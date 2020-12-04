Главные новости 4 декабря: Рада одобрила поддержку для бизнеса, локдауна в декабре не будет
Рада возобновила уголовную ответственность за ложь в декларациях. Локдаун в Украине могут ввести уже в январе. Парламентарии одобрили законопроекты о помощи для бизнеса на карантине. Ситуация в одесской больнице №5 до сих пор остается критической. На Житомирщине ввели карантин из-за бешеной белки. Такими были главные новости сегодня, 4 декабря.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 4 декабря
Ответственность за ложь в е-декларациях восстановили
Верховная Рада поддержала законопроект №4460-д. Согласно ему, чиновники, которые задекларируют ложные данные, понесут ответственность. В то же время законопроект предлагает увеличить порог уголовной ответственности за такие действия.
Важно "Цена" решения КСУ: НАПК за 10 месяцев выявило незадекларированное имущество на полмиллиарда
Главное о законопроекте
- Он объединил 2 законопроекта – поданный рабочей группой № 4441 и инициированный президентом Владимиром Зеленским №4434.
- В законе предлагают наказывать чиновников за умышленное декларирование недостоверных сведений на сумму от 1 миллиона 94 тысяч до 8 миллионов 756 тысяч гривен штрафом от 42 500 до 51 тысячи гривен или общественными работами от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
- Если информация будет отличаться от истинной на более 8 миллионов 756 тысяч гривен, нарушителя будут наказывать штрафом от 51 тысячи до 85 тысяч гривен или общественными работами от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- Законопроект предусматривает уголовную ответственность за умышленное непредоставление информации уполномоченным на выполнение государственных функций в виде штрафа от 34 тысяч до 51 тысячи гривен, или общественными работами без права занимать должность в течение 3 лет.
Заметим, ранее в Украине чиновникам грозило заключение за ложное декларирование на сумму от 500 тысяч гривен.
Главное о скандале с КСУ / Инфографика 24 канала
Локдауна в декабре, вероятно, не будет
Министр здравоохранения Максим Степанов не рекомендует вводить локдаун в декабре. По его словам, эпидемиологическая ситуация в Украине несколько стабилизировалась.
Интересно В правительстве назвали возможные ограничения локдауна и дату окончательного решения
Сейчас мы не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, ведь видим прирост новых случаев инфицирования без резких скачков,
– подчеркнул министр.
Он также добавил, что медицинская система может выдержать нагрузку до конца декабря. В то же время с начала января Минздрав рекомендует вводить локдаун на три недели.
Об усилении карантина уже с января заявил и премьер-министр Денис Шмыгаль: "Рассматриваем вариант, что дополнительное усиление карантинных мероприятий состоится не ранее чем в начале января". По его словам, до 9 декабря правительство установит перечень возможных ограничений.
Кроме того, президент Зеленский также заверил, что локдауна в декабре не будет, а в январе, если локаун все-таки введут, то "не такой страшный, как его малюют".
Степанов заявил, что локдаун могут ввести уже с января / Фото Кабмина
Помощь бизнесу во время карантина
На заседании 4 декабря парламентарии поддержали законопроекты Зеленского о помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал во время карантина. В частности, ФОПы смогут получить единовременное пособие в размере 8 тысяч гривен. Кроме того, налоговые долги предпринимателей до 3 060 гривен аннулировали.
Читайте также Рада внесла изменения в госбюджет-2020, чтобы поддержать бизнес на карантине
Что предусматривают законопроекты
- Согласно законопроекту №4430, застрахованные лица, которые могут потерять часть дохода из-за карантина, единовременно получат 8 тысяч гривен.
- Помощь также выплатят предпринимателям для сохранения рабочих мест наемных работников.
- Кроме того, компенсируют расходы за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
- Закон предлагает отменить взимание платы за аренду государственного и коммунального имущества во время карантина.
- Лицензии на розничную торговлю алкоголем во время карантина и после его окончания не будут аннулироваться, если предприниматель не внес очередной платеж.
- Согласно законопроекту №4429, который поддержали 297 нардепов, предпринимателям аннулируют долги, если те не превышают сумму 3 060 гривен.
- До 29 декабря 2021 года ФЛП отсрочат налоговый долг, который не превышает 6 800 гривен.
Заметим, президент Зеленский похвалил нардепов за принятие законопроектов: "Прежде всего спасибо депутатам партии "Слуга народа" и другим партиям за принятие представленных мной инициатив для поддержки бизнеса во время карантина.
Правительство одобрило законопроекты о поддержке бизнеса на карантине / Фото aimbc
В одесской больнице ситуация до сих пор критическая
Из-за нехватки оборудования и медицинского персонала в коронавирусной больнице №5 в Одессе ситуация остается критической. Тела умерших лежат рядом с живыми пациентами. Медики больницы заявили о панике среди врачей и пациентов.
Актуально Скандал в больнице Одессы, где мертвые лежат рядом с живыми: все, что известно
Причем бывает, что сразу умирают по нескольку человек. Пациенты паникуют, медперсонал паникует,
– рассказала заместитель директора больницы Людмила Бирюкова.
Она добавила, что у входа в больницу дежурит охрана. Все потому, что накануне туда прорывались родственники больных, с которыми у медиков возникали конфликты.
В одесской больнице тела умерших лежат рядом с живыми пациентами / Коллаж 24 канала
На Житомирщине ввели карантин из-за белки
В городе Барановка Житомирской области 1 декабря бешеная белка укусила мужчину в руку. Специалисты установили, что у животного было бешенство. Из-за этого 4 декабря в городе ввели карантин.
Детали инцидента
- Мужчина нашел белку в лесу и взял ее домой.
- 3 декабря он почувствовал боль в руке и обратился в больницу.
- После смерти животного специалисты провели экспертизу, а место, где она умерла, тщательно продезинфицировали.
- Из-за обнаруженного бешенства у животного чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Барановской райгосадминистрации ввела карантин в городе.
- Ограничения будут действовать в городе и на прилегающей территории в радиусе 3 километров.
- Пока неизвестно, сколько продлится карантин.
Поделиться новостью