Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене карантина выходного дня. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине могут ввести полный локдаун. Здание парламента штурмовали ФОПы. От осложнений коронавируса умер известный украинский режиссер Роман Виктюк. В Киеве выпал первый снег. Такими были главные новости за сегодня.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Читайте также Карантин в Украине могут продлить после 30 ноября: что будет с цветными зонами

Карантин выходного дня не отменили

Нардепы не поддержали проект постановления № 4381 о рекомендации правительства отменить карантин выходного дня. За проект постановления проголосовали 149 народных избранников, однако необходимый минимум составляет 226 голосов.

Кроме того, еще 9 парламентариев высказались против, 55 – не голосовали, а 141 – воздержался. Участие в голосовании приняли 354 народных избранника.

Больше всего негативно на постановление отреагировали в "Слуге народа" – 9 парламентариев были против, а 139 – воздержались.

О чем шла речь в постановлении

16 ноября Рада зарегистрировала проект, в котором рекомендовала Кабмину пересмотреть решение о введении карантина выходного дня. В частности, нардепы просили, чтобы правительство разрешило в субботу и воскресенье принимать посетителей в заведениях общественного питания, торгово-развлекательных центрах, спортзалах, фитнес-центрах и тому подобное.



Главное о карантине в Украине / Инфографика 24 канала

Шмыгаль предупредил о полном локдауне

Премьер-министр заявил, что карантин выходного дня – это альтернатива полному локдауну. Однако, если ограничение не будет действенным, а люди его не будут соблюдать, то карантин усилят.

Над этой альтернативой нужно работать – работать всем вместе и достичь хотя бы плато по росту эпидемии. Я не собираюсь приукрашивать ситуацию – зимой нас ждут сложные времена,

– заявил Шмыгаль.

При условии соблюдения всех правил, правительство хочет увидеть первые результаты в ближайшие 2 недели. Если этого не произойдет, кабмин подготовит более жесткие ограничения.



Шмыгаль рассказал, когда в Украине могут ввести локдаун / Фото Кабмина

Столкновения ФЛП и полиции под Верховной Радой

Парламент не принял законопроект №4313-д об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Его не смогли принять за основу, потому что поддержали проект только 17 парламентариев, 228 – были против.

Важно Правоохранители призвали ФЛП прекратить штурм Рады: угрожают наказаниями

Поэтому предприниматели, устроившие акцию протеста под стенами Верховной Рады, возмутились. Они начали ломать забор и штурмовать здание. Через какое-то время прорыв остановили правоохранители. Между ФЛП и полицейскими периодически возникали стычки. На одного из митингующих составили админпротокол.

Смотрите видео протеста ФЛП под Радой:

Чем все закончилось

Примерно в 17:00 стало известно, что предприниматели разошлись. К протестующим выходили глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и вицеспикер Елена Кондратюк. Они пообещали ФЛП, что те 4 декабря примут участие в обсуждении законопроекта.

Обратите внимание! В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон о применении кассовых аппаратов. Так, все предприятия, связанные с торговлей, общественным питанием или оказанием услуг, должны иметь кассовый аппарат. 17 ноября парламент должен был отсрочить это решение.

Умер режиссер Роман Виктюк

В больнице от осложнений COVID-19 умер 84-летний народный артист Украины Роман Виктюк. Вирус вызвал у режиссера анемию головного мозга.

Утром 17 ноября Виктюка перевели в московский госпиталь для ветеранов войны №1. Режиссера сразу направили в реанимацию. Однако его состояние резко ухудшилось, медикам не удалось спасти артиста.

Актуально Умер Роман Виктюк: биография знаменитого режиссера

Сейчас дата прощания еще неизвестна. Похороны, вероятно, состоятся во Львове – на родине Виктюка.

Режиссер родился во Львове, однако учиться поехал в Москву. После окончания университета, артист вернулся домой во Львов. Там он начал работать актером в Театре юного зрителя, затем и режиссером. Впоследствии создал театральную студию при Львовском дворце пионеров.



Умер режиссер Роман Виктюк / Фото РИА Новости

В Киеве выпал первый снег

Впервые в этом сезоне в столице выпал снег – мокрый и мелкий. Температура воздуха опустилась до 0 градусов. Через несколько часов после осадков Киев буквально парализовало из-за многочисленных пробок.

Добавим, синоптики прогнозируют, что снег будет падать всю ночь, а температура воздуха составит -1...-3 градуса.

Кроме того, жителей столицы предупреждают о возможной гололедице на дорогах. Водителей призывают быть осторожными – соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также не совершать рискованных маневров.



В Киеве впервые заснежило / Фото Елены Трибушной для 24 канала

Первый снег в Киеве: видео