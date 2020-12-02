Главные новости 2 декабря: карантина выходного дня не будет, Венедиктова сорвала дело Татарова
Правительство не продлило карантин выходного дня. Украина сорвала попытку Кремля легимитизировать боевиков. Генпрокурор Венедиктова заблокировала вручение подозрения заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову. Дело об изнасиловании в Кагарлыке передали в суд. Рада запретила продажу электронных сигарет детям. Такими были главные новости 2 декабря.
Самые важные новости Украины и мира за среду, 2 декабря:
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В Украине не продлили карантин выходного дня
В правительстве не продлили карантин выходного дня. Хотя премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ограничения все же дали положительный эффект. В частности, уменьшился прогнозируемый уровень заболеваемости.
Что будет дальше
Сейчас по всей Украине будут действовать ограничения оранжевой зоны. Однако во власти уже обсуждают дальнейшие решения. В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что локдаун в Украине все-таки введут. Правда, когда именно – неизвестно.
Шмыгаль подчеркнул, что о решении сообщат за 7 дней до введения.
Украина сорвала попытку России легитимизировать боевиков в ООН
Россия намеревалась легитимизировать боевиков на Донбассе. Для этого Кремль пытался использовать формат Аррии в рамках Совета Безопасности ООН.
Украина сорвала попытку России. Правда, бойкот выразили также США, Франция, Германия, Эстония и Бельгия, Великобритания. То есть все страны-участницы ОБСЕ, которые входят в Совет Безопасности ООН, кроме России.
Что такое формат Аррии?Это заседания, которые предусматривают неформальные конфиденциальные встречи. На них в основном приглашают тех, кто не имеет права или возможности участвовать в официальных заседаниях Совбеза.
В чем дело
Представители оккупированных территорий Наталья Никонорова и Владислав Дейнего хотели 2 декабря впервые выступить на заседании Совбеза. Говорить хотели о реализации минских договоренностей.
Если бы представители боевиков выступили, то это фактически означало бы их легитимизацию на уровне Совбеза ООН.
Важно Россия пригласила боевиков на неформальную встречу, а те назвали ее выступлением в Совбезе ООН
Венедиктова сорвала вручение подозрения Татарову
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовили подозрение заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову. Однако генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила от работы прокуроров, которые вели дело.
Подозрение Татарову должны были объявить 2 декабря. Однако детективы НАБУ заметили постановление о замене прокуроров.
Что говорят в НАБУ
В бюро подчеркнули, что Венедиктова сменила прокуроров тайно и вопреки законодательству. Кроме того, в НАБУ утверждают о давлении со стороны Офиса генпрокурора по делу имущества Нацгвардии.
Важно: Специалист по разгону Евромайдана: почему Татаров до сих пор в Офисе президента?
Что известно о деле Олега Татарова
- НАБУ расследует вероятную причастность Татарова к фальсификации экспертизы по делу бывшего нардепа и застройщика Максима Микитася.
- Речь идет о хищении денег во время строительства жилья для Нацгвардии.
- По данным следствия компания "Укрбуд" Микитася завладела 81 миллионом гривен.
Дело о пытках и изнасилованиях в Кагарлыке передали в суд
Офис Генпрокурора направил в суд дело о пытках и изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции.
5 полицейских подозревают в пытках, насильственном похищении и изнасиловании. Сейчас двое фигурантов находятся в СИЗО, еще одного – отпустили.
Дело об изнасиловании в Кагарлыке: что известно
- По версии следствия, полицейские в Кагарлыкском отделении полиции незаконно задерживали людей и пытали их. Якобы для раскрытия преступлений.
- Однако расследование в отношении действий полицейских началось после того, как они поиздевались над 25-летней Нели Погребецкой.
- Женщину обманом затащили в участок как свидетеля. Потом ее жестоко пытали. В частности, надевали противогаз, били дубинками, стреляли из табельного оружия над головой.
Рада запретила продажу электронных сигарет детям
Верховная Рада запретила продажу электронных сигарет и устройств для нагрева табака детям. За такое решение проголосовали 309 нардепов. Отныне купить устройства можно только после 18 лет.
Какое наказание предусмотрели для нарушителей
- Нарушителей будут штрафовать от 6 800 до 13 600 гривен. Если же они снова нарушат закон, штраф достигнет от 13 600 до 23 800 гривен.
- Продавец сможет требовать от покупателей документы, подтверждающие возраст. В случае отказа их предоставить, будет отказывать в продаже.
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