Накануне на Донбассе погиб украинский воин – представители Украины в ТКГ утверждают, что потеря является небоевой. Появились новые детали резни в Кривом Роге. Продолжается эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, в частности жесткие бои произошли возле городов Шуша и Степанакерт. В Грузии после выборов собрался новый Майдан. Такими были главные новости 8 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за воскресенье, 8 ноября:

Как на самом деле погиб украинский воин на Донбассе

Подробнее о трагедии

Погиб 20-летний военный Олег Свинарик. Произошло это на рассвете 7 ноября на передовой в Луганской области. Служил воин в 80 отдельной десантно-штурмовой бригаде. Об этом сообщает 24 канал.

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В день инцидента в штабе Объединенных сил его обстоятельства не разглашали. Лишь отметили, что по состоянию на 18 часов 7 ноября вражеских обстрелов на передовой зафиксировано не было.

Коротко о погибшем

Олег Свинарик родился 23 августа 2000 года – на момент смерти ему исполнилось всего 20 лет.

Родом парень из села Арламовская Воля Мостиского района Львовской области.

У Олега остались родители и двое родных братьев.

Парень самостоятельно решил подписать контракт с Вооруженными силами Украины в 2019 году.

Как на гибель отреагировали в делегации Украины в ТКГ

По информации украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, потеря является небоевой. Говорят, что десантник, вероятно, совершил самоубийство. Сейчас раследование проводят следователи Национальной полиции Украины.

Спекуляции относительно "возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми,

– отметили в сообщении украинской делегации.

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Резня в Кривом Роге: новые подробности

Сам инцидент произошел под вечер 7 ноября. В Кривом Роге в Металлургическом районе мужчина прямо на улице с ножом бросался на людей. В результате два человека погибли и еще 8 получили ранения, в том числе 9-летний мальчик. Последние сейчас находятся в больнице.

Коротко о жертвах нападавшего

Самым молодым пострадавшим стал 9-летний мальчик (он находится в больнице с резаной раной на щеке).

Самой старшей жертвой была 83-летняя пенсионерка – нападавший несколько раз ударил ее кулаками в лицо.

Погибших, тела которых обнаружили в первую очередь, опознали – это оказались 60-летний отец и 30-летний сын, фамилия семьи – Косицкие (по информации местного издания "Первый городской" и Антона Геращенко).

По предварительной информации, у старшего мужчины – 5 ножевых ранений на спине и 6 спереди, младшего убили 2 ударами ножом.

В тот же день свой комментарий относительно трагедии дал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что на такие события надо реагировать жестко и сразу.

Сегодняшние события в Кривом Роге являются проявлением абсолютного терроризма – по смыслу, по сути, по последствиям, по ужасу, который пришел в наши дома,

– отметил Зеленский.

Самого злоумышленника уже задержали, и ему сообщили о подозрении. Мужчину подозревают в умышленном убийстве, а также в покушении на умышленное убийство. За такие преступления подозреваемому грозит лишение свободы на 10 – 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.

О нападавшем известно, что зовут его Тарас Усенко. Во время задержания он заявил, что родился и живет в аду, потому что "кто там еще может жить". Родные говорят, что мужчина недавно ездил на заработки в Чехию, а вернулся оттуда другим человеком. Тогда и начал говорить о голосах и демонах, но при этом не вел себя агрессивно.

В то же время в доме задержанного "на стенах обнаружили странные мистические символы и концентрические рисунки". Этим изображением оценку будут давать эксперты в психиатрии.

Смотрите сюжет 24 канала о резне в Кривом Роге

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В Карабахе ожесточенные бои развернулись с новой силой

По словам официального Еревана, еще накануне азербайджанские войска вплотную подошли к столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики – городу Степанакерт. В частности, речь идет о городке Шуша. А уже утром 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об освобождении Шуши от армии Армении. Впоследствии его с этим поздравил турецкий коллега Реджеп Эрдоган.

При этом в Министерстве обороны Армении информацию о взятии города отрицают. Говорят: напряженные бои до сих пор продолжаются, и армия Армении не собирается отступать. Также Ереван обвинил войска Азербайджана в обстреле Степанакерта и Мартуни (второй по количеству населения город в Карабахе).

В Баку, со своей стороны, утверждают, что Армения обстреляла несколько сел Азербайджана – речь идет о Тертерском, Агдамском и Агджабединском районах.

Бои за город Шуша: смотрите видео

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Многотысячные протесты в Грузии

Подробности воскресного протеста

Из-за возможной фальсификации на парламентских выборах в Грузии тысячи людей вышли на улицы столицы Тбилиси и других грузинских городов. Лидеры оппозиции уже выразили свои требования власти, но та отказалась их выполнять.

Самая крупная акция собралась в Тбилиси возле здания ЦИК. Туда люди съезжались со всех уголков страны. Те, кто не смогли поехать в столицу, выражали протест на улицах собственных городов. В частности, большой митинг проходил в Батуми.

Протесты поддержали десятки политических партий, в том числе 7 тех, которые по результатам выборов проходят в парламент Грузии. Это все партии, кроме правящей "Грузинской мечты – демократической Грузии" грузинского олигарха Бидзины Иванишвили.

Тысячи грузин вышли на протесты из-за результатов выборов: смотрите видео

Разгон

Вечером грузинские власти решили разогнать протесты в Тбилиси. Перед зданием ЦИК мобилизовали дополнительные бригады спецназа. Также использовали водометы и пустили слезоточивый газ.

По словам МВД Грузии, полиция применила силу к протестующим законно: они якобы попытались ворваться в здание ЦИК и не подчинялись указам правоохранителей. К слову. Пророссийские СМИ пишут, что протестующие забрасывали силовиков камнями, когда те разгоняли протесты.

Известно о нескольких пострадавших. В отношении задержанных информации пока нет.

Смотрите видео разгона митингующих в Тбилиси

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Укрзализныця открывает продажу билетов на некоторых станциях

В Укрзализныце открыли продажу билетов на ряде станций с 9 ноября. Ранее эти станции были закрытыми из-за попадания в красную зону карантина. В компании уверяют, что поездки – безопасные, ведь в поездах и на вокзалах придерживаются всех противоэпидемиологических мер.

Станции, на которых откроют продажу билетов:

Береговое,

Волосянка-Закарпатская,

Великий Березный,

Кострино,

Перечин,

Ставное,

Ужгород,

Пологи,

Сарата,

Кулевча,

Шепетовка.

На какие поезда можно купить билеты на этих станциях

№ 3/4 Запорожье – Ужгород;

№ 10/9 Мариуполь – Киев;

№ 17/18 Харьков – Ужгород;

№ 29/30 Киев – Ужгород;

№ 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 84/83 Мариуполь – Киев;

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№ 91/92 Львов – Киев;

№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 107/108 Одесса – Ужгород;

№ 116/115 Киев – Бердянск;

№ 145/146 Киев – Измаил;

№ 217/218 Киев – Рахов;

№ 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).

Важно! Согласно решению Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС 9 ноября закроют продажу билетов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев – Херсон. На этой станции посадка – запрещена.