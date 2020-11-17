Главные новости 17 ноября: карантин выходного дня не отменили, Шмыгаль пугает локдауном
Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене карантина выходного дня. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине могут ввести полный локдаун. Здание парламента штурмовали ФОПы. От осложнений коронавируса умер известный украинский режиссер Роман Виктюк. В Киеве выпал первый снег. Такими были главные новости за сегодня.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Читайте также Карантин в Украине могут продлить после 30 ноября: что будет с цветными зонами
Карантин выходного дня не отменили
Нардепы не поддержали проект постановления № 4381 о рекомендации правительства отменить карантин выходного дня. За проект постановления проголосовали 149 народных избранников, однако необходимый минимум составляет 226 голосов.
Кроме того, еще 9 парламентариев высказались против, 55 – не голосовали, а 141 – воздержался. Участие в голосовании приняли 354 народных избранника.
Больше всего негативно на постановление отреагировали в "Слуге народа" – 9 парламентариев были против, а 139 – воздержались.
О чем шла речь в постановлении
16 ноября Рада зарегистрировала проект, в котором рекомендовала Кабмину пересмотреть решение о введении карантина выходного дня. В частности, нардепы просили, чтобы правительство разрешило в субботу и воскресенье принимать посетителей в заведениях общественного питания, торгово-развлекательных центрах, спортзалах, фитнес-центрах и тому подобное.
Главное о карантине в Украине / Инфографика 24 канала
Шмыгаль предупредил о полном локдауне
Премьер-министр заявил, что карантин выходного дня – это альтернатива полному локдауну. Однако, если ограничение не будет действенным, а люди его не будут соблюдать, то карантин усилят.
Над этой альтернативой нужно работать – работать всем вместе и достичь хотя бы плато по росту эпидемии. Я не собираюсь приукрашивать ситуацию – зимой нас ждут сложные времена,
– заявил Шмыгаль.
При условии соблюдения всех правил, правительство хочет увидеть первые результаты в ближайшие 2 недели. Если этого не произойдет, кабмин подготовит более жесткие ограничения.
Шмыгаль рассказал, когда в Украине могут ввести локдаун / Фото Кабмина
Столкновения ФЛП и полиции под Верховной Радой
Парламент не принял законопроект №4313-д об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Его не смогли принять за основу, потому что поддержали проект только 17 парламентариев, 228 – были против.
Важно Правоохранители призвали ФЛП прекратить штурм Рады: угрожают наказаниями
Поэтому предприниматели, устроившие акцию протеста под стенами Верховной Рады, возмутились. Они начали ломать забор и штурмовать здание. Через какое-то время прорыв остановили правоохранители. Между ФЛП и полицейскими периодически возникали стычки. На одного из митингующих составили админпротокол.
Смотрите видео протеста ФЛП под Радой:
Чем все закончилось
Примерно в 17:00 стало известно, что предприниматели разошлись. К протестующим выходили глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и вицеспикер Елена Кондратюк. Они пообещали ФЛП, что те 4 декабря примут участие в обсуждении законопроекта.
Умер режиссер Роман Виктюк
В больнице от осложнений COVID-19 умер 84-летний народный артист Украины Роман Виктюк. Вирус вызвал у режиссера анемию головного мозга.
Утром 17 ноября Виктюка перевели в московский госпиталь для ветеранов войны №1. Режиссера сразу направили в реанимацию. Однако его состояние резко ухудшилось, медикам не удалось спасти артиста.
Актуально Умер Роман Виктюк: биография знаменитого режиссера
Сейчас дата прощания еще неизвестна. Похороны, вероятно, состоятся во Львове – на родине Виктюка.
Режиссер родился во Львове, однако учиться поехал в Москву. После окончания университета, артист вернулся домой во Львов. Там он начал работать актером в Театре юного зрителя, затем и режиссером. Впоследствии создал театральную студию при Львовском дворце пионеров.
Умер режиссер Роман Виктюк / Фото РИА Новости
В Киеве выпал первый снег
Впервые в этом сезоне в столице выпал снег – мокрый и мелкий. Температура воздуха опустилась до 0 градусов. Через несколько часов после осадков Киев буквально парализовало из-за многочисленных пробок.
Добавим, синоптики прогнозируют, что снег будет падать всю ночь, а температура воздуха составит -1...-3 градуса.
Кроме того, жителей столицы предупреждают о возможной гололедице на дорогах. Водителей призывают быть осторожными – соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также не совершать рискованных маневров.
В Киеве впервые заснежило / Фото Елены Трибушной для 24 канала
Первый снег в Киеве: видео
Поделиться новостью