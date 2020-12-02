Правительство не продлило карантин выходного дня. Украина сорвала попытку Кремля легимитизировать боевиков. Генпрокурор Венедиктова заблокировала вручение подозрения заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову. Дело об изнасиловании в Кагарлыке передали в суд. Рада запретила продажу электронных сигарет детям. Такими были главные новости 2 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за среду, 2 декабря:

Актуально Когда будет локдаун в Украине: вероятные даты и прогнозы

В Украине не продлили карантин выходного дня

В правительстве не продлили карантин выходного дня. Хотя премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ограничения все же дали положительный эффект. В частности, уменьшился прогнозируемый уровень заболеваемости.

Что будет дальше

Сейчас по всей Украине будут действовать ограничения оранжевой зоны. Однако во власти уже обсуждают дальнейшие решения. В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что локдаун в Украине все-таки введут. Правда, когда именно – неизвестно.

Шмыгаль подчеркнул, что о решении сообщат за 7 дней до введения.

Украина сорвала попытку России легитимизировать боевиков в ООН

Россия намеревалась легитимизировать боевиков на Донбассе. Для этого Кремль пытался использовать формат Аррии в рамках Совета Безопасности ООН.

Украина сорвала попытку России. Правда, бойкот выразили также США, Франция, Германия, Эстония и Бельгия, Великобритания. То есть все страны-участницы ОБСЕ, которые входят в Совет Безопасности ООН, кроме России.

Что такое формат Аррии? Это заседания, которые предусматривают неформальные конфиденциальные встречи. На них в основном приглашают тех, кто не имеет права или возможности участвовать в официальных заседаниях Совбеза.

В чем дело

Представители оккупированных территорий Наталья Никонорова и Владислав Дейнего хотели 2 декабря впервые выступить на заседании Совбеза. Говорить хотели о реализации минских договоренностей.

Если бы представители боевиков выступили, то это фактически означало бы их легитимизацию на уровне Совбеза ООН.

Важно Россия пригласила боевиков на неформальную встречу, а те назвали ее выступлением в Совбезе ООН

Венедиктова сорвала вручение подозрения Татарову

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовили подозрение заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову. Однако генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила от работы прокуроров, которые вели дело.

Подозрение Татарову должны были объявить 2 декабря. Однако детективы НАБУ заметили постановление о замене прокуроров.

Что говорят в НАБУ

В бюро подчеркнули, что Венедиктова сменила прокуроров тайно и вопреки законодательству. Кроме того, в НАБУ утверждают о давлении со стороны Офиса генпрокурора по делу имущества Нацгвардии.

Важно: Специалист по разгону Евромайдана: почему Татаров до сих пор в Офисе президента?

Что известно о деле Олега Татарова

НАБУ расследует вероятную причастность Татарова к фальсификации экспертизы по делу бывшего нардепа и застройщика Максима Микитася.

Речь идет о хищении денег во время строительства жилья для Нацгвардии.

По данным следствия компания "Укрбуд" Микитася завладела 81 миллионом гривен.

Обратите внимание! Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 миллионов гривен. Хотя сумма ущерба составляет свыше 81 миллиона.

Дело о пытках и изнасилованиях в Кагарлыке передали в суд

Офис Генпрокурора направил в суд дело о пытках и изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции.

5 полицейских подозревают в пытках, насильственном похищении и изнасиловании. Сейчас двое фигурантов находятся в СИЗО, еще одного – отпустили.

Дело об изнасиловании в Кагарлыке: что известно

По версии следствия, полицейские в Кагарлыкском отделении полиции незаконно задерживали людей и пытали их. Якобы для раскрытия преступлений.

Однако расследование в отношении действий полицейских началось после того, как они поиздевались над 25-летней Нели Погребецкой.

Женщину обманом затащили в участок как свидетеля. Потом ее жестоко пытали. В частности, надевали противогаз, били дубинками, стреляли из табельного оружия над головой.

Подробнее о деле относительно изнасилования в Кагарлыке – читайте по ссылке.

Рада запретила продажу электронных сигарет детям

Верховная Рада запретила продажу электронных сигарет и устройств для нагрева табака детям. За такое решение проголосовали 309 нардепов. Отныне купить устройства можно только после 18 лет.

Какое наказание предусмотрели для нарушителей

Нарушителей будут штрафовать от 6 800 до 13 600 гривен. Если же они снова нарушат закон, штраф достигнет от 13 600 до 23 800 гривен.

Продавец сможет требовать от покупателей документы, подтверждающие возраст. В случае отказа их предоставить, будет отказывать в продаже.

Подробнее Рада запретила продажу электронных сигарет детям