саакашвили), которая набрала 27, 14% голосов. Всего в парламент прошли 6 партий и 2 блока.

Оппозиционеры уже назвали эти парламентские выборы в Грузии "потерянными". Еще в день голосования многие избиратели заявляли о том, что на них оказывают давление.

В ОБСЕ заявили, что выборы были конкретными и эффективными. В то же время, наблюдатели из международной антикоррупционной организации "Transparency International – Грузия" сообщили о многочисленных нарушениях во время голосования.

В частности, один из избирателей голосовал 10 раз. Кроме того, на отдельных участках нарушали тайну голосования и не сотрудничали со СМИ. В общем во время выборов в Грузии зафиксировано 170 нарушений.

Protest outside parliament in #Tbilisi, ppl saying they want fair elections, mix of young and old, there's a palpable deep anger #GVote20 #Georgia pic.twitter.com/DO8merZaqV — Hans Gutbrod (@HansGutbrod) November 1, 2020

Elene Khoshtaria of European Georgia spoke about fight till victory. Gigi Ugulava blamed Ivanishvili for stealing votes and said opposition is still discussing decisions for next steps as opposition negotiations are not over. He announced big protest for next Sunday. #gvote20 pic.twitter.com/4S5Q9Y9zsH — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) November 1, 2020

Первые скандалы во время выборов президента в Молдове

В Молдове 1 ноября состоялись президентские выборы. За пост главы государства борются 8 кандидатов, однако наибольшие шансы победить – у пророссийского кандидата Игоря Додона и прозападной экс-премьера Майи Санду.

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Опрос Ассоциации социологов Vox Populi свидетельствует, что Додона могут поддержать 42,9% жителей Молдовы, а Санду – 24,3%. В таком случае шансы, что будет второй тур выборов, очень высоки.

В день выборов уже зафиксировано немало нарушений. В частности, голосовать в Молдову в специальных автобусах привозят жителей непризнанного Приднестровья.

Чтобы не пропускать избирателей из самопровозглашенной республики, в Молдове перекрыли дороги. Контрольно-пропускной пункт "Бендеры – Варница" заблокировали. Там дежурила полиция.

На границе с Приднестровьем также произошло нарушение с применением слезоточивого газа. Один из избирателей проводил незаконную съемку на территории избирательного участка. Когда у него забрали телефон, он применил баллончик с газом.

Перекрыли КПП "Бендеры – Варница", смотрите видео:

В Минздраве Украины сделали неутешительное заявление о коронавирусе

Глава Минздрава Максим Степанов заявил: если прирост зараженных COVID-19 в Украине не уменьшится, вскоре придется выбирать, кого из зараженных лечить. Только с 25 октября по 1 ноября количество госпитализированных пациентов выросло более чем на 3 тысячи.

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Максимально для инфицированных коронавирусом Украина может выделить только 52 тысячи больничных коек. Если же весь коечный фонд заполнится, Минздраву придется ввести соответствующие алгоритмы по "сортировке и выбору пациента".

У нашей медицинской системы есть предел. И этот предел очень конкретный – 52 тысячи коек по стране. Больше быть не может, как бы мы ни старались. С такой динамикой эти 52 тысячи коек очень стремительно заполнятся. А потом нам придется применять соответствующие алгоритмы по сортировке и выбору пациента, каких мы будем выбирать на лечение, а каких – нет,

– подчеркнул Степанов.

По словам главы Минздрава, у каждой страны есть свой предел. Больше коек Украина не может выделить для пациентов с COVID-19, так как нужно спасать людей и от других болезней.

Обратите внимание! За сутки 31 октября в Украине обнаружили 7 959 больных коронавирусом. В целом с начала пандемии заболели 395 440 украинцев.