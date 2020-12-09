Кабинет Министров ввел в Украине локдаун, который будет действовать с 8 по 24 января. На Тернопольщине упал легкомоторный самолет. Государственная фискальная служба получила нового главу. Украина освободила из плена двух своих граждан, которых 3 года удерживали в Ираке. Ровно год назад в Париже состоялся саммит глав государств "нормандской четверки". Таковы были главные новости 9 декабря.

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Даты локдауна

Во время заседания Кабинета Министров 9 декабря чиновники приняли немало важных решений, среди них – продление карантина и внедрение локдауна.

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Премьер-министр Денис Шмигаль объявил о продлении общенационального карантина в Украине до 28 февраля 2021 года. В этот период на всей территории Украины будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Ограничения оранжевой зоны: главное

На концертах, спортивных, религиозных и других мероприятиях могут находиться до 20 человек. Они должны соблюдать дистанцию – 1,5 метра.

В музеях, спортзалах и фитнес-центрах количество посетителей не должно превышать 1 человека на 20 квадратных метров.

В кинотеатрах и театрах залы могут быть заполнены не более чем наполовину. В транспорте количество мест ограничивается сидячими.

Запрещена работа дискотек и ночных клубов. С 22:00 до 7:00 заведения питания могут лишь доставлять еду, но не принимать посетителей.

Запрещена работа учреждений размещения, кроме тех, которые предоставляют социальные услуги.

Даты локдауна

В то же время в течение 8–24 января в государстве будут действовать еще более жесткие ограничения. Премьер Шмыгаль заявил, что сейчас ситуация сложная, но позитивные тенденции есть. Также он отметил, что причиной этого является карантин выходного дня и штрафы за неношение масок.

Несмотря на то, что локдаун введут уже после новогодних праздников, правительство решило назвать ограничения "Зимние каникулы ради безопасности".

Что будет под запретом во время локдауна

Посещение учебных заведений, кроме дошкольных. Работа кафе, баров, ресторанов, заведений развлечений, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости.

Работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.

Проведение культурных массовых мероприятий. Работа продовольственных и непродовольственных рынков.

Прием посетителей в кинотеатры и учреждения культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест.

Прием посетителей музеев, выставок, галерей и тому подобное, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 квадратных метров помещения.

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Авиакатастрофа на Тернопольщине

Вблизи села Золотая Слобода, что на Тернопольщине, упал легкомоторный самолет. Неподалеку обнаружили тело человека. По предварительной информации, жертвой стал пилот. Авиакатастрофа произошла примерно в 17: 00. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, обнаружила самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины падения легкомоторного самолета. На месте инцидента работают сотрудники ГСЧС, привлечена спецтехника.

Авиакатастрофа на Тернопольщине / Фото ГСЧС



Авария возле села Золотая Слобода на Тернопольщине / Фото ГСЧС

Новый глава Государственной фискальной службы

Кабинет Министров согласовал кандидатуру Вадима Мельника на должность председателя Государственной фискальной службы Украины. До последнего времени обязанности председателя Государственной фискальной службы исполнял Сергей Солодченко. На этом посту он сменил также временного руководителя Дениса Гутенко. А перед этим временно возглавлял ГФС Александр Власов.

Что известно о Вадиме Мельнике

Он родился 2 мая 1972 года в Житомире. Первое высшее образование получил в Харьковском военном университете по специальности "Радиотехнические средства". Затем поступил в Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. Завершил Мельник обучение в 2000 году по специальности "Правоведение".

После учебы сначала работал в Вооруженных силах , в частности находился в распоряжении начальника Харьковского военного университета.

, в частности находился в распоряжении начальника Харьковского военного университета. После увольнения исполнял обязанности старшего следователя налоговой милиции в Василькове Киевской области. В дальнейшем занимал руководящие должности в органах государственной налоговой службы управления налоговой милиции.

управления налоговой милиции. При Януковиче возглавлял управление по расследованию особо важных дел (до 2013 года), также работал в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году работал заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФС. Позже Мельник возглавил это управление.

В 2016 году подал декларацию в связи с увольнением с должности. Там – 270 тысяч гривен зарплаты за январь – сентябрь, 2,5 миллиона гривен подарка от брата и небанковское заимствование почти миллион гривен.

Освобождение из плена украинцев

Украина освободила двух своих граждан из плена. На родину вернулись Евгений Фоменков и Александр Санпитер, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года.

На освобождение украинцев отреагировали омбудсмен Людмила Денисова и глава МИД Дмитрий Разумков.

Людмила Денисова

Омбудсмен подчеркнула, что возвращение украинцев домой – это всегда праздник. И предпосылкой этого является тяжелая борьба за каждого украинца, находящегося в таких условиях в любой стране мира.

Это огромная борьба президента Украины, Офиса Президента, МИД и консульских служб в каждой стране. Я очень благодарна, что накануне Международного дня прав человека это произошло,

– подчеркнула Людмила Денисова.

Уполномоченная по правам человека отметила, что эта история является напоминанием всем украинским гражданам, которые, к сожалению, до сих пор остаются в плену, в частности российском, что возвращение обязательно состоится.

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел отметил, что возвращение украинских граждан из плена – это новости, которые действительно приятно сообщать.

"Я искренне поздравляю родственников и близких вернувшихся граждан. Хочу заверить всех: украинское государство никогда не бросит своего гражданина на произвол судьбы", – заявил Дмитрий Кулеба.

Обратите внимание! По состоянию на конец октября в российских тюрьмах находились 76 политических пленников из Украины. Всего в России осуждено и задержано 6 800 наших граждан.

Годовщина нормандского саммита

Ровно год назад, 9 декабря 2019 года, в Париже состоялся саммит глав государств "нормандской четверки". В нем приняли участие лидеры Украины, России, Франции и Германии.

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Что удалось сделать Украине после саммита в Париже

В декабре 2019 года и в апреле 2020 года состоялись взаимные обмены удерживаемыми лицами, благодаря которым удалось вернуть из плена многих украинцев.

Украинская сторона внесла важные инициативы по дальнейшему разведению сил и средств и продолжению процесса разминирования.

Также осуществила другие практические шаги с целью обеспечения устойчивой безопасности среды и улучшения общей гуманитарной ситуации в зоне конфликта на Донбассе.

Каковы следующие шаги Киева

Дальнейшее освобождение удерживаемых лиц.

Обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций ко всемх удерживаемым лицам. Прежде всего речь идет о допуске Международного комитета Красного Креста.

Открытие и надлежащая работа пунктов пропуска через линию разграничения.

Выполнение условий безопасности (разминирование, разведение войск),

Продолжение обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов общих согласованных выводов Парижского саммита.



О чем договорились участники парижского саммита в декабре 2019 года / Инфографика 24 канала