Главные новости 10 декабря: ледяной дождь в Киеве, протесты в Армении и парад в Азербайджане
Синоптики обещают снегопады, гололед и ледяной дождь: на Украину идет циклон. В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке. Масштабные протесты в Армении. В Азербайджане провели парад Победы из-за триумфа в Карабахе. Новые ротации в правительстве: ряд министров в следующем году могут уволить. Таковы были главные новости 10 декабря.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 10 декабря
Ледяной дождь и непогода, которая идет в Украину
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На Украину надвигается циклон Yvonne. Он кратковременно повлияет на погодные условия в западных и северных регионах страны. Там в ночь на 11 декабря будет падать мокрый снег, а также – ледяной дождь.
Уже днем 11 декабря циклон покинет Украину, но погода от этого не улучшится: Приазовье и Запад продолжит донимать порывистый и шквальный ветер.
Киев первым столкнулся с непогодой, принесенной циклоном. Там выпал ледяной дождь, превратив дороги и улицы столицы в сплошной каток. Движение автомобилей фактически парализовано. На правом берегу намертво стоят километровые очереди из машин.
Ледяной дождь превратил Киев в каток / Фото Анны Брыковой, 24 канал
В то же время из-за очень сложной ситуации на дорогах произошло немало ДТП.
Нелегко и пешеходам, ведь коммунальщики не успевают обработать улицы Киева специальной смесью. Поэтому двигаться по "катку", в который превратились тротуары, им следует очень осторожно.
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Захват заложников в Мариуполе
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В Мариуполе мужчина захватил заложников в отделении банка "ПУМБ". Он угрожал взорвать помещение. Неизвестный захватил 3 человек и требовал прибытия руководителя полиции района, начальника КОРДа, взрывотехников и журналистов.
Во время переговоров злоумышленник отказался обменять гражданских заложников на правоохранителей. Тогда силовики решили его задерживать.
После короткого штурма мужчина оказался в наручниках. В коробке, с которой прибыл задержанный, нашли видеокамеру. По факту преступления следователи открыли уголовное дело по статье о захвате заложников.
В Мариуполе мужчина взял в заложники работников банка: видео
Протесты в Армении
Тем временем Премьера Армении Пашиняна забросали яйцами у входа в парламент
Масштабные протесты в Армении продолжаются. 10 декабря люди вышли на демонстрации у здания правительства. У них единственное требование – отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна. Несколько раз активисты пытались прорваться в здание правительства.
Впрочем, каждый раз полиция препятствовала им это сделать.
Протесты в Армении / Фото Getty images
Армяне требовали, чтобы Пашинян вышел к ним. Они хотят встретиться с ним и услышать объяснение, почему он "сдал территории Карабаха".
Пока в Армении протесты и разочарование, в Азербайджане – празднования.
Триумфальный парад в Баку
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В Азербайджане 10 декабря провели военный парад в честь прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. Событие состоялось на площади Свободы Баку, в нем приняли участие около 3 тысяч азербайджанских военных.
Не обошлось и без гостей, на парад приехал посмотреть турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Также к масштабному параду присоединились 2 783 турецких военных.
По улицам Баку проехали 150 единиц военной техники: ракеты, артиллерия, системы противовоздушной обороны, а также боевые корабли. Похвастались азербайджанцы и трофеями, добытыми в войне.
Смотрите видео с парада в Баку:
Вечером в Баку окончание военного конфликта отметили праздничным фейерверком.
Праздничный фейерверк в Баку / Фото Getty images
Шмыгаль анонсировал отставки в Кабмине
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Некоторых министров могут уволить из Кабмина в 2021 году. Такое заявление сделал премьер Денис Шмыгаль. По его словам, сейчас есть ряд министерств, которые нуждаются в обновлении руководства.
Есть министры, которые также будут уволены. Я уважаю ту команду и людей, с которыми я работаю. И даже люди, с которыми по тем или иным причинам приходится прощаться, они также вызывают уважение,
– добавил Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что пока никто не согласовывал никаких решений об отставке министров, однако есть варианты.
"Или подавать это на следующей пленарной неделе, или уже в следующем году, потому что сейчас мы фактически имеем одну пленарную неделю до конца года. То есть или сейчас, или уже в любом случае в следующем году", – подытожил Шмыгаль.
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Ранее в СМИ появилась информация, что некоторых министров могут уволить. В частности, речь шла о вероятной отставке министра здравоохранения Максима Степанова, главы Минобороны Андрея Тарана, главы Мининфраструктуры Владислава Криклия и министра финансов Сергея Марченко.
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