В Армении возобновились протесты, люди требуют аннулировать соглашение о мире. Зеленский обсудил с Меркель нормандскую встречу и вакцину против COVID-19. Оккупанты сорвали открытие КПВВ на Донбассе. Украинский премьер Денис Шмыгаль получил отрицательный тест на коронавирус. ВМС Украины тренировались с кораблями НАТО в Черном море. Такими были главные новости 10 ноября.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Протесты в Армении

К зданию правительства в столице Армении Ереване вновь начали сходиться люди. Они выражают свое недовольство решением премьер-министра Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху.

Важно Появился полный текст соглашения по Нагорному Карабаху между Арменией, Азербайджаном и Россией

Люди выступают против соглашения, ведь в документе говорится о передаче ряда районов Нагорного Карабаха Азербайджану. Именно поэтому армяне хотят аннулировать соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией.

Заметим, что в ночь на 10 ноября после заявления премьера Армении Никола Пашиняна о завершении войны в Нагорном Карабахе, в Ереване вспыхнули массовые акции протеста. Люди ворвались в здание правительства, ища премьер-министра Николу Пашиняна. Впоследствии протестующие захватили парламент.

Протесты в Армении у здания правительства после заявления о Карабахе: смотрите видео

Что известно о соглашении по Карабаху? Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трехстороннее соглашение. Согласно документу, с 10 ноября объявляется полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Глава армянского правительства Пашинян заявил, что это решение Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трехстороннее соглашение. Согласно документу, с 10 ноября объявляется полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Глава армянского правительства Пашинян заявил, что это решение было для него очень тяжелым. Документ предусматривает, что в Карабахе на 5 лет введут российских миротворцев, Армения и Азербайджан останутся на занятых позициях, состоится обмен военнопленными, а все транспортные узлы в Карабахе должны разблокировать.

Больше о ходе конфликта между Арменией и Азербайджаном – читайте по ссылке.

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Владимир Зеленский 10 ноября провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсуждали темы "нормандской четверки", доступ Украины к вакцине против коронавируса, а также ход перемирия на востоке.

Главные тезисы разговора

Владимир Зеленский отметил, что важно продолжать переговоры "нормандской четверки" . Президент Украины заявил о важности поддержки Германией и Францией мирных инициатив Украины.

. Украины заявил о важности мирных инициатив Украины. Также Зеленский пожелал Германии успешной борьбы с коронавирусом . Президент Украины обратился к Меркель с просьбой расширить доступ Украины к вакцине против коронавируса, которая сейчас разрабатывается в рамках международного фонда COVAX.

. Президент Украины обратился к Меркель с просьбой против коронавируса, которая сейчас разрабатывается в рамках международного фонда COVAX. Стороны договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии . Напоследок Меркель пожелала Зеленскому здоровья и скорейшего выздоровления от COVID-19.

. Напоследок Меркель пожелала Зеленскому здоровья и скорейшего выздоровления от COVID-19. Зеленский рассказал о ходе перемирия на востоке Украины. Он отметил, что это – самое длительное перемирие за весь период войны.

Больше об этом Зеленский обсудил с Меркель нормандскую встречу и вакцину против COVID-19

Оккупанты сорвали открытие КПВВ на Донбассе

С 10 ноября в районе проведения ООС должны были возобновить работу все контрольные пункты въезда – выезда. Но пророссийские боевики сорвали возобновление работы контрольно-пропускных пунктов въезда – выезда на Донбассе. Это свидетельствует об отношении России как к людям, так и к выполнению договоренностей.

Министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявил, что люди ждали открытия КПВВ, которое должно было стать синхронным с обеих сторон. Однако оккупанты очередной раз пренебрегли договоренностями и не открыли их.

Несмотря на это, контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на подконтрольной правительству территории работают ежедневно с 08:00 до 16:00.

Обратите внимание! Ранее оккупанты отказались возобновлять пропуск через КПВВ на Донбассе. Они считают, что открытие этих пунктов пропуска с ними не согласовали.

Шмыгаль сдал тест на COVID-19

9 ноября коронавирусом заболел Президент Украины Владимир Зеленский. Вслед за ним недуг обнаружили и у главы Офиса Президента Андрея Ермака. Украинский премьер Денис Шмыгаль накануне контактировал с инфицированным президентом, поэтому также сдал тест на COVID-19. Однако премьер-министр получил отрицательный результат.

Что этому предшествовало

9 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что заболел коронавирусом.

Впоследствии стало известно об инфицировании руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, а также министра финансов Сергея Марченко и главы Минобороны Андрея Тарана.

У Шмыгаля сообщили, что в пятницу, 6 ноября, все были на презентации экономического аудита страны. Поэтому премьер должен сдать тест.

Относительно состояния здоровья главы правительства, то пресс-служба камина уверяла, что он работает и симптомов болезни у него нет.

Интересно! За сутки 9 ноября в Украине обнаружили еще 10 179 новых больных коронавирусной инфекцией. Это новый антирекорд. Общее количество заболевших возросло до 479 197. За все время эпидемии 214 657 пациентов выздоровели, зато 8 756 человек умерли.

Совместный учения ВМС Украины и НАТО

В северо-западной части Черного моря 10 ноября состоялись совместные учения Военно-Морских Сил Украины и кораблей НАТО. Цель учений – наладить взаимодействие морских подразделений в соответствии со стандартами Альянса.

Участие в учениях приняли корабли ВМС ряда стран, в частности Греции, Италии, Болгарии, Румынии и Турции. После того, как корабли встретились в запланированной точке, они отработали ряд корабельных упражнений.

Совместные учения ВМС Украины и НАТО / Фото ВМС