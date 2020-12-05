В Минздраве рассказали, что будет работать во время локдауна в январе. Украинского музыканта Александра Деревянко нашли убитым на Киевщине. Украинская фабрика производила елочные игрушки для армии России. Американское агентство Bloomberg назвало самых выдающихся личностей 2020 года. В Украину идут метели. Такими были главные новости 5 декабря.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Что будет работать во время локдауна в январе

Заметьте Остановили ураганное распространение COVID-19: в Минздраве оценили карантин выходного дня

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что введение локдауна в январе позволит уменьшить количество зараженных COVID-19 до 6 – 8 тысяч человек в сутки. Скорее всего жесткий карантин введут на 3 недели. Это позволит украинцам нормально пережить тяжелый период пандемии (в середине февраля) и избежать локдаунов в будущем.

Что сказал Ляшко

Середина февраля будет особенно опасной, ведь тогда коронавирус соединится с пиком заболеваемости сезонным гриппом.

Во время локдауна в Украине могут разрешить работу горнолыжных курортов и отелей. Это сделают для того, чтобы жители крупных городов могли выехать на природу.

Кроме того, на карантин могут не закрыть также храмы. Однако верующим придется придерживаться правила: 1 человек на 5 квадратных метров.

Общественный транспорт в любом случае продолжит работу.

На карантин закроют школы, садики, спортзалы, рестораны и другие развлекательные заведения.

Заведения общественного питания также будут вынуждены частично приостановить работу. Им разрешат только готовить пищу для доставки.

Ляшко подчеркнул, что это лишь ориентировочные ограничения. Официальный список карантинных мероприятий Кабинет Министров обнародует на следующей неделе.

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Убийство украинского музыканта Деревянко

На Киевщине нашли тело известного украинского музыканта и аранжировщика Александра Деревянко. Мужчина исчез еще 22 ноября. Почти 2 недели близкие разыскивали музыканта, не подозревая, что его уже нет в живых.

Что говорит Киевская прокуратура

22 ноября во квартиру Деревянко проникли 2 мужчин. Сначала они ранили музыканта, а потом задушили.

Впоследствии нападавшие решили избавиться от тела. Они обмотали его картоном и вывезли в гараж на территории области.

По данным правоохранителей, нападавшие планировали залить мертвого музыканта бетоном.

Подозреваемых в совершении убийства уже задержали.

В прокуратуре сообщили, что преступление могли совершить из-за желания присвоить имущество погибшего: деньги и 2 квартиры.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненное заключение.

Задержание подозреваемых в убийстве Александра Деревянко / Фото Пресс-служба Киевской городской прокуратуры



Александр Деревянко / Фото Dtp.kiev

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На Киевщине изготавливали игрушки для российской армии

На фабрике елочных украшений на Киевщине изготавливали новогодние шары с логотипом российской армии. Игрушки украсили звездами с надписью: "Армия России". О елочной "зраде" написал блогер Сергей Савченко.

Исполняющий обязанности председателя правления Павел Гукас заявил, что фабрика не может себе позволить отказаться от рынка России. Причина – якобы конкуренция с китайскими производителями. Часть елочных украшений фабрика поставляла стране-агрессору.

Однако Гукас подчеркнул, что партия шаров, посвященная "Армии России", прошла мимо его внимания. Чиновник утверждает, что игрушки ликвидировали, а в будущем все заказы будут проходить "цензурный и этический" контроль.

На Киевщине изготавливают новогодние украшения с логотипом армии России: смотрите видео (присутствует ненормативная лексика)

На фабрику приехали ветераны АТО. Они просили у руководства предприятия показать утилизированные игрушки с надписью "Армия России" и подписанные с государством-агрессором контракты.

Владелец фабрики заметил, что законодательство Украины не запрещает подписывать контакты с Россией. Мужчина также заявил, что "это морально не очень красиво, но лучше я оттуда заберу деньги и здесь буду платить налоги, более миллиона в бюджет".

Завершилось все тем, что на фабрику прибыли полицейские и сотрудники СБУ.

Обратите внимание Жгите меня, бейте, что хотите, – владелец скандальной елочной фабрики ветеранам АТО

В Bloomberg объявили людей 2020 года

Американское агентство Bloomberg опубликовало список самых выдающихся людей 2020 года. Победителей выбирали в 5 категориях: политика, бизнес, развлечения, финансы, наука и техника. Отдельную категорию отвели также для личностей, чье присутствие в списке людей года "никого не удивит".

В категорию "Политика" вошли: Светлана Тихановская (лидер белорусской оппозиции), Луис Альберто Лакалье Поу (президент Уругвая), Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети (основательницы движения Black Lives Matter).

В категорию "Бизнес" вошли: Аврора Джеймс (основательница проекта Fifteen Percent Pledge), Страйв Масайя (глава Econet Group), Род Гастингс (основатель Netflix).

В категорию "Развлечения" вошли: Билли Айлиш (певица), Селеста Барбер (актриса), Донна Ленгли (руководительница Universal Filmed Entertainment Group).

В категорию "Финансы" вошли: Кристалина Георгиева (директор МВФ), Байжа Бхатт и Владимир Тенев (учредители финансовой компании Robinhood), Джейн Фрейзер (в 2021 году возглавит Citigroup и станет первой руководительницей крупного американского банка).

В категорию "Наука и технологии" вошли: Зенг Юкун (глава Contemporary Amperex Technology), Гвен Шотвелл (президент SpaceX), Тим Брайтон (экс-вице-президент Amazon), Энтони Фаучи (главный иммунолог Белого дома).

В категорию людей, чье присутствие в списке никого не удивит, вошли: Дональд Трамп (президент США), Джо Байден – новоизбранный президент США), Владимир Путин (президент России), Ангела Меркель (канцлер Германии) и другие.

Заметьте Time назвал 2020 год "худшим" в истории человечества: почему

Украину накроют метели