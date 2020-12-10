Синоптики обещают снегопады, гололед и ледяной дождь: на Украину идет циклон. В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке. Масштабные протесты в Армении. В Азербайджане провели парад Победы из-за триумфа в Карабахе. Новые ротации в правительстве: ряд министров в следующем году могут уволить. Таковы были главные новости 10 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 10 декабря

Ледяной дождь и непогода, которая идет в Украину

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На Украину надвигается циклон Yvonne. Он кратковременно повлияет на погодные условия в западных и северных регионах страны. Там в ночь на 11 декабря будет падать мокрый снег, а также – ледяной дождь.

Уже днем 11 декабря циклон покинет Украину, но погода от этого не улучшится: Приазовье и Запад продолжит донимать порывистый и шквальный ветер.

Киев первым столкнулся с непогодой, принесенной циклоном. Там выпал ледяной дождь, превратив дороги и улицы столицы в сплошной каток. Движение автомобилей фактически парализовано. На правом берегу намертво стоят километровые очереди из машин.

Ледяной дождь превратил Киев в каток / Фото Анны Брыковой, 24 канал

В то же время из-за очень сложной ситуации на дорогах произошло немало ДТП.

Нелегко и пешеходам, ведь коммунальщики не успевают обработать улицы Киева специальной смесью. Поэтому двигаться по "катку", в который превратились тротуары, им следует очень осторожно.

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Захват заложников в Мариуполе

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В Мариуполе мужчина захватил заложников в отделении банка "ПУМБ". Он угрожал взорвать помещение. Неизвестный захватил 3 человек и требовал прибытия руководителя полиции района, начальника КОРДа, взрывотехников и журналистов.

Во время переговоров злоумышленник отказался обменять гражданских заложников на правоохранителей. Тогда силовики решили его задерживать.

После короткого штурма мужчина оказался в наручниках. В коробке, с которой прибыл задержанный, нашли видеокамеру. По факту преступления следователи открыли уголовное дело по статье о захвате заложников.

В Мариуполе мужчина взял в заложники работников банка: видео

Протесты в Армении

Тем временем Премьера Армении Пашиняна забросали яйцами у входа в парламент

Масштабные протесты в Армении продолжаются. 10 декабря люди вышли на демонстрации у здания правительства. У них единственное требование – отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна. Несколько раз активисты пытались прорваться в здание правительства.

Впрочем, каждый раз полиция препятствовала им это сделать.



Протесты в Армении / Фото Getty images

Армяне требовали, чтобы Пашинян вышел к ним. Они хотят встретиться с ним и услышать объяснение, почему он "сдал территории Карабаха".

Пока в Армении протесты и разочарование, в Азербайджане – празднования.

Триумфальный парад в Баку

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В Азербайджане 10 декабря провели военный парад в честь прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. Событие состоялось на площади Свободы Баку, в нем приняли участие около 3 тысяч азербайджанских военных.

Не обошлось и без гостей, на парад приехал посмотреть турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Также к масштабному параду присоединились 2 783 турецких военных.

По улицам Баку проехали 150 единиц военной техники: ракеты, артиллерия, системы противовоздушной обороны, а также боевые корабли. Похвастались азербайджанцы и трофеями, добытыми в войне.

Смотрите видео с парада в Баку:

Вечером в Баку окончание военного конфликта отметили праздничным фейерверком.



Праздничный фейерверк в Баку / Фото Getty images

Шмыгаль анонсировал отставки в Кабмине

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Некоторых министров могут уволить из Кабмина в 2021 году. Такое заявление сделал премьер Денис Шмыгаль. По его словам, сейчас есть ряд министерств, которые нуждаются в обновлении руководства.

Есть министры, которые также будут уволены. Я уважаю ту команду и людей, с которыми я работаю. И даже люди, с которыми по тем или иным причинам приходится прощаться, они также вызывают уважение,

– добавил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что пока никто не согласовывал никаких решений об отставке министров, однако есть варианты.

"Или подавать это на следующей пленарной неделе, или уже в следующем году, потому что сейчас мы фактически имеем одну пленарную неделю до конца года. То есть или сейчас, или уже в любом случае в следующем году", – подытожил Шмыгаль.

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Ранее в СМИ появилась информация, что некоторых министров могут уволить. В частности, речь шла о вероятной отставке министра здравоохранения Максима Степанова, главы Минобороны Андрея Тарана, главы Мининфраструктуры Владислава Криклия и министра финансов Сергея Марченко.