Рада возобновила уголовную ответственность за ложь в декларациях. Локдаун в Украине могут ввести уже в январе. Парламентарии одобрили законопроекты о помощи для бизнеса на карантине. Ситуация в одесской больнице №5 до сих пор остается критической. На Житомирщине ввели карантин из-за бешеной белки. Такими были главные новости сегодня, 4 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 4 декабря

Ответственность за ложь в е-декларациях восстановили

Верховная Рада поддержала законопроект №4460-д. Согласно ему, чиновники, которые задекларируют ложные данные, понесут ответственность. В то же время законопроект предлагает увеличить порог уголовной ответственности за такие действия.

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Главное о законопроекте

Он объединил 2 законопроекта – поданный рабочей группой № 4441 и инициированный президентом Владимиром Зеленским №4434.

В законе предлагают наказывать чиновников за умышленное декларирование недостоверных сведений на сумму от 1 миллиона 94 тысяч до 8 миллионов 756 тысяч гривен штрафом от 42 500 до 51 тысячи гривен или общественными работами от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Если информация будет отличаться от истинной на более 8 миллионов 756 тысяч гривен, нарушителя будут наказывать штрафом от 51 тысячи до 85 тысяч гривен или общественными работами от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Законопроект предусматривает уголовную ответственность за умышленное непредоставление информации уполномоченным на выполнение государственных функций в виде штрафа от 34 тысяч до 51 тысячи гривен, или общественными работами без права занимать должность в течение 3 лет.

Заметим, ранее в Украине чиновникам грозило заключение за ложное декларирование на сумму от 500 тысяч гривен.



Главное о скандале с КСУ / Инфографика 24 канала

Локдауна в декабре, вероятно, не будет

Министр здравоохранения Максим Степанов не рекомендует вводить локдаун в декабре. По его словам, эпидемиологическая ситуация в Украине несколько стабилизировалась.

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Сейчас мы не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, ведь видим прирост новых случаев инфицирования без резких скачков,

– подчеркнул министр.

Он также добавил, что медицинская система может выдержать нагрузку до конца декабря. В то же время с начала января Минздрав рекомендует вводить локдаун на три недели.

Об усилении карантина уже с января заявил и премьер-министр Денис Шмыгаль: "Рассматриваем вариант, что дополнительное усиление карантинных мероприятий состоится не ранее чем в начале января". По его словам, до 9 декабря правительство установит перечень возможных ограничений.

Кроме того, президент Зеленский также заверил, что локдауна в декабре не будет, а в январе, если локаун все-таки введут, то "не такой страшный, как его малюют".



Степанов заявил, что локдаун могут ввести уже с января / Фото Кабмина

Помощь бизнесу во время карантина

На заседании 4 декабря парламентарии поддержали законопроекты Зеленского о помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал во время карантина. В частности, ФОПы смогут получить единовременное пособие в размере 8 тысяч гривен. Кроме того, налоговые долги предпринимателей до 3 060 гривен аннулировали.

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Что предусматривают законопроекты

Согласно законопроекту №4430, застрахованные лица, которые могут потерять часть дохода из-за карантина, единовременно получат 8 тысяч гривен.

Помощь также выплатят предпринимателям для сохранения рабочих мест наемных работников.

Кроме того, компенсируют расходы за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Закон предлагает отменить взимание платы за аренду государственного и коммунального имущества во время карантина.

Лицензии на розничную торговлю алкоголем во время карантина и после его окончания не будут аннулироваться, если предприниматель не внес очередной платеж.

Согласно законопроекту №4429, который поддержали 297 нардепов, предпринимателям аннулируют долги, если те не превышают сумму 3 060 гривен.

До 29 декабря 2021 года ФЛП отсрочат налоговый долг, который не превышает 6 800 гривен.

Заметим, президент Зеленский похвалил нардепов за принятие законопроектов: "Прежде всего спасибо депутатам партии "Слуга народа" и другим партиям за принятие представленных мной инициатив для поддержки бизнеса во время карантина.

Правительство одобрило законопроекты о поддержке бизнеса на карантине / Фото aimbc

В одесской больнице ситуация до сих пор критическая

Из-за нехватки оборудования и медицинского персонала в коронавирусной больнице №5 в Одессе ситуация остается критической. Тела умерших лежат рядом с живыми пациентами. Медики больницы заявили о панике среди врачей и пациентов.

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Причем бывает, что сразу умирают по нескольку человек. Пациенты паникуют, медперсонал паникует,

– рассказала заместитель директора больницы Людмила Бирюкова.

Она добавила, что у входа в больницу дежурит охрана. Все потому, что накануне туда прорывались родственники больных, с которыми у медиков возникали конфликты.

Обратите внимание! В Одесской облгосадминистрации не видят проблемы. В частности, глава департамента здравоохранения ОГА Наталья Одарий-Захарьева назвала заявления о коллапсе в больнице ложными.



В одесской больнице тела умерших лежат рядом с живыми пациентами / Коллаж 24 канала

На Житомирщине ввели карантин из-за белки

В городе Барановка Житомирской области 1 декабря бешеная белка укусила мужчину в руку. Специалисты установили, что у животного было бешенство. Из-за этого 4 декабря в городе ввели карантин.

Детали инцидента