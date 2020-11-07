Демократ Джозеф Байден победил на выборах президента США. Активисты устроили протест у дома главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов. Зеленский призвал "готовиться ко дню", когда контроль над границей оккупированного Донбасса восстановят. Таковы были главные новости 7 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за субботу, 7 ноября:

Кстати Выборы президента США: Байден одержал окончательную победу

Байден одержал победу на выборах США

Американские СМИ распространили информацию о результатах выборов президента США. Кандидат от демократов Джозеф Байден набрал 290 необходимых голосов выборщиков, Трамп – 214.

Таким образом Байден побеждает на выборах.

Реакция Байдена

Демократ отреагировал на победу в своем инстаграме. Политик написал, что возглавит США и пообещал быть президентом всех американцев – независимо от того, за кого они голосовали.

Америка прекрасна. Я имею честь, что вы выбрали меня возглавить нашу великую страну,

– заявил Байден.

Реакция Трампа

Республиканец утверждает, что Байден поспешил с заявлением о победе, ведь официальных результатов еще нет.

Выборы далеко не закончены,

– отметил Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что 9 ноября начнет отстаивать в суде свою позицию относительно результатов выборов.

Кстати Как реагирует мир на победу Байдена на выборах в США

Протест под домом главы КСУ

Активисты устроили автопробег к дому главы Конституционного суда Александра Тупицкого в Василькове. Протест получил название "Тупицкий, вали в Ростов".

Организаторами события были "Автомайдан" и "Центр противодействия коррупции". Митингующие привезли к дому инсталляцию виселицы и повесили на нее два шарика с надписями "яйца Тупицкого".

Заметим, полиция перекрывала проезд к дому. Впоследствии между правоохранителями и протестующими начались схватки и толкотня. Однако сторонам таки удалось найти общий язык. 2 машины проехали на 5 метров, а люди растянулись вдоль забора.

Протест под домом Тупицкого / Фото 24 канала:



Столкновения возле дома Тупицкого, смотрите видео:

Почему активисты устроили протест

Ранее КСУ на закрытом заседании внес изменения в некоторые положения антикоррупционного законодательства. В частности, суд признал неконституционным наказание за ложь в декларациях и ограничил полномочия НАПК.

Впоследствии оказалось, что у главы КСУ есть незадекларированные доходы. В частности, земельный участок в оккупированном Крыму.

Президент Владимир Зеленский собрал заседание СНБО. Затем глава государства подал в Раду законопроект об увольнении судей КСУ.

Хотя проект раскритиковали в Европарламенте, Зеленский отметил, что это самый либеральный путь решения ситуации.

Подробнее о решении КСУ читайте здесь.



Решение КСУ о е-декларировании / Инфографика 24 канала

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Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов

Зеленский рассказал, что Всемирный банк предоставит Украине 100 миллионов долларов. Деньги планируют потратить на восстановление экономики, в частности, предпринимательства подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.

Президент поблагодарил банк за поддержку территориальной целостности Украины.

Обратите внимание! В июне 2020 года Всемирный банк выделил Украине 350 миллионов долларов. Цель поддержки – укрепление земельного и кредитного рынков и демонополизация антикоррупционных институтов.

Восстановление экономики Донбасса: что говорят власти

Заметим, ранее Зеленский поднимал вопрос о создании на Донбассе свободной экономической зоны. Также глава государства отмечал, что сейчас невозможно поднять экономику оккупированных территорий и предположить, сколько это будет стоить.

Заявления Зеленского о Донбассе

Зеленский во время поездки на Донбасс подчеркнул, что надеется на восстановление контроля над границей оккупированных территорий.

Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Президент призвал пограничников "готовиться ко дню", когда контроль над границей восстановят. Кроме того, Зеленский отметил, что без сложных шагов не будет результата.

Важно! Украина представила свой " План действий по Донбассу". Он включает 5 шагов для прекращения войны. Правда, в Кремле на предложенный алгоритм действий дерзко отреагировали. В частности, в России отметили, что пункты плана противоречат минским договоренностям.



"План действий по Донбассу" / Инфографика 24 канала