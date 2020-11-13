В Киеве водитель Uber устроил ДТП, в котором погибли 2 человека. В ряде городов Украины отказались внедрять карантин выходного дня. Украина и мир отреагировали на убийство белоруса Романа Бондаренко. В сборной Украины зафиксировали вспышку коронавируса. В Украине прогнозируют аномально теплую зиму. Такими были главные новости 13 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 13 ноября:

Смертельное ДТП в Киеве

В Киеве произошло ДТП с участием частного автомобиля Hyundai и такси Uber. В результате аварии погибли 2 человека, еще 2 – получили травмы.

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Машина Uber влетела на тротуар и врезалась в киоск на остановке общественного транспорта. Известно, что таксист был трезвым. Однако, по словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, он был очень уставший, поэтому не справился с управлением.

По предварительным данным, это был результат водителя в погоне за заработанными зарплатами на колесе. Водитель просто заснул,

– заявил Геращенко.

Жертвами ДТП стали 2 женщины: в возрасте 41 и 60 лет.

Горе-водителя задержали. Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения. Если вину мужчины докажут, ему грозит заключение на срок от 5 до 10 лет.

Правоохранители уже объявили водителю о подозрении. Вскоре мужчине изберут меру пресечения.



Смертельное ДТП в Киеве / Фото "Киев Сейчас"

Таксист Uber влетел в киоск в Киеве: смотрите видео (18+)

В ряде городов не будут вводить локдаун на выходные

Карантин выходного дня в Украине будет действовать с 00:00 14 ноября. В то же время в некоторых городах местные власти приняли решение не вводить усиленный карантин на субботы и воскресенья. Политики аргументируют это тем, что локдаун на 2 дня не решит проблему с COVID-19, однако добьет местных предпринимателей.

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В каких городах не будет карантина выходного дня

Во Львове. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что до 30 ноября город будет жить в обычном режиме. Заведения общественного питания и спортивные комплексы будут работать каждую субботу и воскресенье. Садовый отметил: "Во Львове невозможно ввести карантин выходного дня, потому что у нас нет выходных, люди имеют право на труд". В решении мэрии Львова говорится о том, что все выходные до 30 ноября в городе будут рабочими.

Мэр города Андрей Садовый сообщил, что до 30 ноября город будет жить в обычном режиме. Заведения общественного питания и спортивные комплексы будут работать каждую субботу и воскресенье. Садовый отметил: "Во Львове невозможно ввести карантин выходного дня, потому что у нас нет выходных, люди имеют право на труд". В решении мэрии Львова говорится о том, что все выходные до 30 ноября в городе будут рабочими. В Житомире. Городской глава Сергей Сухомлин заявил, что у него нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Из-за введения карантина многие люди потеряют возможность зарабатывать, следовательно, не будут иметь за что кормить свои семьи.

Городской глава Сергей Сухомлин заявил, что у него нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Из-за введения карантина многие люди потеряют возможность зарабатывать, следовательно, не будут иметь за что кормить свои семьи. В Тернополе. Мэр Сергей Надал рассказал, что провел совещание с медиками и представителями местного бизнеса. Врачи заявили, что карантин выходного дня не уменьшит количество зараженных, а бизнесмены настаивают, что такое решение добьет экономику города.

Мэр Сергей Надал рассказал, что провел совещание с медиками и представителями местного бизнеса. Врачи заявили, что карантин выходного дня не уменьшит количество зараженных, а бизнесмены настаивают, что такое решение добьет экономику города. В Славянске. Глава города Вадим Лях сообщил, что по крайней мере на выходные 14 – 15 ноября локдауна не будет. По мнению мэра, принимая решение о локдауне, Кабмин не учел реалий маленьких городов.

Глава города Вадим Лях сообщил, что по крайней мере на выходные 14 – 15 ноября локдауна не будет. По мнению мэра, принимая решение о локдауне, Кабмин не учел реалий маленьких городов. В Краматорске. Мэр Андрей Панков заявил, что решение о карантине выходного дня могут принимать только на местах, ведь Кабмин не учитывает различий между ситуациями в разных населенных пунктах.

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Убийство Романа Бондаренко поразило мир

Мировое сообщество в шоке из-за убийства белоруса Романа Бондаренко, который умер после нападения неизвестных в центре Минска. Во многих городах Беларуси прошли акции памяти. Люди несут свечи и плакаты с лозунгами протеста.

Что говорит ЕС о смерти белоруса

Председатель Европейской службы внешних дел Хосеп Боррель заявил, что официальный Минск пренебрегает человеческой жизнью. Чиновник призвал белорусские власти немедленно прекратить репрессии и преследования, а также отпустить всех задержанных протестующих.

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Реакция Украины на смерть Бондаренко

МИД Украины сообщило, что наша страна осуждает убийство Бондаренко. Причастные к смерти мужчины должны быть наказаны.

Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, что стали причиной смерти Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа,

– говорится в сообщении.

В Киеве люди пришли к посольству Беларуси, чтобы почтить память погибшего. Участники акции принесли плакаты с надписями "Лукашенка забівае людзей", "Ви усі причетні", "Дайте людям жити".



В Киеве почтили память Романа Бондаренко / Фото Укринформ



В Киеве почтили память Романа Бондаренко / Фото Укринформ

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Вспышка COVID-19 в украинской сборной

Накануне матча против Германии в сборной Украины зафиксировали вспышку коронавируса. COVID-19 подхватили сразу 5 человек. Печальную весть сообщил главный тренер сборной Андрей Шевченко. Однако он не назвал имена инфицированных спортсменов.

По данным украинских СМИ, речь идет об Андрее Ярмоленко, Викторе Цыганкове, Сергее Сидорчуке и Викторе Коваленко. Инфицированные футболисты остались в гостинице, другие игроки сборной отправились на тренировку.

В УЕФА требуют, чтобы украинская сборная сдала еще один тест на COVID-19 утром в субботу, 14 ноября.

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Украину ждет аномальная зима

Украинские метеорологи прогнозируют, что зима 2020-2021 будет аномально теплой и почти без снега. По сравнению с 2019 годом температура воздуха будет теплее на 2 градуса.

Когда мы говорим, что нас ожидает теплая зима, мы говорим об общих тенденциях. Да, где-то на 60% будет преобладать теплая погода, выше нормы. Но определенное количество дней будет попадать в климатическую норму, и вероятность, что будет похолодание, конечно есть,

– рассказали в Укргидромедцентре.

Что станет причиной аномальной зимы