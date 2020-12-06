В Украине отметили День Вооруженных сил. В Кривом Роге во втором туре выбирали мэра города. Денис Шмыгаль назвал вероятные ограничения январского локдауна. В Молдове протестовали против пока еще президента Игоря Додона. Такими были главные новости 6 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 6 декабря:

День Вооруженных сил Украины

В Украине 6 декабря отметили День Вооруженных сил, учрежденный в день принятия соответствующего закона в 1991 году. По случаю праздника Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях возле Мариинского дворца.

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Мы строим войско, где государство защищает людей, которые защищают государство. Войско которое защитит Украину на суше, в воде, в воздухе, киберпространстве. Мы делаем это ради будущего, ради мира в Украине,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, президент присвоил почетные названия нескольким подразделениям украинского войска:

44 отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск присвоили наименование "имени гетмана Даниила Апостола".

18 бригада армейской авиации получила наименование "имени Игоря Сикорского".

27 реактивная артбригада – "имени кошевого атамана Петра Калнышевского".

12 отдельная бригада армейской авиации теперь будет иметь наименование "имени генерал-хорунжего Виктора Павленко",

1 радиотехническая бригада Воздушных сил – почетное наименование "Галицко-Волынская".

169 учебному центру Сухопутных войск присвоили наименование "имени князя Ярослава Мудрого".

После этого Владимир Зеленский совершил поездку на Донбасс, где встретился с украинскими воинами на передовой. На память воины ВСУ вручили Зеленскому сувенир – инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.

Выборы мэра Кривого Рога

В Кривом Роге в этот день выбирали мэра города во втором туре. За должность соревновались кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Константин Павлов.

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Пока непонятными остаются даже приблизительные результаты выборов. Поскольку хоть какой-то опрос провел только телеканал "Украина 24".

Впрочем, в этом опросе есть много неизвестных. Например, издание не приводит количество опрошенных, а также количество участков, на которых проводился опрос. Данные есть только по состоянию на 18 часов, а результаты – в пределах статистической погрешности. Издание приводит следующие данные:

Дмитрий Шевчик – 51,7%,

Константин Павлов – 47,2%.

Этот опрос провел телеканал "Украина 24" по заказу фонда "Украинская политика". Данные актуальны по состоянию на 18 часов, а погрешность составляет 2,5%. Однако, количество опрошенных избирателей – неизвестно.

Ограничения январского локдауна

Еще раньше стало известно: если не будет значительной вспышки пандемии, в декабре локдаун украинцам не грозит. Впрочем, он весьма вероятен в январе 2021 года.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что окончательное решение о датах возможного локдауна и его ограничениях примут 9 декабря. Пока же он назвал, чью работу наиболее вероятно запретят:

Праздничные концерты, дискотеки и ночные клубы, массовые мероприятия в помещениях, хостелов, ТРЦ (вероятность 100%).

Музеи, кинотеатры и театры, заведения общественного питания с организацией досуга (95%).

Праздничные ярмарки, спортзалы и фитнес-центры (90%).

Кроме того, могут ограничить работу, но не будут закрывать полностью общественный транспорт, заведения питания и гостиницы.

Протесты в Молдове

В центре Кишинева сторонники новоизбранного президента Майи Санду вышли на протест. На площади в столице Молдовы собрались около тысячи человек. Они требовали досрочных парламентских выборов.

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На демонстрацию вышли не только сторонники партии Санду, но и других оппозиционных сил. Движение через центр города перекрыли, а здание правительства оцепили силовики.

Люди протестуют против парламентского большинства, которое создали Партия социалистов действующего президента Игоря Додона и партия "Шор". Оппозиционеры обвиняют Додона и молдавского олигарха Илана Шора в попытке "украсть победу". Люди требуют досрочных выборов и роспуска парламента.

Основанием для этого стали несколько скандальных решений парламента сразу после победы Майи Санду на президентских выборах, но еще до вступления в должность. Среди них ограничение полномочий президента и о статусе русского языка.