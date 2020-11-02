Главные новости 2 ноября: аудиообращение Зеленского из-за КСУ и самые богатые украинцы
Президент Зеленский записал аудиообращение фракции "Слуга народа" с призывом поддержать его законопроект о КСУ. Рейтинг самых богатых украинцев обновили: кто в списке. Виновника смертельного ДТП под Козином Желепу осудили. Новые заявления о локдауне из-за ситуации с коронавирусом. Молдова выбирает президента: за кого проголосовали соседи в первом туре. Такими были главные новости 2 ноября.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 2 ноября:
Зеленский и его обращение к "слугам народа"
Важно Глава КСУ не пришел на допрос в ГБР
Президент Зеленский перед заседанием фракции "Слуги народа" направил депутатам обращение о важности рассмотрения законопроекта, который касается Конституционного Суда.
Глава государства призвал свою партию к жестким решениям относительно Конституционного Суда. Так, он призвал депутатов поддержать его законопроект о роспуске КСУ. Якобы, в противном случае власть получит противостояние на улицах.
Есть ситуации, когда нельзя просто отсидеться и сделать вид, что меня это не касается. Странное поведение судей в считанные часы поставило страну на грань катастрофы,
– заявил глава государства.
По его словам, сейчас у Украины есть три возможных сценария развития событий – либо страна будет снова втянута в кровавый хаос, либо государство, как система прозрачных правил, прекратит свое существование, либо наконец станет мощной политической силой.
Аудиообращение Зеленского к "слугам народа"
Следует отметить, что законопроект Зеленского о роспуске КСУ раскритиковали западные институты – Венецианская комиссия и Совет Европы. Якобы, прекращение полномочий судей – грубое нарушение Конституции Украины. Между тем у Зеленского объясняют: юридического решения этого кризиса нет, поэтому приходится идти политическим путем.
К теме Несмотря на открытие доступа к реестру е-деклараций, НАПК до сих пор не может их проверять
Важно! Между тем Конституционный Суд Украины планирует 3 ноября рассмотреть ряд важных вопросов, в частности конституционность закона о языке, закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и еще многое другое. Больше о ситуации вокруг скандального решения КСУ и его дальнейшей работе, позиции власти и заявлениях политиков – по ссылке.
Главное о скандальном решении Конституционного Суда / Инфографика 24 канала
Самые богатые украинцы
Еще из важного сегодня КСУ не принял решение относительно толкования норм Конституции о земле, – СМИ
"Новое время" обновило свой рейтинг из 100 самых богатых украинцев. В новом перечне почти 20% новых людей. Во время пандемии и мирового кризиса свое состояние ощутимо нарастили представители бизнеса в IТ-сфере.
Совокупно 100 самых богатых украинцев имеют состояние в 34,4 миллиарда долларов. За год этот показатель снизился на 0,4 миллиарда долларов, а если сравнивать с довоенным 2013 годом – то сократился на 17,4 миллиарда долларов.
Как выглядит первая десятка богачей:
- Ринат Ахметов – 6,6 миллиарда долларов (за год падение на 31%),
- Виктор Пинчук – 2,415 миллиарда долларов (за год рост на 5%),
- Петр Порошенко – 1,492 миллиарда долларов (рост на 19%),
- Дмитрий Фирташ – 1,273 миллиарда долларов (рост на 61%),
- Вадим Новинский – 1,224 миллиарда долларов (падение на 31%),
- Игорь Коломойский – 1,181 миллиарда долларов (падение на 20%),
- Александр и Галина Гереги – 1,157 миллиарда долларов (рост на 24%),
- Геннадий Боголюбов – 1,079 миллиарда долларов (падение на 22%),
- Константин Жеваго – 853 миллиона (рост на 15%),
- Виктор Медведчук – 776 миллионов долларов (рост на 485%).
10 самых богатых украинцев / Инфографика 24 канала
Приговор для виновника смертельного ДТП под Козином
Смотрите также В ужасном ДТП в Польше погибли две украинки: фото
Антона Желепу, который под действием наркотиков и алкоголя устроил смертельное ДТП под Козином, приговорили к 10 годам заключения. Суд в полном объеме удовлетворил иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.
Также Желепу лишили права управлять автомобилем в течение 3 лет.
Прокуратура довольна приговором, поскольку суд полностью поддержал позицию гособвинителя о назначении ему максимального наказания, предусмотренного санкцией статьи. Обвиняемый полностью признал вину и попросил прощения у потерпевших,
– рассказала пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.
Что известно о резонансном ДТП под Козином?Авария случилась 12 июля на Обуховском шоссе вблизи Козина.В автомобиль Hyundai, в котором находилась семья из 5 человек, на скорости врезался Mercedes, за рулем которого был Желепа.
На месте происшествия погибли супруги и их восьмилетняя дочь. Еще 2 мальчиков в возрасте 10 и 12 лет из этого авто забрали в больницу.Впоследствии младший ребенок умер в реанимации.
Согласно результатам экспертиз, во время ДТП Желепа находился под действием алкоголя и наркотиков.
Заявления о локдауне
Актуально Что такое локдаун и при каких условиях его могут ввести в Украине
Пока в Украине продолжается адаптивный карантин, и локдаун вводить никто не собирается. Однако, если суточный прирост больных COVID-19 вырастет до 20 тысяч, – повторного локдауна не избежать. Так сказал глава Минздрава Максим Степанов. До этого, правда, звучали другие заявления: к примеру, президент допускал введение локдауна при суточном приросте в 15 тысяч больных.
Между тем мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что эпидситуация в столице сложная, но введение жестких карантинных ограничений будет крайней мерой.
Подчеркну: введение карантина в столице будет уже крайней мерой! Это принципиальная позиция городских властей... Мы должны удержать экономику города, которая уже и так пострадала от кризиса,
– заявил Кличко.
Он отметил, что введение карантина итак нанесло удар по местному бюджету. Согласно подсчетам экономистов КГГА, до конца года столица недополучит около пяти миллиардов гривен.
Какая ситуация с коронавирусом в Украине?
В Украине уже 402 194 человека заразились коронавирусом. Из них выздороветь удалось 163 768 людям, а умерли от осложнений, вызванных инфекцией, – 7 375 человек.
За минувшие сутки прибавилось 6 754 новых больных.
Молдова выбирает президента
Смотрите также Ермак делал интересные предложения, которые могли бы соединить меня с ЗеКомандой, – Притула
В воскресенье, 1 ноября, в Молдове состоялся первый тур президентских выборов. Победу в нем одержала проевропейская кандидатка Майя Санду. Она обошла действующего президента страны, имеющего пророссийские взгляды, Игоря Додона, на 3%.
С ним же Санду и посоревнуется во втором туре выборов. Заметим, что ранее политик занимала должность премьер-министра в Молдове.
Интересно, что на предыдущих президентских выборах в Молдове в 2016 году во второй тур выборов также вышли Додон и Санду. Тогда победил пророссийский политик. Еще во время предвыборной кампании Додон назвал украинский Крым "российским", что поставило официальные контакты Киева и Кишинева на четырехлетнюю паузу.
Поделиться новостью