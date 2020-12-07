Генассамблея ООН поддержала проект усиленной резолюции Украины по Крыму. Представитель омбудсмена Лисянский подрался с охранником ресторана в Донецкой области. Андрея Антоненко снова оставили под стражей. НАБУ закрыло дело против судьи Вовка о ложном декларировании. Очередной скандал на Закарпатье: партия закарпатских венгров устроила демарш. Таковы были главные новости 7 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 7 декабря:

Генассамблея поддержала резолюцию Украины

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Генассамблея ООН во время заседания 7 декабря поддержала проект усиленной резолюции Украины по Крыму.

Документ предусматривает усиление взаимодействия международного сообщества для давления на Россию как страну-оккупанта. Его целью будет заставить Россию соблюдать международные обязательства.

Проект резолюции поддержали более 60 мировых стран. Против проекта выступили 17 стран. Еще 62 государства воздержались от решения.

Какие страны голосовали "против" (неполный перечень)

Россия

Армения

Беларусь

Сербия

Сирия

Венесуэла

Зимбабве

Камбоджа

Китай

Куба

КНДР

Киргизстан

Лаос

Мьянма,

Никарагуа

Иран

Какие страны голосовали "за" (неполный перечень)

Германия

Грузия

Венгрия

Польша

Франция

Хорватия

Израиль

Италия

США

Турция

Британия

Эстония

Швейцария

Кипр

Такие позитивные новости прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он убежден, что отныне Киев имеет в своем юридическом арсенале "дополнительный убедительный политико-правовой аргумент для продвижения деоккупации Крыма".

Нынешняя резолюция – новый элемент растущего правового давления на Россию,

– подчеркнул Кулеба.

По его словам, принятие резолюции свидетельствует о том, что милитаризация Крыма, которая осуществляется Россией, остается в центре внимания международного сообщества, которое "рассматривает преобразования полуострова в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе".

Драка с участием Лисянского

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Представитель омбудсмена Людмилы Денисовой на Донбассе Павел Лисянский попал в скандал. Он стал инициатором и участником драки в ресторане города Святогорска Донецкой области.

Видео потасовки с его участием обнародовали в сети. Конфликт возник из-за карантинных ограничений, которые пытался соблюдать ресторан. Работники заведения просили компанию, в которой находился Лисянский, покинуть помещение, потому что они закрываются после 22:00, как это предусматривает законодательство.

В это время к охраннику поднялся Павел Лисянский. Он повысил голос и настаивал, что компания уйдет из заведения, "как только допьет свои напитки". Охранник вместо этого заявил, что вызовет полицию.

Ты че "умничаешь"? Ты что, "мусарской"? Если ты "мусаров" вызываешь, то кто ты? Ты мне "мусаров" собираешься вызвать – ты что, "мусарской"?

– кричал представитель омбудсмена.

После этого он повалил охранника заведения на пол и начал бить ногами.

Драка с участием Лисянского: видео

В офисе омбудсмена на ситуацию отреагировали. Так, сама Людмила Денисова сообщила, что уже отстранила от должности Лисянского на время, пока будет длиться служебное расследование инцидента.

Она также добавила, что подчиненный сам рассказал ей об этом инциденте.

Антоненко оставили под стражей

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Киевский апелляционный суд 7 декабря рассмотрел апелляцию относительно содержания под стражей Андрея Антоненко – подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Ему снова отказали в изменении меры пресечения.



Андрей Антоненко в суде / Фото 24 канала

Тем временем под зданием суда прошла акция протеста в поддержку Антоненко. Заметим, что помещения суда и зал заседаний на протяжении всего дня были взяты под усиленную охрану.

Оно и не удивительно, ведь во время предыдущих заседаний суда неоднократно возникали столкновения. Активисты требовали освобождения Антоненко из-под стражи.

Дело против судьи Вовка вроде бы закрыли

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Детектив НАБУ якобы закрыл дело против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Произошло это, по данным СМИ, еще 11 ноября из-за скандального решения Конституционного суда.

Что известно о деле против Вовка? Его открыли по факту возможной лжи в декларации. По версии следствия, судья Павел Вовк не задекларировал дом и землю в Вити Поштовой, что под Киевом, которые принадлежат его бывшей жене. В НАБУ считали, что Вовк "фиктивно" развелся с женой, а сам и в дальнейшем с ней проживал.

Заметим, что вместе с этим делом, НАБУ и САП расследовали вероятное незаконное обогащение Вовка. Правда, этот эпизод закрыли из-за другого решения КСУ в феврале 2019 года. Тогда суд признал неконституционной статью о незаконном обогащении. Теперь, как пишут СМИ, закрыли и дело о лжи в декларации.

Еще один скандал на Закарпатье

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Первая сессия областного совета самой западной области Украины отметилась демаршем партии венгров Закарпатья. Ее представители демонстративно покинули зал заседаний, заявив, что не будут голосовать за главу облсовета из-за политических преследований.

Обратите внимание! Партия венгров отстаивает политические интересы венгерского меньшинства. Первым лидером партии был Николай Ковач. Голосовать за эту партию на местных выборах призвал сам министр иностранных дел соседней Венгрии Петер Сийярто.

Заметим, что несмотря на демарш депутатов от партии венгров Закарпатья, главу облсовета таки выбрали: им стал пока действующий председатель местной облгосадминистрации Алексей Петров.