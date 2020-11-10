Главные новости 10 ноября: в Армении возобновились протесты, Зеленский поговорил с Меркель
В Армении возобновились протесты, люди требуют аннулировать соглашение о мире. Зеленский обсудил с Меркель нормандскую встречу и вакцину против COVID-19. Оккупанты сорвали открытие КПВВ на Донбассе. Украинский премьер Денис Шмыгаль получил отрицательный тест на коронавирус. ВМС Украины тренировались с кораблями НАТО в Черном море. Такими были главные новости 10 ноября.
Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:
Протесты в Армении
К зданию правительства в столице Армении Ереване вновь начали сходиться люди. Они выражают свое недовольство решением премьер-министра Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху.
Важно Появился полный текст соглашения по Нагорному Карабаху между Арменией, Азербайджаном и Россией
Люди выступают против соглашения, ведь в документе говорится о передаче ряда районов Нагорного Карабаха Азербайджану. Именно поэтому армяне хотят аннулировать соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией.
Заметим, что в ночь на 10 ноября после заявления премьера Армении Никола Пашиняна о завершении войны в Нагорном Карабахе, в Ереване вспыхнули массовые акции протеста. Люди ворвались в здание правительства, ища премьер-министра Николу Пашиняна. Впоследствии протестующие захватили парламент.
Протесты в Армении у здания правительства после заявления о Карабахе: смотрите видео
Что известно о соглашении по Карабаху?Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трехстороннее соглашение. Согласно документу, с 10 ноября объявляется полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Глава армянского правительства Пашинян заявил, что это решение было для него очень тяжелым. Документ предусматривает, что в Карабахе на 5 лет введут российских миротворцев, Армения и Азербайджан останутся на занятых позициях, состоится обмен военнопленными, а все транспортные узлы в Карабахе должны разблокировать.
Зеленский провел телефонный разговор с Меркель
Владимир Зеленский 10 ноября провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсуждали темы "нормандской четверки", доступ Украины к вакцине против коронавируса, а также ход перемирия на востоке.
Главные тезисы разговора
- Владимир Зеленский отметил, что важно продолжать переговоры "нормандской четверки". Президент Украины заявил о важности поддержки Германией и Францией мирных инициатив Украины.
- Также Зеленский пожелал Германии успешной борьбы с коронавирусом. Президент Украины обратился к Меркель с просьбой расширить доступ Украины к вакцине против коронавируса, которая сейчас разрабатывается в рамках международного фонда COVAX.
- Стороны договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии. Напоследок Меркель пожелала Зеленскому здоровья и скорейшего выздоровления от COVID-19.
- Зеленский рассказал о ходе перемирия на востоке Украины. Он отметил, что это – самое длительное перемирие за весь период войны.
Больше об этом Зеленский обсудил с Меркель нормандскую встречу и вакцину против COVID-19
Оккупанты сорвали открытие КПВВ на Донбассе
С 10 ноября в районе проведения ООС должны были возобновить работу все контрольные пункты въезда – выезда. Но пророссийские боевики сорвали возобновление работы контрольно-пропускных пунктов въезда – выезда на Донбассе. Это свидетельствует об отношении России как к людям, так и к выполнению договоренностей.
Министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявил, что люди ждали открытия КПВВ, которое должно было стать синхронным с обеих сторон. Однако оккупанты очередной раз пренебрегли договоренностями и не открыли их.
Несмотря на это, контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на подконтрольной правительству территории работают ежедневно с 08:00 до 16:00.
Шмыгаль сдал тест на COVID-19
9 ноября коронавирусом заболел Президент Украины Владимир Зеленский. Вслед за ним недуг обнаружили и у главы Офиса Президента Андрея Ермака. Украинский премьер Денис Шмыгаль накануне контактировал с инфицированным президентом, поэтому также сдал тест на COVID-19. Однако премьер-министр получил отрицательный результат.
Что этому предшествовало
- 9 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что заболел коронавирусом.
- Впоследствии стало известно об инфицировании руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, а также министра финансов Сергея Марченко и главы Минобороны Андрея Тарана.
- У Шмыгаля сообщили, что в пятницу, 6 ноября, все были на презентации экономического аудита страны. Поэтому премьер должен сдать тест.
- Относительно состояния здоровья главы правительства, то пресс-служба камина уверяла, что он работает и симптомов болезни у него нет.
Совместный учения ВМС Украины и НАТО
В северо-западной части Черного моря 10 ноября состоялись совместные учения Военно-Морских Сил Украины и кораблей НАТО. Цель учений – наладить взаимодействие морских подразделений в соответствии со стандартами Альянса.
Участие в учениях приняли корабли ВМС ряда стран, в частности Греции, Италии, Болгарии, Румынии и Турции. После того, как корабли встретились в запланированной точке, они отработали ряд корабельных упражнений.
Совместные учения ВМС Украины и НАТО / Фото ВМС
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