В Украине ввели общенациональный карантин и карантин выходного дня. В Армении люди вышли на массовые протесты из-за соглашения о мире в Нагорном Карабахе. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков подхватил COVID-19. Такими были главные новости 11 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Кабмин ужесточил карантин в Украине

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Деление Украины на 4 карантинные зоны больше не будет, зато в стране вернули общенациональный карантин. На всей территории страны должны придерживаться ограничений оранжевой зоны. Такое решение Кабинет Министров Украины аргументирует ухудшением ситуации с COVID-19.

Обратите внимание! За сутки 10 ноября в Украине обнаружили 10 611 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Украине заразились 489 808 человек.

Что изменилось в Украине

запретили массовые мероприятия с аудиторией более 20 человек;

запретили работу ночных клубов и других развлекательных заведений;

общественный транспорт должен быть заполнен только на 50%;

театры и кинотеатры могут работать, однако залы должны быть заполнены лишь до 50%;

заведения общественного питания будут работать только с 7:00 до 22:00.

Кроме того, в Украине будет действовать карантин выходного дня. Его правила вступят в силу в ночь с 14 на 15 ноября. В субботу и воскресенье в Украине не будут работать торгово-развлекательные заведения, кафе и рестораны, спортзалы, гостиницы, фитнес-центры, гостиницы и тому подобное.

Шмыгаль о необходимости введения карантина выходного дня: видео

Армяне требуют отставки Пашиняна

В Ереване люди продолжают протестовать из-за соглашения о мире в Нагорном Карабахе. Такое решение власти армяне называют капитуляцией. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они установили чиновнику дедлайн: до 00:00 12 ноября. Митинги поддержали 17 оппозиционных политических сил.

Фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" инициировали внеочередное заседание парламента 11 ноября. Именно там должны были обсудить дальнейшую судьбу Пашиняна. Однако собрать кворум не удалось, на заседание пришла только вице-спикер Лена Назарян.

Обратите внимание Комитет национального спасения Армении: оппозиция объединилась и требует отставки Пашиняна

Протестующие не расходятся по домам. Они заверили, что никуда не уйдут, пока Пашинян не подаст в отставку.

Сейчас армянские оппозиционеры убеждены: для спасения Нагорного Карабаха достаточно сделать лишь 3 шага. Их озвучил представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Первый – создание Комитета спасения родины, что мы уже сделали. Второй – немедленно требовать отставки Никола Пашиняна и правительства. Третий – спасать проданные властью наши земли,

– сказал Сагателян.

Пашинян рассказал, что должен был подписать заявление, ведь у него не было другого выбора. Иначе в Нагорном Карабахе наступил бы коллапс, и тысячи армянских военных оказались бы в ловушке.

Протесты в Армении: смотрите видео

Дмитрий Разумков заразился COVID-19

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заболел коронавирусом. Сейчас политик хорошо себя чувствует и продолжает дистанционно работать.

Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и дальше,

– рассказал спикер.

Разумков в который раз напомнил украинцам, что риск подхватить COVID-19 есть у каждого, поэтому не стоит пренебрегать.

"Соблюдайте карантинные ограничения и берегите себя и близких! Искренне желаю вам всем здоровья!" – подчеркнул политик.

Украинцы обеспокоены новостью о заражении спикера и желают ему скорейшего выздоровления.

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ЦИК не может объявить результаты местных выборов

Центральная избирательная комиссия до сих пор не получила данные о 90 главах украинских населенных пунктов. Пока все голоса не будут подсчитаны, ЦИК не сможет объявить результаты местных выборов. По состоянию на 11 ноября уже известны данные о 318 городских главах, 403 председателях поселковых советов и 594 председателя сельских советов.

В Комитете избирателей Украины рассказали, что процесс подсчета усложняет ряд факторов:

обжалование имеющихся результатов местных выборов в суде;

повторный перерасчет голосов на некоторых избирательных участках;

заражение членов избирательных комиссий коронавирусом.

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В КИУ призвали ЦИК вмешаться в ситуацию и самостоятельно установить результаты выборов в проблемных общинах.

По мнению Комитета избирателей, сейчас крайне важно прекратить все манипуляции, связанные с установлением результатов выборов. Как это можно сделать? Мы считаем, что в ситуацию должна вмешаться Центральная избирательная комиссия и самостоятельно установить результаты выборов в проблемных общинах,

– говорится в сообщении.

В 2021 году в украинцев будет 11 дополнительных выходных

В 2021 году украинцы смогут хорошо отдохнуть и повеселиться. Кабмин утвердил 11 дополнительных выходных.

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Люди будут отдыхать в такие дни:

1 января – Новый год (пятница);

7 января – православное Рождество Христово (четверг);

8 марта – Международный женский день (понедельник);

1 мая – Международный день труда (суббота);

2 мая – Пасха (воскресенье);

9 мая – День Победы (воскресенье);

20 июня – День Святой Троицы (воскресенье);

28 июня – День Конституции Украины (понедельник);

24 августа – День Независимости Украины (вторник);

14 октября – День защитника Украины (четверг);

25 декабря – католическое Рождество Христово (суббота).



Календарь выходных дней в 2021 году / Инфографика 24 канала