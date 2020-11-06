В нескольких украинских городах объявили результаты местных выборов. В Украине обновили зоны карантина – будут только красная и оранжевая. Президент Владимир Зеленский посетил Донбасс, где сделал несколько громких заявлений. Евросоюз ввел санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Умер юморист и сатирик Михаил Жванецкий. Такими были главные новости 6 ноября.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Местные выборы: некоторые крупные города получили мэров, а в некоторых будет 2 тур

Появились официальные результаты выборов в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, а также в Ровно, Николаеве, Кременчуге, Запорожье, Черкассах и Житомире. Об этом сообщает 24 канал.

Советуем ознакомиться Календарь местных выборов 2020: результаты объявят 6 ноября

В Киеве победил действующий мэр Виталий Кличко – его поддержали 50,52% избирателей, поэтому второго тура здесь не будет. В то же время в Киевсовет проходят 7 политсил: "Европейская Солидарность" (20,52%), УДАР (19,98%), "Единство" (8,74%), ОПЗЖ (7,81%), "Слуга народа" (7 53%), "Батькивщина" (7,49%), "Голос" (5,97%).

Во Львове никто не получил более 50% голосов, поэтому во втором туре тут сойдутся действующий городской голова Андрей Садовый (40,09%) и представитель "Евросолидарности" Олег Синютка (31,1%). А в городской совет проходят 5 партий: "Европейская Солидарность" (31,25%), "Самопомич" (19,43%), "Голос" (8,9%), "Варта" (6,96%), " Свобода "(6,85%).

Будет второй тур также в Днепре. Больше всего голосов в первом получили действующий мэр и представитель "Пропозиції" Борис Филатов (44,47%) и выдвиженец от "Гражданской силы" Загид Краснов (14,44%). Зато в горсовет проходят 6 партий: "Пропозиція" (29,06%), ОПЗЖ (17,29%), "Слуга народа" (11,84%), "Гражданская сила" (9,77%), "Европейская Солидарность" (8,01%), "Украинская перспектива" (6,20%).

На второй тур следует ожидать и в Одессе. В нем за кресло мэра поборются представитель партии "Доверяй делам" Геннадий Труханов (38,35%) и Николай Скорик от ОПЗЖ (19,47%). В то же время в Одесский горсовет прошли 5 партий: "Доверяй делам" (26,19%), ОПЗЖ (23,66%), "Слуга народа" (12,46%), "Европейская Солидарность" (11,87%), "Партия Шария" (6,82%).

В Ровно ни один из кандидатов не набрал более половины голосов, поэтому здесь будет второй тур. Туда прошли Виктор Шакирзян от партии "Ровно вместе" (19,84%) и кандидат от "Европейской Солидарности" Александр Третьяк (16,93%). А участвовать в заседаниях горсовета нового созыва будут представители 7 партий: "Европейская Солидарность" (19,08%), "Ровно Вместе" (14,15%), "Слуга народа" (12,74%), "Батькивщина" (7 96%), "Голос" (7,82%), "Свобода" (7,27%), "За майбутнє" (7,02%).

2 тур голосования за мэра проведут также в Николаеве. Учатвовать в нем будут выдвиженец от "Пропозиції" Александр Сенкевич (39%) и представитель ОПЗЖ Владислав Чайка (29,3%). В городской совет, со своей стороны, проходят 6 партий: "ОПЗЖ" (28,57%), "Пропозиція" (23,09%), "Слуга народа" (14,9%), "Европейская Солидарность" (6,9% ), "Партия Шария" (6,4%), "Наш край" (5,05%).

В Кременчуге действующий мэр Виталий Малецкий одержал уверенную победу – 52,08% голосов. Поэтому второго тура здесь не будет. В то же время в городской совет проходят 6 партий: "Родной город" (9 382 голосов), "За майбутнє" (9 242), ОПЗЖ (6 972), "Слуга народа" (6 282), "Европейская Солидарность" (5 901) , "Батькивщина" (4 038).

В Запорожье еще в первом туре победил действующий мэр и представитель партии "Единение" Владимир Буряк. За него свои голоса отдали 59,99% избирателей. Какие партии проходят в городской совет – пока неизвестно.

И в Черкассах будет второй тур. В нем поборются действующий мэр Анатолий Бондаренко (37,6%) и представитель "Голоса" Виктор Евпак (19,14%). В то же время уже известно, кто прошел в горсовет – это 7 политических сил: "За майбутнє" (14,11%), "Слуга народа" (13,91%), "Европейская Солидарность" (13,24%), "Голос" (11,04%), "Черкасчане" (9,16%), ОПЗЖ (6,96%), "Родина" (6,19%).

В Житомире также все решилось в первом туре. Здесь победил действующий мэр Сергей Сухомлин. Его поддержали 51,37% человек. Что касается Житомирского горсовета, то сюда прошли 6 партий: "Пропозиція" (16 депутатских мандатов из 42), "Слуга народа" (7), ОПЗЖ (6), "Европейская Солидарность" (6), "Сила и честь" (4) , "Батькивщина" (3).

В Полтаве победителя выборов не обнаружили в первом туре. Поэтому за пост городского головы во втором будут бороться бывший мэр Александр Мамай (30,6%) и "слуга народа" Сергей Иващенко (17,71%). А в Полтавский городской совет прошли представители 7 политических партий: "За майбутнє" (10 депутатов), "Слуга народа" (9), "Европейская Солидарность" (6), "Родной город" (6), ОПЗЖ (4), "Партия простых людей"(4), "Свобода"(3).

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Обновленные зоны карантина: не останется ни желтых, ни зеленых регионов

Уже с 9 ноября в Украине начнут действовать новые зоны карантина. Впрочем, все регионы попали в одну из двух зон – оранжевую или красную. Зато ни один из украинских регионов не смог попасть в зеленую или хотя бы желтую зону.

Какие областные центры попали в красную зону

Житомир

Ужгород

Запорожье

Ивано-Франковск

Николаев

Полтава

Ровно

Сумы

Харьков

Хмельницкий

Черновцы

Чернигов

Какие крупные города попали в оранжевую зону

Киев

Львов

Луцк

Тернополь

Винница

Черкассы

Кропивницкий

Одесса

Херсон

Днепр



Адаптивный карантин в Украине: новые ограничения / Инфографика 24 канала

Тем временем Рада одобрила штрафы за неношение масок

Громкие заявления Зеленского на Донбассе

В рамках рабочей поездкой посетил украинский президент Луганщину, а именно Счастье, что размещается на линии разграничения.

Зеленский посетил зону ООС / Фото Офиса Президента

Что заявил Зеленский на Донбассе

Поблагодарил украинских защитников и выразил убеждение, что Украина сможет освободить свои земли от врага. Также президент вручил бойцам подарки и сертификат на военный автомобиль.



Сообщил, что следующая встреча советников "нормандской четверки" состоится 13 ноября. Он надеется, что в рамках мероприятия рассмотрят план Украины по Донбассу.



Президент считает, что вышеупомянутый план является реалистичным и понятным. В то же время здесь в деталях прописаны конкретные шаги и даты.



Подчеркнул, что выборы на Донбассе являются необходимыми. Но это не самоцель, поскольку они пройдут только после деоккупации и стабилизации ситуации безопасности. Он добавил, что план Украины по Донбассу дает возможность провести выборы весной.

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Лукашенко попал под удар ЕС

Европейский Союз утвердил новый пакет санкций против белорусских чиновников. В список попал и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Против кого ввел санкции ЕС список

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко

Глава президентской администрации Игорь Сергеенко

Руководитель КГБ Иван Тертель

Руководитель управления МВД Роман Мельник

Председатель СК Иван Носкевич

Председатель Государственного комитета судебной экспертизы Алексей Волков

Заместители председателя СК Сергей Аземши и Андрей Смаль

Руководитель оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко

Заместитель министра информации Игорь Бузовский

Пресс-секретать Лукашенко Наталья Эйсмонт;

Руководитель "Альфы" Сергей Зубков

Бывший госсекретарь Совета нацбезопасности Андрей Равков

Руководитель Конституционного Суда Петр Миклашевич

Согласно введенными санкциями, чиновники не смогут ехать в ЕС, а также их активы будут заморожены.

Заметим, что Евросоюз уже вводил санкции в отношении белорусских чиновников в октябре 2020 года. Это произошло из-за сфальсифицированных президентских выборов и силового разгона протестующих, который совершили омоновцы. Однако тогда Лукашенко в список еще не вносили.

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Умер Михаил Жванецкий

В возрасте 86 лет скончался юморист и писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Причина смерти – пока неизвестна. Однако, еще в прошлом месяце он заявил, что уходит со сцены и не будет появляться перед публикой.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования его родным и близким. Он отметил, что является горячим поклонником силы мысли Михаила Жванецкого.

Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Я – среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью,

– написал глава государства.

С биографией Жванецкого можете ознакомиться по этой ссылке, а с самыми яркими его цитатами – здесь.