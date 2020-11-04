Нацгвардеец Виталий Маркив вернулся в Украину. В Соединенных Штатах Америки состоялись выборы президента. В разных городах Украины вспомнили о Екатерине Гандзюк во вторую годовщину ее смерти. В Офисе Президента начались кадровые перестановки. Такими были главные новости 4 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Выборы в США

В Соединенных Штатах Америки в течение 3-4 ноября (по киевскому времени) избирали главу государства на следующие 4 года. Явка на нынешних выборах стала рекордной с 1900-го года – проголосовали всего 66,9% избирателей.

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Результаты выборов (по состоянию на 20:45 4 ноября):

Джозеф Байден – 227 голоса выборщиков,

Дональд Трамп – 213 голосов выборщиков.

Что означают голоса выборщиков?

Именно по ним считают результаты выборов. Для победы кандидат должен набрать 270 или более голосов из общего числа в 538.



Все они пропорционально распределены между штатами в зависимости от количества избирателей – от 3 до 55 голосов. Традиционно все выборщики штата отдают голоса за того кандидата, который выиграл в штате – не важно, всего на один голос или на несколько миллионов.

Подробнее о результатах выборов в США в режиме онлайн – читайте в нашем материале.

В ночь после выборов (в Украине это уже было утро 4 ноября) начались протесты в разных городах Штатов. В частности акции затронули Сиэтл, Вашингтон, Нью-Йорк, Орегон, Портленд и другие города.

В Вашингтоне во время подобных акций неизвестные напали на людей. В результате инцидента есть 4 пострадавших. Более подробную информацию о протестах после выборов в США мы собрали в своем материале.

Виталий Маркив вернулся в Украину

После оправдательного приговора в итальянском суде украинский нацгвардеец Виталий Маркив вернулся в Украину 4 ноября. Домой он возвращался с украинской делегацией, которая была на суде.

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На аэродроме Нацгвардии Маркива ждали родственники, жена, друзья и много журналистов. Также на месте происшествия была полиция и Нацгвардия.

Этот день для меня – чрезвычайное происшествие. Возможно, самое важное. Это моя личная победа, которая выпала с подлостью пропаганды и фальшивой информацией. Она имела целью опорочить честь и достоинство всего украинского народа. Но справедливость есть, правда существует и всегда побеждает,

– заявил Виталий Маркив.

К слову, нацгвардеец не исключил, что когда-то еще наведается в Италию, где по вымышленным обвинениям провел более 3 лет в тюрьме. Впрочем, подчеркнул: перед этим уточнит, открыли ли против него еще одно такое дело.

Вскоре после прибытия в Украину Виталий Маркив уже встретился с президентом Владимиром Зеленским. Военный рассказал, что хранил все письма и рисунки, которые ему присылали в поддержку.



Виталий Маркив вернулся в Украину / Фото 24 Канала (Анна Брикова)

Годовщина смерти Екатерины Гандзюк

В Украине неравнодушные активисты вспомнили о второй годовщине смерти Екатерины Гандзюк. Херсонская активистка скончалась в больнице после нападения 4 ноября 2018 года.

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В Киеве состоялась акция протеста "2 года без Гандзюк". Активисты потребовали, чтобы заказчиков жестокого убийства наказали.

Акцию решили организовать именно на Почтовой площади, ведь там на одном из зданий есть стенопись в честь памяти Екатерины Гандзюк. На стене нарисована сама активистка и написана ее цитата. Под стенописью зажгли свечи и возложили цветы.

У стенописи традиционно зажгли файеры красного цвета и скандировали "Кто заказал Катю Гандзюк?". Среди людей, которые зажгли файеры, был адвокат Маси Найем.

Я не допускаю, что есть хоть какие-то шансы на то, что нынешняя власть попытается еще наказать других заказчиков кроме Мангера, который уже есть на скамье подсудимых,

– заявил участник акции Сергей Стерненко.

Кадровые ротации в Офисе Президента

Сергея Трофимова уволили с должности первого заместителя главы Офиса Президента Андрея Ермака. По информации СМИ, у главы президентской канцелярии был конфликт с собственным заместителем.

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Впрочем Трофимова не стали увольнять из ОПУ, а только убрали с должности первого заместителя. Владимир Зеленский назначил его своим внештатным советником.

После этого президент подписал еще один указ о кадровых изменениях в своем офисе. Он совсем упразднил должность первого заместителя главы ОПУ, которую ранее занимал Сергей Трофимов.

К слову, советник Андрея Ермака Михаил Подоляк объяснил такие изменения. По его словам, все из-за чрезмерной мягкости, которая не позволила Трофимову справиться с региональным модерированием.