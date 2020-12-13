Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что январский локдаун могут перенести на февраль. Азербайджан объяснил новые обстрелы возле Нагорного Карабаха. СМИ сообщили о попытке второго отравления Алексея Навального. Владимир Зеленский назвал цели Украины в борьбе с изменением климата. Такими были главные новости 13 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Январский локдаун могут перенести

Если жесткий карантин не введут, как планировали, в январе, то его экстренно введут в феврале. Это произойдет при условии большого роста количества больных коронавирусом.

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О возможности усиления карантинных ограничений в феврале заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Впрочем, он отметил, что та форма карантина, которую предлагает Кабмин, не является таким жестким локдауном, как в странах ЕС.

Министр отметил, что во Франции человек не мог выйти из дома, не заполнив форму. В некоторых странах был комендантский час. По его словам, это и был настоящий локдаун.

Кроме того, Максим Степанов объяснил, что правительство решило скорее всего ужесточать карантин в январе, а не в декабре из-за важности последнего месяца года для экономики.

Для многих людей декабрь предновогодний – это довольно важный период года, когда у них идет больше всего торговля,

– объяснил глава Минздрава.

Обострение в Нагорном Карабахе

После практически выполненных договоренностей о перемирии на спорных территориях наряду с Нагорным Карабахом Азербайджан и Армения обменялись новыми обстрелами.

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Традиционно стороны обменялись и двусторонними обвинениями в том, что именно враг нарушил договоренности. Обстрел произошел еще 12 декабря, но на следующий день стороны взялись полноценно на него реагировать.

Позиция Армении. По информации Министерства обороны Армении, именно Азербайджан осуществил наступление. Чтобы разобраться в ситуации, президент Армен Саркисян настоял на созыве срочного заседания парламента.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, президент обращается к Минобороны и МИД с просьбой немедленно поставить в известность общественности ситуацию в "Арцасе", – сообщили в аппарате Саркисяна.

Позиция Азербайджана. Государство не отрицает, что именно его военные пошли в наступление, но уверяет: спровоцировали его военные Армении.

Как объяснили в Министерстве обороны Азербайджана, в окрестностях города Гадрут якобы остались армянские военные, которые совершали теракты против мирных жителей.

Они создали боевые позиции и в последние дни совершили террористические акты и саботаж против азербайджанских мирных жителей и военнослужащих в этом районе,

– заявили в азербайджанском оборонном ведомстве.

Попытка второго отравления Навального

Британские СМИ, ссылаясь на источник в разведке, сообщили, что Алексея Навального пытались повторно отравить. Использовали ли на этот раз снова "Новичок" – неизвестно.

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По данным журналистов, второе отравление планировали вскоре после первого. Это произошло накануне вылета самолета с российским оппозиционером на лечение в немецкую клинику "Шарите".

Как утверждают издания, на этот шаг пошли из-за неудачной первой попытки убийства критика Владимира Путина, а именно такой была конечная цель.

По замыслу, Алексей Навальный должен был прилететь в Германию уже мертвым. Информации о том, почему сорвалась вторая попытка, также нет.

Как Украина будет бороться с изменением климата

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Международном саммите климатических амбиций. Он отметил, что Украина в 2020 году особенно остро почувствовала проблему изменения климата.

"Каждый житель планеты уже испытывает дыхание глобального потепления и несет потери из-за пассивного отношения к климатической политике", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина последовательно придерживается взятых на себя обязательств по эффективной имплементации Целей устойчивого развития – 2030 и международных климатических соглашений.

Готовясь к Конференции сторон Парижского соглашения в Глазго, мы прорабатываем второй национально определенный вклад. На этой основе мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36% до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58 – 64%,

– отметил украинский президент.

Он также рассказал и о других целях Украины в вопросах борьбы с изменением климата: