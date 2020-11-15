В ряде украинских городов 15 ноября проходит второй тур местных выборов. В Белорусских городах возобновились массовые протесты, правоохранители применяют спецсредства. Укрзализныця с 16 ноября возобновляет движение поездов с 2 станций. В Киеве в возрасте 88 лет скончался известный украинский ученый Вадим Березовский. В Украине выпал первый снег. Таковы были главные новости 15 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Второй тур выборов в Украине

15 ноября в ряде городов Украины проходит второй тур местных выборов. Голосуют жители Сум, Одессы, Луцка, Краматорска, Каменца-Подольского, Херсона и Украинки.

Важно Нарушение во время второго тура местных выборов 15 ноября: фото, видео

Как прошел второй тур выборов

По данным ЦИК, все 932 избирательных участка в 7 регионах открылись ровно в 8:00 и закрылись в 20:00. Второй тур состоялся только в городах с населением более 75 тысяч человек. Однако есть исключение – Украинка. В городе значительно меньше населения, однако 2 кандидата там набрали одинаковое количество голосов.

Безопасность во время 2 тура местных выборов обеспечивают более 5 тысяч правоохранителей. Специально для выборов создали специальные мобильные резервы спецназовцев, которые будут реагировать на нарушения общественного порядка. Всего в полицию поступило 15 жалоб на нарушения избирательного процесса.

В гражданской сети ОПОРА рассказали, что по состоянию на 15 ноября 16:00 явка избирателей составила 18,6%. Самые активные избиратели в Украинке, что на Киевщине.

Больше об избирательном процессе в Украине 2020 года – читайте по ссылке.

Протесты в Беларуси обострились

С утра 15 ноября в центр Минска силовики начали стягивать водометы и спецтехнику. Похожая ситуация была и в других городах. По данным белорусского правозащитного центра "Вясна", по состоянию на 13:30 силовики задержали более 500 активистов на акциях протеста в разных городах Беларуси.

О задержанных сообщают во многих городах Беларуси: Гомеле, Гродно, Витебске, Новогрудцы (Гродненской области), Бобруйске (Могилевской области), Пинске (Брестской области), Светлогорске (Гомельской области).

Правоохранители задерживают активистов в Минске / Фото TUT.BY

Укрзализныця возобновляет движение поездов

С 16 ноября Укрзализныця возобновляет движение поездов со станций Славута-1 и Белая Криница. Оттуда пассажиры смогут отправиться в Киев, Николаев, Херсон и другие города Украины.

В продаже уже появились билеты по следующим направлениям:

Ивано-Франковск – Киев;

Ужгород – Лисичанск;

Киев – Трускавец;

Ковель – Новоалексеевка;

Ковель – Киев;

Киев – Херсон;

Харьков – Николаев.

Какие ограничения действуют в поездах

Для того, чтобы пассажиров допустили в вагон, они обязательно должны:

надеть защитную медицинскую маску;

пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон;

пройти усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса;

уже в вагоне настойчиво рекомендуют по меньшей мере передвигаться.

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Умер Вадим Березовский

В субботу, 14 ноября, примерно в 18:30 оборвалась жизнь известного украинского ученого Вадима Березовского. Он был профессором, заслуженным деятелем науки и техники, лауреатом Премии Академии наук УССР, специалистом в области физиологии и космической медицины, а также отцом экс-нардепа Ольги Богомолец.

Сама Богомолец не назвала причину смерти своего отца. Прощание с Вадимом Якимовичем состоится в 12:00, в понедельник, 16 ноября, на Байковом кладбище.

Что известно о Вадиме Березовском

Родился 29 августа 1932 года в столице. Учился в Киевском медицинском институте на лечебном факультете.

В течение долгих лет его врачебной практики сделал много разработок, написал десятки монографий, а также является автором открытий в области физиологии.

В сотрудничестве с патофизиологом Николаем Сиротининым первым в Украине использовал электрохимический метод измерения напряжения кислорода в человеческих живых тканях и лабораторных тканях.

В Украине выпал первый снег

В Харькове и на Сумщине выпал первый снег. Местные жители активно делятся фотографиями в соцсетях и поздравляют друг друга с этим. В течение 15 ноября в регионах температура держалась на уровне +1..+3 градуса.

Харьков засыпало снегом: смотрите видео

Снегопад в Сумах / Фото из соцсетей

Какой будет зима 2020 – 2021

Климатологи сообщали, что зима 2020 – 2021 для украинцев будет аномально теплой и бесснежной. Кроме этого, в этот период сохранится засушливая погода. В среднем температура воздуха будет выше на 2 градуса, чем в 2019 году.