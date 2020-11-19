Правоохранители устроили обыск в Музее Революции Достоинства. Зеленский подписал закон, по которому людей без масок в общественных местах будут штрафовать. Украина созвала внеочередное заседание ТКГ. ГБР открыло производство о госперевороте во время Майдана. Украину засыпало снегом. Такими были главные новости 19 ноября.

Главные новости Украины и мира за сегодня, 19 ноября:

Обыск в Музее Революции Достоинства

Между тем Обыски в Музее Революции Достоинства: директор рассказал, что изъяла полиция

В Музее Революции Достоинства в Киеве 19 ноября состоялись обыски. Их совместно проводили полиция, прокуратура и СБУ. Как объяснили в Службе безопасности, правоохранители расследуют возможное хищение бюджетных денег при реконструкции комплекса.

Общая сумма ущерба в результате вероятных злоупотреблений может доходить до 100 миллионов гривен.

В чем дело

Правоохранители подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении денег, которые выделили на реконструкцию Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.

Дело расследуется по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. За это виновникам может грозить от 3 до 6 лет за решеткой.

Правоохранители задокументировали, что руководители Музея заключили договоры о реконструкции на 150 миллионов гривен. Из них подрядчики уже получили 80% – 111 миллионов гривен. Впрочем, работы фактически не проводились в те сроки, которые были оговорены в соглашениях. Кроме того, значительную часть денег подрядчики потратили вовсе не на то, что предусматривали соглашения.

Интересно, что сначала о проведении обысков рассказал сам Музей Революции Достоинства. Ведь они выглядели несколько странно, поскольку проводились во время научного форума, проходившего в музее, а также за два дня до Дня свободы и достоинства – 21 ноября.

В самом Музее уже успели заявить, что это из-за их замечания о все более частом употреблении термина "государственный переворот" о событиях Революции Достоинства.

Реакция Офиса Президента

На ситуацию уже отреагировали у президента. Да, там назвали странным, что обыск в музее провели как раз накануне годовщины событий на Майдане.

Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве,

– говорится в сообщении ОП.

Там также добавили: правоохранители должны учитывать такие вещи (как годовщина событий на Майдане), когда нет срочной необходимости для следственных действий.

ГБР открыло производство о госперевороте во время Майдана

Смотрите также Вызывает некоторое удивление, – реакция Минкульта на обыски в Музее Революции Достоинства

Государственное бюро расследований начало уголовное производство о государственном перевороте во время событий 2014 году на Майдане. Журналистка Соня Кошкина сообщила, что заявителем выступает скандальный нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

В Офисе Генпрокурора эту информацию подтвердили, однако отметили, что перспектив у дела немного.

Да, в Генпрокуратуре сообщили, что следственные органы были вынуждены начать производство по решению суда.

Если взять конкретно эту ситуацию, а именно заявление Кузьмина, о так называемом государственном перевороте, то ни следователи, ни прокуроры не нашли в этом заявлении признаков уголовного преступления. Мы отметили, что оно не соответствует требованиям статьи 214 и отказали Кузьмину во внесении сведений в ЕРДР по его заявлению,

– рассказал прокурор Алексей Донской.

Свидетелями по делу по заявлению Кузьмина являются: Петр Порошенко, Александр Турчинов, Давид Жвания, Арсений Яценюк, Павел Климкин, Виталий Кличко, Андрей Парубий, Сергей Пашинский и другие.

Внеочередное заседание ТКГ

Еще сегодня Как разрешить кризис с КСУ и НАБУ: что гарантировал Зеленский послам стран G7

19 ноября состоялось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. Во время видеоконференции сторонам удалось договориться о деталях разблокирования работы КПВВ "Золотое" и "Счастье".

Интересно, что инициатива созвать заседание была за Украиной. Правда, Киев просил провести также заседания безопасности и политической подгрупп. Впрочем, российская сторона отказалась от этого предложения.

На переговорах гуманитарной подгруппы удалось согласовать новые технические детали относительно разблокирования российской стороной работы КПВВ "Золотое" и "Счастье". Работа продолжается,

– говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ.

Очередное заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября.

В Украине начали действовать штрафы за отсутствие масок

Актуально Довольны ли украинцы действиями Зеленского и остальных властей в борьбе с COVID-19

Украинцев, которые будут находиться в общественных местах без маски, начнут штрафовать. Соответствующий закон уже подписал президент Владимир Зеленский.

Гражданин, который войдет в общественные помещения или в транспорт без средств защиты, должен будет заплатить штраф в размере от 170 до 255 гривен.

О каких именно средствах защиты идет речь:

Респираторах или защитных масках.

Они должны полностью закрывать нос и рот.

Могут быть изготовлены самостоятельно.



Штрафы за отсутствие маски в общественных местах / Инфографика 24 канала

Украину засыпало снегом

Смотрите также Выбрали лучший эскиз большого Государственного Герба Украины: фото

В восточных областях Украины 19 ноября выпало до 8 сантиметров снега. Кроме того, в Луганской и Донецкой областях сильно похолодало. Ночью температура воздуха в регионах опустилась до 14 градусов мороза.

Сколько снега выпало в Украине

В Киевской области выпало до 5 сантиметров снега;

В Кировоградской – до 1 сантиметра;

В Харьковской – до 3 сантиметров;

В Луганской – до 8 сантиметров.



Снег в Лисичанске Луганской области

Смешное Настоящий конец эпохи бедности: в соцсетях жестко высмеяли VIP-вагоны Укрзализныци

В то же время уже 20 ноября синоптики предупреждают о значительном похолодании на всей территории страны. Снег с дождем, гололед и туман – вот к чему следует готовиться украинцам в последний рабочий день недели.