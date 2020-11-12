Вслед за президентом Владимиром Зеленским и головой ОПУ Андреем Ермаком коронавирус подхватили еще несколько украинских руководителей. Глава Минздрава Максим Степанов гневно отреагировал на намерение сети "Эпицентр" работать во время карантина выходного дня. Международный суд в Гааге приостановил рассмотрение дела по захвату Россией украинских моряков на Азове.

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Коронавирус среди представителей власти: количество инфицированных растет

Не успели украинцы отойти от новости, что COVID-19 заболели президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак, как появилась информация об инфицировании спикера Совета Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает 24 канал.

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А уже 12 декабря стало известно, что положительный тест сдал первый вице-спикер Руслан Стефанчук. По его словам, он фактически не снимал с марта перчатки и всегда пользовался антисептиком. Кроме того, среди заболевших – вице-премьер Алексей Резников, министр финансов Сергей Марченко и несколько судей КСУ. По последней причине суд перешел на дистанционный режим работы, поэтому заседания не проходят.

Правда, есть и хорошие новости. Положительный тест был и у министра обороны Андрея Тарана. Но чиновник уже выздоровел и выполняет свои обязанности на рабочем месте. В то же время информацию об инфицировании опровергла пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

К слову, Зеленский и Ермак сейчас находятся на изоляции в государственной клинике "Феофания". Мендель отметила, что приняли такое решение, чтобы не делать заново коммуникационную комнату в резиденции, а просто воспользоваться готовой в больнице.

Президент действительно из офиса отправился домой, а оттуда 11 ноября перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией,

– добавила она.

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Коронавирус выходного дня и скандал с "Эпицентром"

11 ноября правительство приняло решение ввести карантин выходного дня с 14 ноября. А уже 12 чила опубликовал постановление. В соответствии с ним, в субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины и почта, аптеки и ветеринарные аптеки, автозаправки.

После этого в соцсетях "Эпицентра" появилось такое сообщение: "Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства – есть, корм для животных – есть. И добавил картинку: "Внимание! Вводим 72-часовую пятницу!"

Такое заявление изрядно возмутило министра здравоохранения Максима Степанова и он призвал правительство отреагировать на такую позицию компании.

Хотите покуражиться? Сделать фарс на здоровье людей? Поехали со мной в реанимацию! Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день, которые лежат в реанимации. Покуражтесь перед врачами, которые делают все, чтобы сохранить жизнь людей. Такой вам кураж нужен?

– заявил глава Минздрава.

Под вечер скандал все же удалось урегулировать. В "Эпицентре" сообщили, что они все же будут работать в выходные, но с ограничениями. То есть, продавать только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены. Что касается остальных товаров, то все это можно будет заказать через интернет. МВД и Нацполиция будут тщательно за этим следить.

Между тем, в ряде крупных городов, как Львов и Одесса, отказываются вводить карантин выходного дня. А у некоторых состоялись акции протеста.

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Громкое решение Гааги по захвату Россией украинских моряков

Международный суд в Гааге приостановил рассмотрение дела по захвату Россией украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Пока неизвестно, когда продолжат рассмотрение.

В МИД Украины объяснили, что суд решил разделить производство на 2 стадии – на юрисдикционную и по существу. На первой стадии Арбитражный суд будет рассматривать предварительные возражения относительно юрисдикции, которые подала Россия. Такая практика, как отмечают в министерстве, распространена в международном арбитраже.

России не удастся избежать ответственности за дерзкое нарушение норм и принципов международного права, в частности абсолютного иммунитета военных кораблей, которое она совершила, задержав в Черном море и затем удерживая украинские военно-морские суда,

– отметили в МИД.

Кроме того, в министерстве напомнили, что это уже не первое дело Украины против России, которое рассматривают по схожему механизму. И в этих делах Украина успешно преодолела юрисдикционные замечания России.



Моряки и корабли, которые захватила Россия на Азове / Инфографика 24 канал

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Европейские перспективы Украины – больше не призрачные

Посол Литвы Вальдемарас Сарапинас заявил, что Евросоюз уже в 2027 году мог бы объявить Украину кандидатом на членство. Как пояснил он, именно тогда Литва будет во второй раз председательствовать в Совете Евросоюза.

Дипломат добавил, что это стало для Киева прекрасной перспективой, чтобы мобилизоваться для продолжения демократических реформ.

Основная цель инициативы экс-премьера Андрюса Кубилюса "Украина – 2027" – помочь объединить усилия стран-членов и учреждений ЕС для помощи Украине по выполнению реформ и вместе с тем обеспечить прозрачное использование инвестиций, способствовать быстрому росту экономики,

– отметил посол.

По мнению Сарапинаса, такой план – очень амбициозный, ведь для его реализации Украина должна в дальнейшем идти по пути реформирования.

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Правда, говорит диппредставитель Литвы, перед Украиной стоят сложные задачи, которые следует выполнить одновременно:

решить проблемы с оккупацией Крыма и части Восточной Украины,

провести структурные реформы,