Главные новости 6 ноября: результаты выборов, обновленные зоны карантина, заявления Зеленского
В нескольких украинских городах объявили результаты местных выборов. В Украине обновили зоны карантина – будут только красная и оранжевая. Президент Владимир Зеленский посетил Донбасс, где сделал несколько громких заявлений. Евросоюз ввел санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Умер юморист и сатирик Михаил Жванецкий. Такими были главные новости 6 ноября.
Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:
Местные выборы: некоторые крупные города получили мэров, а в некоторых будет 2 тур
Появились официальные результаты выборов в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, а также в Ровно, Николаеве, Кременчуге, Запорожье, Черкассах и Житомире. Об этом сообщает 24 канал.
Советуем ознакомиться Календарь местных выборов 2020: результаты объявят 6 ноября
- В Киеве победил действующий мэр Виталий Кличко – его поддержали 50,52% избирателей, поэтому второго тура здесь не будет. В то же время в Киевсовет проходят 7 политсил: "Европейская Солидарность" (20,52%), УДАР (19,98%), "Единство" (8,74%), ОПЗЖ (7,81%), "Слуга народа" (7 53%), "Батькивщина" (7,49%), "Голос" (5,97%).
- Во Львове никто не получил более 50% голосов, поэтому во втором туре тут сойдутся действующий городской голова Андрей Садовый (40,09%) и представитель "Евросолидарности" Олег Синютка (31,1%). А в городской совет проходят 5 партий: "Европейская Солидарность" (31,25%), "Самопомич" (19,43%), "Голос" (8,9%), "Варта" (6,96%), " Свобода "(6,85%).
- Будет второй тур также в Днепре. Больше всего голосов в первом получили действующий мэр и представитель "Пропозиції" Борис Филатов (44,47%) и выдвиженец от "Гражданской силы" Загид Краснов (14,44%). Зато в горсовет проходят 6 партий: "Пропозиція" (29,06%), ОПЗЖ (17,29%), "Слуга народа" (11,84%), "Гражданская сила" (9,77%), "Европейская Солидарность" (8,01%), "Украинская перспектива" (6,20%).
- На второй тур следует ожидать и в Одессе. В нем за кресло мэра поборются представитель партии "Доверяй делам" Геннадий Труханов (38,35%) и Николай Скорик от ОПЗЖ (19,47%). В то же время в Одесский горсовет прошли 5 партий: "Доверяй делам" (26,19%), ОПЗЖ (23,66%), "Слуга народа" (12,46%), "Европейская Солидарность" (11,87%), "Партия Шария" (6,82%).
- В Ровно ни один из кандидатов не набрал более половины голосов, поэтому здесь будет второй тур. Туда прошли Виктор Шакирзян от партии "Ровно вместе" (19,84%) и кандидат от "Европейской Солидарности" Александр Третьяк (16,93%). А участвовать в заседаниях горсовета нового созыва будут представители 7 партий: "Европейская Солидарность" (19,08%), "Ровно Вместе" (14,15%), "Слуга народа" (12,74%), "Батькивщина" (7 96%), "Голос" (7,82%), "Свобода" (7,27%), "За майбутнє" (7,02%).
- 2 тур голосования за мэра проведут также в Николаеве. Учатвовать в нем будут выдвиженец от "Пропозиції" Александр Сенкевич (39%) и представитель ОПЗЖ Владислав Чайка (29,3%). В городской совет, со своей стороны, проходят 6 партий: "ОПЗЖ" (28,57%), "Пропозиція" (23,09%), "Слуга народа" (14,9%), "Европейская Солидарность" (6,9% ), "Партия Шария" (6,4%), "Наш край" (5,05%).
- В Кременчуге действующий мэр Виталий Малецкий одержал уверенную победу – 52,08% голосов. Поэтому второго тура здесь не будет. В то же время в городской совет проходят 6 партий: "Родной город" (9 382 голосов), "За майбутнє" (9 242), ОПЗЖ (6 972), "Слуга народа" (6 282), "Европейская Солидарность" (5 901) , "Батькивщина" (4 038).
- В Запорожье еще в первом туре победил действующий мэр и представитель партии "Единение" Владимир Буряк. За него свои голоса отдали 59,99% избирателей. Какие партии проходят в городской совет – пока неизвестно.
- И в Черкассах будет второй тур. В нем поборются действующий мэр Анатолий Бондаренко (37,6%) и представитель "Голоса" Виктор Евпак (19,14%). В то же время уже известно, кто прошел в горсовет – это 7 политических сил: "За майбутнє" (14,11%), "Слуга народа" (13,91%), "Европейская Солидарность" (13,24%), "Голос" (11,04%), "Черкасчане" (9,16%), ОПЗЖ (6,96%), "Родина" (6,19%).
- В Житомире также все решилось в первом туре. Здесь победил действующий мэр Сергей Сухомлин. Его поддержали 51,37% человек. Что касается Житомирского горсовета, то сюда прошли 6 партий: "Пропозиція" (16 депутатских мандатов из 42), "Слуга народа" (7), ОПЗЖ (6), "Европейская Солидарность" (6), "Сила и честь" (4) , "Батькивщина" (3).
- В Полтаве победителя выборов не обнаружили в первом туре. Поэтому за пост городского головы во втором будут бороться бывший мэр Александр Мамай (30,6%) и "слуга народа" Сергей Иващенко (17,71%). А в Полтавский городской совет прошли представители 7 политических партий: "За майбутнє" (10 депутатов), "Слуга народа" (9), "Европейская Солидарность" (6), "Родной город" (6), ОПЗЖ (4), "Партия простых людей"(4), "Свобода"(3).
Читайте больше Официальные результаты местных выборов 2020: кто победил
Обновленные зоны карантина: не останется ни желтых, ни зеленых регионов
Уже с 9 ноября в Украине начнут действовать новые зоны карантина. Впрочем, все регионы попали в одну из двух зон – оранжевую или красную. Зато ни один из украинских регионов не смог попасть в зеленую или хотя бы желтую зону.
Какие областные центры попали в красную зону
- Житомир
- Ужгород
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Николаев
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Харьков
- Хмельницкий
- Черновцы
- Чернигов
Какие крупные города попали в оранжевую зону
- Киев
- Львов
- Луцк
- Тернополь
- Винница
- Черкассы
- Кропивницкий
- Одесса
- Херсон
- Днепр
Адаптивный карантин в Украине: новые ограничения / Инфографика 24 канала
Тем временем Рада одобрила штрафы за неношение масок
Громкие заявления Зеленского на Донбассе
В рамках рабочей поездкой посетил украинский президент Луганщину, а именно Счастье, что размещается на линии разграничения.
Зеленский посетил зону ООС / Фото Офиса Президента
Что заявил Зеленский на Донбассе
- Поблагодарил украинских защитников и выразил убеждение, что Украина сможет освободить свои земли от врага. Также президент вручил бойцам подарки и сертификат на военный автомобиль.
- Сообщил, что следующая встреча советников "нормандской четверки" состоится 13 ноября. Он надеется, что в рамках мероприятия рассмотрят план Украины по Донбассу.
- Президент считает, что вышеупомянутый план является реалистичным и понятным. В то же время здесь в деталях прописаны конкретные шаги и даты.
- Подчеркнул, что выборы на Донбассе являются необходимыми. Но это не самоцель, поскольку они пройдут только после деоккупации и стабилизации ситуации безопасности. Он добавил, что план Украины по Донбассу дает возможность провести выборы весной.
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Лукашенко попал под удар ЕС
Европейский Союз утвердил новый пакет санкций против белорусских чиновников. В список попал и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
Против кого ввел санкции ЕС список
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко
- Глава президентской администрации Игорь Сергеенко
- Руководитель КГБ Иван Тертель
- Руководитель управления МВД Роман Мельник
- Председатель СК Иван Носкевич
- Председатель Государственного комитета судебной экспертизы Алексей Волков
- Заместители председателя СК Сергей Аземши и Андрей Смаль
- Руководитель оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко
- Заместитель министра информации Игорь Бузовский
- Пресс-секретать Лукашенко Наталья Эйсмонт;
- Руководитель "Альфы" Сергей Зубков
- Бывший госсекретарь Совета нацбезопасности Андрей Равков
- Руководитель Конституционного Суда Петр Миклашевич
Согласно введенными санкциями, чиновники не смогут ехать в ЕС, а также их активы будут заморожены.
Заметим, что Евросоюз уже вводил санкции в отношении белорусских чиновников в октябре 2020 года. Это произошло из-за сфальсифицированных президентских выборов и силового разгона протестующих, который совершили омоновцы. Однако тогда Лукашенко в список еще не вносили.
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Умер Михаил Жванецкий
В возрасте 86 лет скончался юморист и писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Причина смерти – пока неизвестна. Однако, еще в прошлом месяце он заявил, что уходит со сцены и не будет появляться перед публикой.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования его родным и близким. Он отметил, что является горячим поклонником силы мысли Михаила Жванецкого.
Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Я – среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью,
– написал глава государства.
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