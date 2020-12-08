Локдаун точно не введут в Украине со 2 января, в то же время во время усиления карантина транспорт будет работать. Азербайджан предлагал Армении 5 миллиардов долларов за выход из Нагорного Карабаха. После скандального решения КСУ НАПК заинтересовалось президентом Владимиром Зеленским. Таковы были главные новости 8 декабря.

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Локдаун в Украине: новые данные

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что локдаун в Украине начнется точно не 2 января. По его словам, сейчас правительство работает над финальной версией ограничений, которые планируют представить 9 декабря. Об этом сообщает 24 канал.

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Относительно других ограничений, по словам Степанова, правительство не будет закрывать ни городской транспорт, ни международное авиасообщение. То есть, все, что касается транспорта, будет работать во время жесткого карантина.

Глава Минздрава добавил, если говорить о конечных ограничениях, то все они будут действенными.

Я хочу подчеркнуть как министр здравоохранения, что важно иметь реальный локдаун, а не бутафорский. Поэтому очень важно объяснить людям, почему мы хотим ввести жесткий карантин. Потому что в конце января – начале февраля у нас начинается сезонный рост заболеваемости гриппом, и нам нужно подойти к нему с наименьшим количеством больных коронавирусом,

– заметил Степанов.

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Азербайджан предлагал Армении за Нагорный Карабах 5 миллиардов: детали

В сети опубликовали разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с бывшим лидером Армении Сержем Саргсяном. Запись якобы была сделана в 2016 году на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Тогда прошло полгода после так называемой четырехдневной войны, когда произошло крупнейшее после девяностых обострение в Нагорном Карабахе.

Руководители стран обсуждали предложение Азербайджана за выход Армении из Нагорного Карабаха. Цена вопроса – 5 миллиардов долларов. Более того, о такой инициативе Баку знали далеко за пределами двух государств.

При обсуждении Александр Лукашенко убеждал Сержа Саргсяна, что его позиция по Нагорному Карабаху – довольно слабая. Мол, единственный его аргумент – это то, что после освобождения тех территорий Азербайджан зайдет и на территорию Армении.

Зато армянский президент не понимал, почему позиция – "слишком слабая". Он подчеркивал, что не собирается просто так отдавать Нагорный Карабах, ведь там погибли тысячи армян. В то же время он заявил, что даст Ильхаму Алиеву 6 миллиардов, но пусть Азербайджан откажется от тех районов.

К слову, у Саргсяна уже подтвердили подлинность этого разговора. Правда, в его окружении только выразили удивление, почему это попало в сеть.

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НАПК проверяло Зеленского

В НАПК признались, после того, как КСУ принял решение об отмене ответственности за ложь в декларации, они проверяли 1 человека из Офиса Президента. Этим лицом был сам Владимир Зеленский. Других работников ОПУ они не проверяли. Правда, перед этим агентство предупредило руководителей государства о возможной проверке деклараций.

Отметим, ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники в ОПУ и антикоррупционных органах утверждали, что Конституционный Суд принял скандальное решение с ведома Банковой. И Офис Президента якобы не противодействовал этому, потому что у НАПК были претензии к декларациям некоторых его функционеров.

Добавим, что глава НАПК Александр Новиков выступает против так называемого компромиссного законопроекта о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях. Он это аргументировал тем, что принятый законопроект не предусматривает лишения свободы для чиновников, которые намеренно не подают декларацию или указывают в ней недостоверные сведения.

Согласно "компромиссному законопроекту", чиновники теперь могут отделаться штрафом за многомиллионные финансовые мошеннические действия, не подавать декларацию вообще и скрывать имущество, приобретенное нечестным путем.

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В Украину идет потепление

В течение нескольких ближайших в Украине морозы отступят и сюда придет относительно теплая погода. В некоторых регионах даже обещают до 12 градусов тепла. Правда, ночью все-таки будет холодно.

В северных и восточных областях будет прохладно. На востоке и северо-востоке – -3...+2 градуса. На Западе и юге – без мороза, только до +7 градусов. В Одесской области будет теплее всего – +7...+12 градусов.

В Киеве и на Правобережье прогнозируют мокрый снег и дождь, местами гололед. На остальной территории осадков не будет.

Синоптики предполагают, температура выше нуля продержится в Украине до конца недели. Хотя ночью столбики термометров будут опускаться.

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К слову, кроме потепления, также предупреждают о сильных морозах во время первого месяца зимы.