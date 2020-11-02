Президент Зеленский записал аудиообращение фракции "Слуга народа" с призывом поддержать его законопроект о КСУ. Рейтинг самых богатых украинцев обновили: кто в списке. Виновника смертельного ДТП под Козином Желепу осудили. Новые заявления о локдауне из-за ситуации с коронавирусом. Молдова выбирает президента: за кого проголосовали соседи в первом туре. Такими были главные новости 2 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 2 ноября:

Зеленский и его обращение к "слугам народа"

Важно Глава КСУ не пришел на допрос в ГБР

Президент Зеленский перед заседанием фракции "Слуги народа" направил депутатам обращение о важности рассмотрения законопроекта, который касается Конституционного Суда.

Глава государства призвал свою партию к жестким решениям относительно Конституционного Суда. Так, он призвал депутатов поддержать его законопроект о роспуске КСУ. Якобы, в противном случае власть получит противостояние на улицах.

Есть ситуации, когда нельзя просто отсидеться и сделать вид, что меня это не касается. Странное поведение судей в считанные часы поставило страну на грань катастрофы,

– заявил глава государства.

По его словам, сейчас у Украины есть три возможных сценария развития событий – либо страна будет снова втянута в кровавый хаос, либо государство, как система прозрачных правил, прекратит свое существование, либо наконец станет мощной политической силой.

Аудиообращение Зеленского к "слугам народа"

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который лишит судей Конституционного Суда полномочий и восстановит закон о е-декларировании, который те отменили. Парламентарии могут рассмотреть законопроект уже в ближайшее время. Правда, спикер Дмитрий Разумков подал в Раду альтернативный законопроект.

Следует отметить, что законопроект Зеленского о роспуске КСУ раскритиковали западные институты – Венецианская комиссия и Совет Европы. Якобы, прекращение полномочий судей – грубое нарушение Конституции Украины. Между тем у Зеленского объясняют: юридического решения этого кризиса нет, поэтому приходится идти политическим путем.

К теме Несмотря на открытие доступа к реестру е-деклараций, НАПК до сих пор не может их проверять

Важно! Между тем Конституционный Суд Украины планирует 3 ноября рассмотреть ряд важных вопросов, в частности конституционность закона о языке, закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и еще многое другое. Больше о ситуации вокруг скандального решения КСУ и его дальнейшей работе, позиции власти и заявлениях политиков – по ссылке.



Главное о скандальном решении Конституционного Суда / Инфографика 24 канала

Самые богатые украинцы

Еще из важного сегодня КСУ не принял решение относительно толкования норм Конституции о земле, – СМИ

"Новое время" обновило свой рейтинг из 100 самых богатых украинцев. В новом перечне почти 20% новых людей. Во время пандемии и мирового кризиса свое состояние ощутимо нарастили представители бизнеса в IТ-сфере.

Совокупно 100 самых богатых украинцев имеют состояние в 34,4 миллиарда долларов. За год этот показатель снизился на 0,4 миллиарда долларов, а если сравнивать с довоенным 2013 годом – то сократился на 17,4 миллиарда долларов.

Как выглядит первая десятка богачей:

Ринат Ахметов – 6,6 миллиарда долларов (за год падение на 31%),

Виктор Пинчук – 2,415 миллиарда долларов (за год рост на 5%),

Петр Порошенко – 1,492 миллиарда долларов (рост на 19%),

Дмитрий Фирташ – 1,273 миллиарда долларов (рост на 61%),

Вадим Новинский – 1,224 миллиарда долларов (падение на 31%),

Игорь Коломойский – 1,181 миллиарда долларов (падение на 20%),

Александр и Галина Гереги – 1,157 миллиарда долларов (рост на 24%),

Геннадий Боголюбов – 1,079 миллиарда долларов (падение на 22%),

Константин Жеваго – 853 миллиона (рост на 15%),

Виктор Медведчук – 776 миллионов долларов (рост на 485%).



10 самых богатых украинцев / Инфографика 24 канала

С полным перечнем самых богатых украинцев можно ознакомиться по ссылке.

Приговор для виновника смертельного ДТП под Козином

Смотрите также В ужасном ДТП в Польше погибли две украинки: фото

Антона Желепу, который под действием наркотиков и алкоголя устроил смертельное ДТП под Козином, приговорили к 10 годам заключения. Суд в полном объеме удовлетворил иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.

Также Желепу лишили права управлять автомобилем в течение 3 лет.

Прокуратура довольна приговором, поскольку суд полностью поддержал позицию гособвинителя о назначении ему максимального наказания, предусмотренного санкцией статьи. Обвиняемый полностью признал вину и попросил прощения у потерпевших,

– рассказала пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

Что известно о резонансном ДТП под Козином? Авария случилась 12 июля на Обуховском шоссе вблизи Козина.В автомобиль Hyundai, в котором находилась семья из 5 человек, на скорости врезался Mercedes, за рулем которого был Желепа.



На месте происшествия погибли супруги и их восьмилетняя дочь. Еще 2 мальчиков в возрасте 10 и 12 лет из этого авто забрали в больницу.Впоследствии младший ребенок умер в реанимации.



Согласно результатам экспертиз, во время ДТП Желепа находился под действием алкоголя и наркотиков.

Заявления о локдауне

Актуально Что такое локдаун и при каких условиях его могут ввести в Украине

Пока в Украине продолжается адаптивный карантин, и локдаун вводить никто не собирается. Однако, если суточный прирост больных COVID-19 вырастет до 20 тысяч, – повторного локдауна не избежать. Так сказал глава Минздрава Максим Степанов. До этого, правда, звучали другие заявления: к примеру, президент допускал введение локдауна при суточном приросте в 15 тысяч больных.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что эпидситуация в столице сложная, но введение жестких карантинных ограничений будет крайней мерой.

Подчеркну: введение карантина в столице будет уже крайней мерой! Это принципиальная позиция городских властей... Мы должны удержать экономику города, которая уже и так пострадала от кризиса,

– заявил Кличко.

Он отметил, что введение карантина итак нанесло удар по местному бюджету. Согласно подсчетам экономистов КГГА, до конца года столица недополучит около пяти миллиардов гривен.

Какая ситуация с коронавирусом в Украине? В Украине уже 402 194 человека заразились коронавирусом. Из них выздороветь удалось 163 768 людям, а умерли от осложнений, вызванных инфекцией, – 7 375 человек.



За минувшие сутки прибавилось 6 754 новых больных.

Молдова выбирает президента

Смотрите также Ермак делал интересные предложения, которые могли бы соединить меня с ЗеКомандой, – Притула

В воскресенье, 1 ноября, в Молдове состоялся первый тур президентских выборов. Победу в нем одержала проевропейская кандидатка Майя Санду. Она обошла действующего президента страны, имеющего пророссийские взгляды, Игоря Додона, на 3%.

С ним же Санду и посоревнуется во втором туре выборов. Заметим, что ранее политик занимала должность премьер-министра в Молдове.

Интересно, что на предыдущих президентских выборах в Молдове в 2016 году во второй тур выборов также вышли Додон и Санду. Тогда победил пророссийский политик. Еще во время предвыборной кампании Додон назвал украинский Крым "российским", что поставило официальные контакты Киева и Кишинева на четырехлетнюю паузу.

Подробнее о том, в каких регионах одержала победу Санду, а в каких Додон и как проголосовала столица Молдовы – по ссылке.