Главные новости 15 ноября: обострение протестов в Беларуси, второй тур выборов и первый снег
В ряде украинских городов 15 ноября проходит второй тур местных выборов. В Белорусских городах возобновились массовые протесты, правоохранители применяют спецсредства. Укрзализныця с 16 ноября возобновляет движение поездов с 2 станций. В Киеве в возрасте 88 лет скончался известный украинский ученый Вадим Березовский. В Украине выпал первый снег. Таковы были главные новости 15 ноября.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Второй тур выборов в Украине
15 ноября в ряде городов Украины проходит второй тур местных выборов. Голосуют жители Сум, Одессы, Луцка, Краматорска, Каменца-Подольского, Херсона и Украинки.
Важно Нарушение во время второго тура местных выборов 15 ноября: фото, видео
Как прошел второй тур выборов
По данным ЦИК, все 932 избирательных участка в 7 регионах открылись ровно в 8:00 и закрылись в 20:00. Второй тур состоялся только в городах с населением более 75 тысяч человек. Однако есть исключение – Украинка. В городе значительно меньше населения, однако 2 кандидата там набрали одинаковое количество голосов.
Безопасность во время 2 тура местных выборов обеспечивают более 5 тысяч правоохранителей. Специально для выборов создали специальные мобильные резервы спецназовцев, которые будут реагировать на нарушения общественного порядка. Всего в полицию поступило 15 жалоб на нарушения избирательного процесса.
В гражданской сети ОПОРА рассказали, что по состоянию на 15 ноября 16:00 явка избирателей составила 18,6%. Самые активные избиратели в Украинке, что на Киевщине.
Протесты в Беларуси обострились
С утра 15 ноября в центр Минска силовики начали стягивать водометы и спецтехнику. Похожая ситуация была и в других городах. По данным белорусского правозащитного центра "Вясна", по состоянию на 13:30 силовики задержали более 500 активистов на акциях протеста в разных городах Беларуси.
О задержанных сообщают во многих городах Беларуси: Гомеле, Гродно, Витебске, Новогрудцы (Гродненской области), Бобруйске (Могилевской области), Пинске (Брестской области), Светлогорске (Гомельской области).
Правоохранители задерживают активистов в Минске / Фото TUT.BY
Укрзализныця возобновляет движение поездов
С 16 ноября Укрзализныця возобновляет движение поездов со станций Славута-1 и Белая Криница. Оттуда пассажиры смогут отправиться в Киев, Николаев, Херсон и другие города Украины.
В продаже уже появились билеты по следующим направлениям:
- Ивано-Франковск – Киев;
- Ужгород – Лисичанск;
- Киев – Трускавец;
- Ковель – Новоалексеевка;
- Ковель – Киев;
- Киев – Херсон;
- Харьков – Николаев.
Какие ограничения действуют в поездах
Для того, чтобы пассажиров допустили в вагон, они обязательно должны:
- надеть защитную медицинскую маску;
- пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон;
- пройти усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса;
- уже в вагоне настойчиво рекомендуют по меньшей мере передвигаться.
Интересно Укрзализныця анонсировала снижение цен на билеты
Умер Вадим Березовский
В субботу, 14 ноября, примерно в 18:30 оборвалась жизнь известного украинского ученого Вадима Березовского. Он был профессором, заслуженным деятелем науки и техники, лауреатом Премии Академии наук УССР, специалистом в области физиологии и космической медицины, а также отцом экс-нардепа Ольги Богомолец.
Сама Богомолец не назвала причину смерти своего отца. Прощание с Вадимом Якимовичем состоится в 12:00, в понедельник, 16 ноября, на Байковом кладбище.
Что известно о Вадиме Березовском
- Родился 29 августа 1932 года в столице. Учился в Киевском медицинском институте на лечебном факультете.
- В течение долгих лет его врачебной практики сделал много разработок, написал десятки монографий, а также является автором открытий в области физиологии.
- В сотрудничестве с патофизиологом Николаем Сиротининым первым в Украине использовал электрохимический метод измерения напряжения кислорода в человеческих живых тканях и лабораторных тканях.
В Украине выпал первый снег
В Харькове и на Сумщине выпал первый снег. Местные жители активно делятся фотографиями в соцсетях и поздравляют друг друга с этим. В течение 15 ноября в регионах температура держалась на уровне +1..+3 градуса.
Харьков засыпало снегом: смотрите видео
Снегопад в Сумах / Фото из соцсетей
Какой будет зима 2020 – 2021
Климатологи сообщали, что зима 2020 – 2021 для украинцев будет аномально теплой и бесснежной. Кроме этого, в этот период сохранится засушливая погода. В среднем температура воздуха будет выше на 2 градуса, чем в 2019 году.
Поделиться новостью