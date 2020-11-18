Павел Рябикин стал новым главой таможни. Главу департамента Нацполиции Ивана Наумова уволили после скандала с нарушением карантина. Нардепы зарегистрировали в Верховной Раде постановление об увольнении Даниила Гетманцева. А руководительница МВФ озвучила условия для нового транша Украине. Такими были главные новости среды, 18 ноября.

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Новый глава таможни

Новым главой Государственной таможенной службы Украины стал Павел Рябикин – руководитель аэропорта "Борисполь". Решение о его назначении правительство одобрило на заседании 18 ноября.

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Кабмин согласовал предложение Минфина о признании его победителем конкурса еще 28 октября. Однако в течение 3 недель Рябикин проходил специальную проверку. Поэтому контракт о прохождении государственной службы он подписал только сейчас.

Ранее правительство назначило на эту должность как временно исполняющего обязанности главы Евгения Ентиса.

Напомним, последним полноценным, то есть без "и.о.", главой Гостаможслужбы был Максим Нефедов. Его уволили еще 24 апреля 2020 года.

Что известно о Павле Рябикине? Это 55-летний украинский менеджер, политик и дипломат. С марта 2017 года был генеральным директором аэропорта "Борисполь". Ранее был нардепом, заместителем министра транспорта и связи, а также послом Украины в Дании. Женат, проживает в Киеве, вместе с женой владеет несколькими квартирами. В своей декларации Рябикин указал сразу несколько дорогих автомобилей, водных средств и дачу на воде. Только по основному месту работы в "Борисполе" он задекларировал почти 5 миллионов гривен заработка в 2019 году.

Увольнение главы департамента Нацполиции

Ивана Наумова 18 ноября уволили с должности начальника департамента управления имуществом Нацполиции. Причина – скандал, связанный с работой клуба сына Наумова во время карантина. Об этом 24 каналу сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.

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Полковник полиции Иван Наумов с сегодняшнего дня уволен с занимаемой должности,

– отметил Тракало.

Накануне журналисты Bihus.Info выяснили, что элитный клуб отдыха NAVY на карантин 14 ноября не закрывался. Этот клуб оформлен на сына Наумова. В заведение приезжали клиенты. В то же время никаких проверок там не проводили.

Справка! Правительство ввело с 14 ноября карантин выходного дня. Предварительно, он будет действовать до 30 ноября. В субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, почта и заведения, готовящие еду на вынос.