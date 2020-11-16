Карантин выходного дня в Украине могут отменить: соответствующий проект постановления зарегистрировали в Раде. В Молдове на президентских выборах победила проевропейский кандидат Майя Санду. Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича. Главу Минздрава Степанова могут уволить с должности. Таковы были главные новости 16 ноября.

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Карантин выходного дня: разговоры об отмене, протесты и позиция правительства

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Несколько дней в Украине только и разговоров о карантине выходного дня и целесообразность его ограничений. Введенный правительством 14 ноября, он уже наделал много шума. Предприниматели отчитываются о своих потерях и выходят на протесты, в Кабмине рассказывают о первых результатах такого шага, а в Раде подготовили проект постановления, который может отменить такой формат карантина.



Карантин в Украине: какие ограничения и когда действуют / инфографика 24 канала

Постановление зарегистрировали в парламенте 16 ноября, то есть сразу же на следующий день после первых карантинных выходных.

Парламентарии предлагают правительству отменить ряд ограничений, которые в ноябре будут действовать в выходные дни. Среди них:

принимать посетителей в заведениях общественного питания;

принимать посетителей в торгово-развлекательных центрах;

принимать посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;

принимать посетителей заведениям торгового и бытового обслуживания населения;

деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

принимать посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

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Проекты постановления Верховная Рада Украины одобряет всего за одно чтение. Впрочем, судя по тексту этого постановления, оно является исключительно рекомендательным, а не обязательным к исполнению. Авторами выступили лидеры всех парламентских фракций.

Протесты против карантина выходного дня

Тем временем из-за карантина выходного дня продолжают протестовать предприниматели и работники сферы общественного питания. В частности, протестующие 16 ноября перекрывали дорогу под Винницей, а в Ровно пикетировали мэрию. Протестовали также В Киеве и Николаеве.

В частности, относительно протестов в Киеве, то там вблизи здания парламента прошла акция протеста ФЛП.

Протесты против карантина выходного дня: видео

Обратите внимание! За время карантина выходного дня 14 – 15 ноября украинские заведения общепита потеряли 27% от оборота. Всего за прошедшую неделю оборот кафе и ресторанов упал сразу на 10%.



Карантин выходного дня: нарушение / инфографика 24 канала

Как реагируют на ситуацию в Кабмине

На инициативу Рады отменить карантин выходного дня уже отреагировали в Кабмине. Так, Олег Немчинов отметил, что чиновники 17 ноября будут отчитываться в Раде и объяснят целесообразность введения карантина выходного дня.

Мы завтра будем отчитываться о ситуации в соответствии с решением, которое было согласовано на согласительном совете. Правительство планирует быть на заседании, будем объяснять логику, давать исчерпывающие ответы на возможные вопросы депутатов. В зависимости от принятия решения будем его реализовывать законным способом,

– сказал он.

Кроме того, Немчінов рассказал о первых результатах карантина выходного дня в контексте распространения COVID-19. Он отметил, что аналитика СНБО относительно карантина выходного дня "показала снижение активности граждан в субботу на 18%, а в воскресенье на 2%".

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По-моему, это хороший шаг в направлении того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости. Будем смотреть, как события будут развиваться дальше, и делать выводы", – заявил министр.

Майя Санду победила на президентских выборах в Молдове

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Во втором туре президентских выборов в Молдове победила проевропейский кандидат Майя Санду. Она обошла действующего лидера государства Игоря Додона, которого поддерживает Кремль.

Так, по Санду отдали свои голоса 57,74% избирателей, а за Додона – 42,25%.



Выборы президента Молдовы / Инфографика 24 канала

В ЦИК Молдовы отметили, что выборы прошли прозрачно и без особых нарушений.

Между тем у Додона другое мнение, он уже заявил о беспрецедентных нарушениях на выборах и собирается обжаловать их результаты в суде. Впрочем, с победой на выборах Додон все же поздравил свою оппонентку.

Я поздравляю ее с предварительной победой, но точка в избирательном процессе будет поставлена, когда проверят сообщения о нарушениях,

– подчеркнул политик.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил Майю Санду с победой на выборах. Он отметил, что ожидает дальнейшего укрепления связей между двумя странами. Санду, в свою очередь, тоже уточнила, что стремится к углублению отношений с Украиной.

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Заметим, что отношения Украины и Молдовы в последнее время оставляли желать лучшего. Все – из-за неоднозначного заявления пророссийского лидера Игоря Додона о Крыме.

Заочный арест Януковича отменили

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Апелляционный суд отменил арест беглого президента Виктора Януковича. Еще в мае Печерский районный суд Киева определил такую меру пресечения в отношении него.

Дело касается избиения участников Революции Достоинства в течение 18 – 20 февраля 2014 года. То есть, она не имеет ничего общего с государственной изменой, за которую Виктора Януковича ранее осудили.

Своим решением апелляционный суд назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции. Таким образом судьи почти полностью удовлетворили иск адвокатов Януковича.

Степанов может уйти

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Под министром здравоохранения Максимом Степановым зашаталось кресло. Да, его могут вскоре уволить с должности. По крайней мере, на это намекают и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, и волонтер Оксана Сухорукова. Они говорят, что отставку главы Минздрава в Кабмине и офисе Президента уже согласовали.

Нардеп Железняк говорит, что министр пошел на самоизоляцию после того, как не смог найти голоса в свою поддержку среди коллег.

Депутат также утверждает, что 13 ноября в правительстве уже и подписали документ, который начнет процесс увольнения министра. К слову, ни фамилии министра, ни название министерства, которое тот возглавляет, Железняк не называет, и подсказка о больничный с 13 ноября более чем четко указывает именно на Степанова.

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Между тем в профильном комитете Рады говорят, что не рассматривали тему увольнения главы Минздрава. Соответствующего вопроса на повестке дня пока нет.