В Украине начал действовать карантин выходного дня. Правоохранители штрафовали нарушителей, а предприниматели протестовали. Президент Зеленский обнародовал видео из больницы "Феофания". Умер известный актер Армен Джигарханян. Такими были главные новости 14 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Карантин выходного дня в Украине

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Кабинет Министров 11 ноября принял решение ввести в Украине карантин выходного дня для того, чтобы уменьшить стремительное распространение COVID-19. Ограничения начали действовать уже с 14 ноября 00:00 и продлятся до 30 ноября.

Правительство запретило деятельность в субботу-воскресенье:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзалов и фитнес-центров,

размещения, в том числе и гостиниц (кроме выполняющих социальные функции).

Кому разрешили работать:

аптекам,

отдельным супермаркетам,

АЗС,

банкам для населения.

Отметим, что в некоторых городах приняли решение не выполнять постановление правительства. Местные власти отметили огромные убытки, которые понесут малый и средний бизнес.

В частности, речь идет о таких городах:

Ровно;

Львов;

Луцк;

Славянск;

Черкассы;

Мукачево;

Тернополь;

Днепр;

Ивано-Франковск.

Карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала

Обращение Зеленского из Феофании

Подробно здесь Проигрывает не отдельный мэр, президент, а вся страна - Зеленский о решении местной власти

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео из больницы "Феофания", в которой он сейчас лечится от коронавируса. Глава государства не только рассказал о своем самочувствии, а также отметил важность карантина выходного дня.

По мнению Зеленского такой шаг позволит спасти Украину от полного локдауна.

Идеальных инструментов для уменьшения роста (заболеваемости – 24 канал) нету. Есть болезненный и еще более болючий.Франция и Германия и многие страны вводят полные локдауны, не в субботу и воскресенье. И это еще хуже для экономики, чем карантин выходного дня,

– сказал Зеленский.

Правительство должно помочь бизнесу из-за карантина выходного дня

Президент сообщил, что правительство должно предоставить программы и инструменты поддержки бизнеса. По поводу местной власти, которая в некоторых местах отказалась выполнять постановление Кабмина, то это, по мнению Зеленского, предвыборные манипуляции.

Если продолжим постоянно не верить в COVID и будем ковид-атеистами, то проигрываем все мы, не отдельный министр, мэр, президент, проиграет вся страна

О чем еще говорил Зеленский в видео:

О коронавирусе в Раде: глава государства пожелал нардепам выздоровления. Также отметил необходимость принять важные решения и возможность кадровых перестановок во власти.

глава государства пожелал нардепам выздоровления. Также отметил необходимость принять важные решения и возможность кадровых перестановок во власти. О блокировании КПВВ на Донбассе: Украина делает все для урегулирования ситуации.

Украина делает все для урегулирования ситуации. О своем пребывании в "Феофании" : Зеленский – на таких же условиях, как и другие пациенты.

: Зеленский – на таких же условиях, как и другие пациенты. О выборах в США: позиция Украины не вмешиваться в процесс была правильной.​

Смотрите видеообращение президента​:

Нарушение карантина выходного дня

Не во всех регионах местные власти согласились с решением правительства ввести карантин выходного дня. Некоторые предприниматели все же решили не прекращать работу. Таких разыскивала и штрафовала полиция.

Киев

Один из киевских фитнес-клубов решил организовать дополнительные группы для занятий, пишет "РБК-Украина".

Работал ресторан "Хлебный" в Киеве. Как сообщили журналисты 24 канала, около 13 часов дня туда пришли работники полиции.

Харьков

В социальных сетях писали о работе крупнейшего в Восточной Европе рынка «Барабашово».

Львов

Во Львове заблокировали работу не менее 4 больших рынков Львова.

В центральной части города полиция проводила проверки на соблюдение карантина выходного дня.

В одном из ресторанов правоохранители составляли постановление о нарушении карантина, пока все снимали журналисты, а официанты продолжали разносить заказы клиентов.

На рынке "Галицкий перекресток" случился конфликт между полицией и местными предпринимателями.

Во Львовской области, сообщили в полиции, обнаружили 250 нарушителей карантина выходного дня.

Житомир

В обычном режиме 14 ноября работали житомирские рынки "Ржаной" и "Хлебный". У рынков несколько десятков продавцов "с земли" продавали домашние продукты. Также были открыты почти все стеклянные магазины с одеждой и бытовыми товарами.

Одесса

Некоторые местные учреждения продолжили работать и впускать посетителей внутрь.

Ровно

Здесь у торгового центра "Злата Плаза" собрались предприниматели. Они выразили свой протест из-за введения карантина выходного дня,

Черновцы

На протест вышли предприниматели, торгующие на Калиновском рынке, перекрыли дорогу.

Что говорят в Минздраве о игнорировании карантина выходного дня? Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что местные власти не имеют полномочий ослаблять карантин. Руководители городов могут их усиливать по мере необходимости.

Умер Армен Джигарханян

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14 ноября в возрасте 85 лет умер известный российский актер армянского происхождения Армен Джигарханян. У актера отказали почки.



У актера отказали почки / Фото ВВС

Коротко об Армене Джигарханяне:

Это известный российский, армянский и советский актер театра и кино. Имеет звание народного артиста Советского Союза. Джигарханян родом из Армении, но большую часть жизни жил и работал в России.

Актерскую деятельность вел с 50-ых годов прошлого века. За это время он снялся в сотнях фильмов, а еще около сотни озвучивал.

Армен Джигарханян сыграл несколько десятков ролей в театре.

Он был одним из основателей, президентом и художественным руководителем "Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна" с 1996 года.

В 2012 году на выборах президента России стал доверенным лицом Владимира Путина.