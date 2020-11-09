У президента Владимира Зеленского и главы Офиса Президента Андрея Ермака обнаружили коронавирус. Меру пресечения избрали нападавшему, который устроил резню в Кривом Роге и водителю, который "снес" пешеходов в Харькове. Азербайджан сбил российский военный вертолет. На Херсонщине перевернулся рейсовый автобус. Таковы были главные новости 9 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за понедельник, 9 ноября:

Читайте также Во время столкновений в Грузии пострадали почти 30 человек, среди них правоохранители

У Зеленского и Ермака – коронавирус

Президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак заразились коронавирусом.

Первым о болезни сообщил Зеленский. Президент рассказал, что из симптомов коронавируса у него лишь повышенная температура – 37,5. Ермак же утверждает, что чувствует себя нормально.

Оба политика самоизолировались, однако планируют работать дистанционно.

Обратите внимание! В Офисе Президента убеждают, что все работники учреждения сдают ПЦР-тесты на COVID-19 постоянно. Заметим, заместитель Ермака Юлия Ковалив получила отрицательный результат теста.

К слову, коронавирусом заболел также министр финансов Сергей Марченко.

Арест подозреваемых в масштабном ДТП в Харькове и резне в Кривом Роге

Мера пресечения для подозреваемого в ДТП

Суд избрал меру пресечения египтянину Хенди Али, которого подозревают в совершении масштабного ДТП в Харькове. Мужчину будут держать под стражей 60 суток, однако он может внести залог в размере 10 миллионов 510 тысяч гривен.

Али полностью признал свою вину и раскаялся. Однако уверяет, что его авто толкнула другая машина, поэтому он потерял контроль и выехал на островок безопасности.

Что известно о Хенди Али? 22-летний египтянин в день ДТП должен был быть в СИЗО из-за дела о драке с поножовщиной, однако его отпустили под залог в 105 тысяч гривен. За 2 года пребывания в Украине мужчина 26 раз нарушал правила дорожного движения.

Что известно о ДТП на переходе в Харькове

В Харькове 7 ноября водитель "снес" 4 человек на островке безопасности.

В результате 3 человека пострадали, среди них был ребенок.

8 ноября в мэрии Харькова сообщили, что 2 человека до сих пор находятся в больнице.

Мера пресечения для подозреваемого в резне

Суд решил, что подозреваемого в резне в Кривом Роге Тараса Усенко будут держать под стражей 60 суток. Внести залог он не сможет.

Резня в Кривом Роге: что известно

7 ноября в Кривом Роге мужчина с ножом напал на прохожих.

Погибли 2 человека – 60-летний отец и 30-летний сын. Еще 8 человек получили ранения.

Нападавшего Тараса Усенко задержали, когда тот пытался зарезать мать с ребенком.

Что известно о Тарасе Усенко? Мужчина ранее вернулся из Чехии, где был на заработках. Родные говорят, что тогда он стал будто другим человеком. Усенко говорил, что слышит голоса демонов, а на стенах у него дома нашли странные мистические символы. Кроме того, Усенко перед нападением записывал информацию о своих жертвах в тетрадь.

Подробнее Резня в Кривом Роге 7 ноября: все, что известно, фото, видео

Азербайджан сбил российский вертолет

Азербайджан сбил на границе с Арменией российский вертолет.

Воздушный транспорт "Ми-24" сопровождал колонну военной базы России в Армении. Тогда его сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса. Известно, что 2 членов экипажа погибли, еще одного забрали в больницу с травмами средней тяжести.

В Азербайджане же заявили, что вертолет сбили случайно. В Баку подчеркнули, что готовы выплатить компенсацию.

Обратите внимание! Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября, хотя конфликт между странами наблюдается давно. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке.

Смотрите видео падения вертолета:



Вертолет пылает / Фото из телеграм-канала Kotznews

Важно КПВВ на Донбассе взобновляют работу: Кравчук рассказал когда

На Херсонщине перевернулся рейсовый автобус

На Херсонщине в Белозерском районе перевернулся рейсовый автобус. В результате 2 человека погибли и 18 пострадали. Погибшим женщинам было по 42 и 54 года.

Почему произошло ДТП

По информации полиции, водитель выбрал опасную скорость. Кроме этого была плохая погода. Поэтому автобус съехал в кювет и перевернулся.

Водителю грозит от 5 до 10 лет заключения. Управлять транспортом в течение 3 лет, вероятно, он тоже не сможет.



Перевернутый автобус / Фото из соцсетей