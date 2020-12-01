Локдаун в Украине будет точно, однако когда примут по нему решение – пока неизвестно. Нардепы рассмотрели введение кассовых аппаратов для ФЛП – в это время под Радой протестовали против этого предприниматели, а вечером произошли столкновения. В немецком Трире авто въехало в толпу: много погибших и раненых. На Закарпатье вспыхнули сразу 2 скандала по Венгрии. Такими были главные новости 1 декабря.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Вопрос введения локдауна в Украине остается открытым

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине точно введут. Впрочем, пока решают вопрос, когда именно это произойдет. По его словам, есть 2 варианта дат, которые рассматривают. Об этом сообщает 24 канал.

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Данилов объяснил, что все будет зависеть от того, "како информацией для анализа" власть будет располагать в ближайшие дни. Говорится прежде всего о темпах роста заболеваемости COVID-19. Также дата введения локдауна зависит прежде всего от населения и от того, как люди будут относиться друг к другу и придерживаться рекомендаций.

Локдаун в Украине точно будет. Сейчас один вопрос – когда: в декабре или 2 января. Идет дискуссия со специалистами по этому вопросу. То, что локдаун будет – 100%,

– подчеркнул он.

Глава Минздрава Максим Степанов, со своей стороны, утверждает, что решение о введении локдауна точно не будут принимать на ближайшем заседании правительства, которое пройдет 2 декабря. Дело в том, что возглавляемое им ведомство не вынесло этот вопрос. Зато предложило рассмотреть постановления о выделении средств лабораторным центрам.

Также известно, что в Украине не будут вводить других ограничительных мер, кроме локдауна. Говорится здесь и о транспорте. Правда, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, определенные ограничения на работу транспорта все же могут быть. К примеру, ограничат разрешенное количество людей.

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Введение кассовых аппаратов для ФЛП перенесли на год: предприниматели продолжают протестовать

В Верховной Раде 1 декабря рассматривали законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП. В конце концов его депутаты поддержали в 1 чтении.

Что предусматривает этот документ

Отсрочку до 1 января 2022 года обязательного применения кассовых аппаратов для ФЛП.

Отмена штрафов за несоответствие наличных на месте проведения расчетов сумме, указанной в дневном отчете регистраторов расчетных операций (кассовый аппарат или РРО), и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.

Отмена механизма компенсации покупателям из-за жалоб о нарушении порядка проведения расчетных операций.

Применение пониженных штрафов за нарушение отдельных требований по использованию РРО до 1 января 2022 года.

Кроме того, проект вводит понятие "дистанционные услуги".

Между тем, еще с самого утра недовольные решениями власти предприниматели собрались у парламента с митингом. В акции протеста участвовали несколько тысяч представителей малого бизнеса, поэтому охрану депутатов в МВД решили усилить.



Предприниматели заблокировали движение по улице Грушевского / Фото РБК-Украина

А вечером под Радой вспыхнули столкновения и потасовки. Произошло это после того, как митингующие попытались перекрыть входы и выходы из парламента. Но, к счастью, обошлось без пострадавших. В итоге полиция оттеснила ФЛП и стала живой стеной перед зданием Рады. Через некоторое время все стихло.

Смотрите видео столкновений митингующих с правоохранителями под Радой

Из-за чего протестовали предприниматели, в частности ФЛП

Их возмутило решение Рады отсрочить введение кассовых аппаратов.

Демонстранты требуют, чтобы парламент полностью это отменил.

Представители малого бизнеса объясняют это тем, что установить аппараты за свой счет слишком дорого для них. Кроме того, использование кассовых аппаратов предпринимателями, которые не занимаются реализацией товаров, а предоставлением услуг, достаточно нелогично.

Также протестующие заявили, что их акция является бессрочной, и они не будут в ближайшее время расходиться.

Смотрите видео разговора 24 канала с организатором акции Сергеем Доротичем

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Автомобиль протаранил толпу в Германии: есть жертвы и много пострадавших

На западе Германии в городе Трир внедорожник Range Rove въехал в пешеходную зону. В результате по меньшей мере 30 человек пострадали. Кроме того, к сожалению, известно о 4 жертвах, в том числе погиб ребенок.

Немецкие СМИ сообщают, что автомобиль двигался со скоростью в 70 километров в час. Водителя правоохранители уже задержали. Сейчас полиция выясняет его мотивы. Местные власти, со своей стороны, отметили, что наезд был умышленным.

В то же время в прокуратуре города заявили, что водитель был пьян – 1,4 промилле алкоголя. Также здесь предполагают, что у него может быть психическое расстройство – эту информацию проверяют. Также правоохранители не видят признаков того, что какую-то роль играл террористический, политический или религиозный мотив.

Смотрите видео с места смертельного ДТП в Трире, Германия

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Детали первого скандала

Что до первого инцидента, то СБУ сообщила о обыски у функционеров одного из благотворительных закарпатских фондов. По данным СМИ, речь о так называемом "Обществе венгров Закарпатья".

Сейчас украинские правоохранители изучают возможное вмешательство во внутренние дела Украины и причинение вреда ее государственной безопасности. Также исследую факты содействия иностранному государству со стороны отдельных украинских публичных деятелей. Их подозревают в поддержке государственных органов соседней страны по ведению подрывной деятельности в ущерб Украине.

Добавим что во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии на Закарпатье.

Что во время обысков изъяла СБУ на Закарпатье / Фото пресс-центре СБУ

На этот инцидент уже отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Дипломат подчеркнул, что в Украине снова продолжаются непонятные политические качели в отношении венгерских партий и венгерского меньшинства.

Министр иностранных дел Венгрии добавил, что "из-за недопустимости таких действий" они вызвали посла Украины Любовь Непоп. Ей хотят "выразить недовольство действиями руководства Украины". Кроме того, Сийярто рассказал, что 1 декабря будет встречаться с ответственным по вопросам НАТО. С ним он намерен обсудить вопросы дальнейшего блокирования членства Украины в Альянсе.

Последние действия украинской власти на Закарпатье перечеркнули все цивилизованные и европейские отношения между странами,

– заявил руководитель венгерского внешнеполитического ведомства.

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Где еще Венгрия вспоминалась на Закарпатье

Второе событие касается исполнения гимна Венгрии со стороны депутатов Сюртивской ОТО. Соответствующее видео обнародовали в сети. Инцидент произошел в День Достоинства, 21 ноября, во время принятия присяги. Как видно на кадрах, вместе с депутатами пел и глава ОТО Арпад Пушкарь.

По словам Пушкара, депутаты пели не только венгерский, но и украинский гимн. Также чиновник утверждает, что все документы на сессии готовят на украинском языке. А вот заседания порой могут вести и венгерском.

Как объяснил председатель Сюртивской ОТО, дело в том, что из 22 депутатов 17 являются представителями венгерского нацменьшинства. Кроме того, на территории Сюртивской ОТО живут почти 9500 человек: из них 68% – это представители венгерского нацменьшинства.

В то же время чиновник заявил, что распространение отснятого видео с исполнением во время сессии только венгерского гимна является провокацией. По его словам, это сделали конкуренты, которые тоже баллотировались на пост главы ОТО, но не прошли.

Добавим, что Служба безопасности Украины приняла во внимание этот инцидент. Там заявили, что проверяют информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивской ОТО.

Между тем Мы придем за вами и вашими детьми: на Закарпатье распространяют провокационное видео

Как депутаты исполняли гимн Венгрии на сессии Сюртивской ОТО: видео