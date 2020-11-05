Верховная Рада одобрила госбюджет-2021 в первом чтении. Украина подготовила для ТКГ "План действий по Донбассу", а Россия раскритиковала его. От участия в работе КСУ отказались судьи, которые были против отмены е-декларирования. Минздрав будет предлагать правительству ужесточить карантинные ограничения. А Венгрия ввела комендантский час на границе с Украиной. Такими были главные новости 5 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за четверг, 5 ноября:

Внесение изменений в Кодекс и одобрение бюджета

Изменения в Бюджетный кодекс

Нардепы большинством голосов одобрили в первом чтении за основу законопроект №4100 об изменениях в Бюджетный кодекс. Они системно связаны с проектом Госбюджета-2021. За документ проголосовали 253 парламентария, против – 17, воздержались 62 нардепа, не голосовали 28.

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Суть в том, что бюджетный процесс не состоит из принятия закона о госбюджете. Вместе с ним обычно принимают системно с ним связанные изменения в Бюджетный кодекс. Подробно, какие изменения внесли, читайте здесь.

Одобрение Госбюджета-2021

За принятие Государственного бюджета Украины в первом чтении и за основу свои голоса отдали 275 парламентариев.

Главные показатели госбюджета-2021

Доходы госбюджета предусмотрели на уровне 1 триллиона 91,3 миллиарда гривен. Они выросли более чем на 20 миллиардов по сравнению с проектом от Кабмина.

Расходы бюджета предлагают увеличить на 17 миллиардов, следовательно, они составят 1 триллион 351 миллиард гривен. Основные статьи повышения расходов – депутатские потребности, инфраструктура, культура, медицина и спорт.

бюджета предлагают увеличить на 17 миллиардов, следовательно, они составят 1 триллион 351 миллиард гривен. Основные статьи повышения расходов – депутатские потребности, инфраструктура, культура, медицина и спорт. Дефицит государственного бюджета на 2021 год Кабинет Министров предусмотрел на уровне 270 миллиардов гривен. А это на полтора процента ниже, чем было в 2020 году.

государственного бюджета на 2021 год Кабинет Министров предусмотрел на уровне 270 миллиардов гривен. А это на полтора процента ниже, чем было в 2020 году. Главные цифры проекта государственного бюджета ВВП закладывают на уровне 4,5 триллиона гривен. Рост внутреннего валового продукта ожидается на уровне 4,6%.

закладывают на уровне 4,5 триллиона гривен. Рост внутреннего валового продукта ожидается на уровне 4,6%. Госдолг к ВВП – 64,6%.

– 64,6%. Среднемесячная зарплата составит 13,6 тысячи гривен.

составит 13,6 тысячи гривен. А потребительская инфляция достигнет 7,3%.

достигнет 7,3%. Среднегодовой курс закладывают на уровне 29,1 гривны за доллар.

закладывают на уровне 29,1 гривны за доллар. Расходы на безопасность и оборону закладывают на уровне 267 миллиардов гривен. Это на 21 миллиард больше плана с изменениями на 2020 год.

закладывают на уровне 267 миллиардов гривен. Это на 21 миллиард больше плана с изменениями на 2020 год. На образование планируют потратить не менее 315,4 миллиарда гривен. Но это решение на комитете поддержали частично, поскольку все будет зависеть от поручений правительства по отдельным бюджетным программам.

планируют потратить не менее 315,4 миллиарда гривен. Но это решение на комитете поддержали частично, поскольку все будет зависеть от поручений правительства по отдельным бюджетным программам. Расходы на медицину – 156 миллиардов гривен, что на 27,5 миллиардов больше, чем в предыдущем году. Предполагается увеличение зарплат медиков на 30%. На программу медицинских гарантий планируют потратить 123,4 миллиарда гривен. На борьбу с коронавирусом планируют потратить до 19,5 миллиардов гривен.

– 156 миллиардов гривен, что на 27,5 миллиардов больше, чем в предыдущем году. Предполагается увеличение зарплат медиков на 30%. На программу медицинских гарантий планируют потратить 123,4 миллиарда гривен. планируют потратить до 19,5 миллиардов гривен. В бюджете на 2021 год предусмотрели также рост минимальной заработной платы, прожиточного минимума и пенсии.

Больше об основных цифрах бюджета читайте здесь.

Украина разработала "План действий по Донбассу"

Украинская сторона подготовила для ТКГ "План действий по Донбассу". Об этом глава Леонид Кравчук рассказал в комментарии Интерфакс-Украина.

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План предусматривает демилитаризацию в регионе, которая должна состояться в начале 2021 года. Это нужно, чтобы создать все необходимые условия для проведения на Донбассе местных выборов 31 марта 2021 года. Голосование должно состояться в соответствии с Конституцией и законами Украины с соблюдением стандартов ОБСЕ.

Глава украинской делегации подчеркнул, что важно будет четко урегулировать вопрос ответственности для людей, которые принимали участие в событиях, связанных с войной на Донбассе. Следует не допустить наказания для тех, на ком нет вины за совершение преступлений.

На чем будет настаивать и что предложит Украина

Немедленно обеспечить полный и безусловный доступ международных организаций , включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым лицам. Это нужно сделать до середины ноября 2020 года. Окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" должно состояться не позднее, чем 15 декабря 2020 года.

, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым лицам. Это нужно сделать до середины ноября 2020 года. Окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" должно состояться не позднее, чем 15 декабря 2020 года. СММ ОБСЕ должна иметь безопасный доступ ко всей территории Украины, чтобы выполнять свою миссию. К середине декабря должен быть увеличен численный состав СММ ОБСЕ на 1 500 человек.

Следует обеспечить, чтобы Украина получила полный контроль над конкретными участками украинско-российской границы со своей стороны.

со своей стороны. Необходимо будет, чтобы Рада приняла закон об особенностях проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Следует создать свободную экономическую зону в рамках реализации особого порядка местного самоуправления. Это нужно для восстановления экономики. Она должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года.

в рамках реализации особого порядка местного самоуправления. Это нужно для восстановления экономики. Она должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Следующая встреча лидеров государств нормандского формата должна состояться до конца 2020 года.

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Реакция России на предложение Украины

У Путина считают, что демилитаризация Донбасса и передача границы Украине расходятся с минскими договоренностями. Также в Кремле раскритиковали предложение Украины до конца года провести встречу "нормандской четверки".

Важно! 5 ноября этот "План действий по Донбассу" направят координатору ТКГ, спецпредставителю действующего главы ОБСЕ Хайди Грау.

Некоторые судьи КСУ отказались от работы в суде

Часть судей Конституционного Суда временно отказалась от участия в его работе. Речь идет о проголосовавших против скандального решения относительно е-декларирования. Об этом сообщают несколько СМИ со ссылкой на собственные источники в суде.

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Интерфакс-Украина пишет, что 5 ноября в начале пленарного заседания КСУ, на котором рассматривали "земельные" вопросы, эти судьи заявили, что считают недопустимой публикацию в СМИ проектов решений Конституционного Суда.

Поэтому до нормализации ситуации касаемо КСУ легитимным способом (судьи – 24 канал) считают невозможным рассмотрение отдельных вопросов конституционных производств и временно не будут принимать участия в заседаниях суда,

– рассказал источник.

В то же время "НВ" называет имена этих судей. Речь идет о заместителе главы КСУ Сергея Головатого, судьк Олегк Первомайском, судье Викторе Колеснике, судье Василии Лемаке.

Обратите внимание! Напомним, 27 октября судьи КСУ приняли решение отменить систему е-декларирования. Некоторые судьи КСУ заявили, что не соглашаются с таким. Это вызвало возмущение как украинского общества, так и власти. Негативно о нем отозвались и международные партнеры. Впоследствии президент Зеленский внес в Раду срочный законопроект, которым предлагает распустить действующий состав суда и признать его решение о декларировании ничтожным.

Минздрав будет просить правительство усилить карантин

В частности, ограничить работу зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ. Там работать смогут только магазины.

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Также будут предлагать ограничить

деятельность спортзалов и фитнес-центров, бассейнов;

запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не придерживаются противоэпидемических норм;

компаниям рекомендуют ввести отдельное время для обслуживания людей в возрасте от 60 лет и старше. Для этого предлагают выделить время с 10:00 до 12:00.

Изменения относительно красной зоны

если заболеваемость превышает 320 на 100 тысяч населения и территория переходит в красную зону, а показатель тестирования положительных результатов превышает 20% от всех протестированных, то предлагают ограничить и не позволять городам или районам выбирать из перечня ограничений, а применять полностью весь перечень;

ограничить часы работы магазинов. Позволить, чтобы они работали с 7 утра до 20 вечера. При этом количество посетителей должно быть не больше, чем 1 на 20 метров квадратных;

предлагают разрешить работать садикам и школам с 1 по 4 класс, а уже детей с 5 класса отправлять на дистанционное обучение.

Внимание! По состоянию на 5 ноября коронавирусом в Украине заболели 430 467 человек, за последние сутки – 9 850. Выздороветь удалось 184 782 людям, умерли – 7 924.

Комендантский час в Венгрии

Правительство Венгрии усиливает карантинные ограничения из-за увеличения количества больных коронавирусом. В частности, из-за комендантского часа на границе Украины и Венгрии в период с 01:00 до 06:00 будут пропускать только определенные категории граждан.

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В то же время в другие часы границу смогут пересекать остальные категории украинцев, которые имеют на это разрешение.

Кто сможет пересечь границу во время комендантского часа

люди, которые направляются в место постоянного, временного проживания или место работы на территории Венгрии;

те, кто едет с целью трудоустройства при наличии соответствующих документов;

путешественники, направляющиеся в место временного пребывания, только в случае подтверждения бронирования отеля.

Заметим, ограничение не распространяется на водителей грузовиков, которые осуществляют международные перевозки, а также лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии.