В Украине снова действует оранжевая зона карантина. Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева главой Укроборонпрома. В больнице №5 в Одессе разгорелся скандал из-за того, что тела умерших от COVID-19 лежат рядом с живыми. Недалеко от Бристоля прогремел мощный взрыв. Рада разблокировала назначение руководителя САП. Такими были главные новости 3 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Украина снова стала оранжевой

Кабинет Министров решил не продолжать в Украине карантин выходного дня, поэтому с 3 декабря в стране снова действует оранжевая зона карантина.

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Теперь как в будни, так и выходные по всей территории Украины действуют одинаковые ограничения. В то же время премьер Денис Шмыгаль заверил, что об усилении ограничений правительство расскажет за 7 дней до их введения.

Какие запреты действуют в оранжевой зоне: главное

Запрещены концерты, спортивные, социальные, религиозные и другие мероприятия с более чем 20 участниками.

В кинотеатрах и театрах залы могут быть заполнены не более чем на 50%. А в музеях количество посетителей не должно превышать 1 человека на 20 квадратных метров.

В общественном транспорте разного сообщения количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест.

С 22:00 до 7:00 заведения питания могут работать только с доставкой.

Расстояние между столиками в кафе и ресторанах должно быть не меньше 2 метров, за столом – не больше 4 человек (не считая несовершеннолетних).

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Больше о том, что запрещено в оранжевой зоне карантина – читайте по ссылке.

Кто возглавил Укроборонпром

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу Херсонской ОГА Юрия Гусева новым главой Укроборонпрома. Гусев сменил на посту Игоря Фоменко. Соответствующий указ Зеленский подписал 3 декабря.

Что ждать от Гусева

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что в Укроборонпроме произойдут кадровые изменения.

Если проанализировать кадровую систему и кадровые изменения, которые происходят в правительстве, то новый глава, который приходит, приводит за собой новых заместителей, которых он знает. Поэтому я думаю, что будут какие-то кадровые изменения,

– отметил Костенко.

Отметим! Новый директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подтвердил, что государственный концерн Укроборонпром прекратит свое существование уже в следующем, 2021 году. Вместо него планируют создать новые компании.

Что известно о Юрии Гусеве

Гусев является президентом общественной организации "Международное объединение Землячество Херсонщины". В совет ОО входят экс-глава ОГА Андрей Гордеев и глава облсовета Херсона Владислав Мангер, которого подозревают в убийстве Екатерины Гандзюк.

В 2015 – 2016 годах Гусев занимал должность заместителя министра обороны Украины.

Тогда он фигурировал в делах о завышении цены при закупке топлива для армии, а также о строительстве квартир для военнослужащих.

Скандал в одесской больнице №5

Только на прошлой неделе в Одессе открыли больницу для больных COVID-19. Она имеет 90 койко-мест, которые, по словам очевидцев, полностью заполнились уже за 1,5 суток. Но поражает другое – за неимением медицинского персонала и оборудования пациенты умирают прямо в палатах от недостатка кислорода, а их тела по несколько часов лежат рядом с живыми.

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Известно, что в больнице находятся более 100 пациентов, а кислородных машин – лишь 40. Уже третий день подряд волонтеры туда передают концентраторы.

К вечеру 3 декабря военные Нацгвардии взяли под стражу больницу. Произошло это после того, как ее попытались "взять штурмом" родственники пациентов. Они хотели увидеть своих родных и передать им лекарства и продукты. Теперь военные будут охранять больницу круглосуточно.

Что об этом говорят в Минздраве

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что накануне общался с новым председателем ОГА Игорем Гриневецким и попросил выяснить ситуацию по фактам, о которых говорят, в частности, волонтеры.

Разумеется, иногда возникают вопросы в некоторых больницах. Присутствует напряженная ситуация в Одессе и в Черкассах. Поэтому я обращаюсь к местной власти, их обязательство – обеспечить их кислородными точками и концентраторами,

– добавил чиновник.

Он заверил, что дополнительные деньги, о которых просили на эти цели в регионах, выделили: в начале октября, потом еще 571 миллион и 895 миллионов недавно.

Комментарий Степанова о ситуации с COVID-19 в Украине: смотрите видео

Взрыв в промзоне возле Бристоля

В промышленной зоне недалеко от Бристоля, что в Великобритании, прогремел взрыв. Британские СМИ пишут о многочисленных жертвах и пропавших без вести. По предварительной информации, взорвались химические резервуары в центре переработки воды, принадлежащем компании Wessex Water.

Свидетели говорят, что к станции переработки воды прибыли не менее 10 машин скорой помощи. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что тряслись соседние здания.



Взрыв в промзоне возле Бристоля / Фото The Sun



На месте работают аварийные службы / Фото The Sun

Город Бристоль, где прогремел взрыв: карта

Рада разблокировала назначение руководителя САП

Верховная Рада приняла законопроект №4227, который устанавливает срок пребывания на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Во главе САП руководитель будет находиться в течение 5 лет. За соответствующее решение 3 декабря проголосовали 289 народных депутатов.

Отметим, что сейчас должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры вакантна. Назар Холодницкий подал в отставку в августе 2020 года. Для избрания нового руководителя создали конкурсную комиссию. В ее состав входят 11 человек – 7 делегированных Верховной Радой и 4 – от Совета прокуроров.

После избрания победителя она представляет кандидатуру для назначения генеральным прокурором.

Больше новостей о Специализированной антикоррупционной прокуратуре можно прочитать здесь.