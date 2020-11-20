Генпрокурорка Венедиктова отчиталась о расследовании дел Майдана. Главу Минэнергетики Ольгу Буславец уволили. Украина присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси. В Грузии вооруженный мужчина захватил банк. Правительство может ввести локдаун на Новый год и Рождество. Таковы были главные новости 20 ноября

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Отчет Венедиктовой о делах Майдана

Генпрокурор Ирина Венедиктова отчиталась о ходе расследований "дел Майдана".

Каковы результаты

По словам генпрокурора, сейчас расследуют 60 уголовных производств.

С начала 2020 года о подозрении сообщили 37 людям.

Кроме этого, 27 подозреваемым избрали меры. В частности, 22 экс-правоохранителям, 4 высокопоставленным чиновникам и 1 гражданскому человеку.

В суд направили 19 обвинительных актов в отношении 25 человек.

Что известно о делах Майдана

Дела Майдана касаются преследования и нападений на участников Революции Достоинства. Почти тысяча томов дела посвящена силовикам, следователям и представителям режима беглого президента Виктора Януковича.

В делах речь идет о 2,5 тысячах пострадавших во время Майдана. Среди них есть и погибшие – "Небесная Сотня".

Обратите внимание! 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и свободы. В этот день в 2014 году начался Евромайдан.

Смотрите видеоотчет Венедиктовой о делах Майдана:

Увольнение главы Минэнерго

На внеочередном заседании Кабмина Ольгу Буславец уволили с должности временного министра энергетики и защиты окружающей среды. Но на ее место назначили Юрия Бойко. Однако не главу ОПЗЖ, а заместителя Буславец.

Почему уволили Буславец

По информации СМИ, Буславец якобы лоббировала в энергетическом секторе интересы олигарха Рината Ахметова. Еще одной вероятной причиной увольнения являются проблемы на рынке электроэнергии.

Мол, смену руководителя Минэнергетики инициировали в офисе Президента.

Что известно о Юрии Бойко

Бойко работал на руководящих должностях в энергетической отрасли еще с 2003 года.

На протяжении 2009 – 2011 годов он был техническим директором, а затем вице-президентом предприятия "Управляющая компания "Метрополия".

Затем руководил ПАО "Черниговоблэнерго".

С 2014 по 2020 год Бойко работал заместителем директора по экономике и финансам государственного предприятия "Энергорынок".

Захват заложников в Грузии

В Тбилиси мужчина захватил банк. По информации СМИ, нападавшего звали Леван Зурабишвили.

Он ворвался в здание с гранатой и взял в заложники 9 человек. Кроме этого, у мужчины могло быть 5 сообщников. Полиция усилила охрану района.

К счастью, после переговоров с нападавшим удалось постепенно освободить всех заложников.

Зачем Зурабашвили захватил банк

Зурабашвили требовал принять закон о запрете азартных игр.

Перед тем мужчине якобы отказали в кредите. Поэтому он решил захватить банк, чтобы "отыграться".

Важно! В Грузии вспыхнули протесты после парламентских выборов. Несколько десятков человек пострадали. Подробнее – читайте здесь.

Украина присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси

Украина вместе с 7 другими государствами присоединились к санкциям Евросоюза против Беларуси. Санкции касаются 40 белорусских чиновников, которые причастны к фальсификациям выборов и насилию над протестующими.

Правда, самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционном списке нет.

Что предусматривают санкции

Ограничения на въезд в страну, которая поддержала санкции.

Кроме этого, заморозка активов лиц, находящихся в списке.

Какие еще страны присоединились к санкциям:

Албания,

Северная Македония,

Черногория,

Исландия,

Лихтенштейн,

Норвегия,

Подробнее о том, что происходит в Беларуси, читайте по ссылке.

В Украине могут ввести "новогодний" локдаун

В СМИ появились слухи, что в Украине могут ввести полный локдаун на Новый год и Рождество.

Мол, в правительстве уже решили, что локдаун таки введут, однако не определили дату. Планируют якобы с 20-25 декабря или еще раньше. Собственно, тогда, когда количество новых заболевших за сутки составит 20 – 25 тысяч.

Подробнее В Украине на зимние праздники планируют ввести полный локдаун, – СМИ

Что говорят в Офисе Ппрезидента

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подчеркнул, что решение о введении локдауну еще не приняли, поэтому говорить об этом пока рано.

Сейчас власти хотят оценить эффективность карантина выходного дня. К слову, его ввели с 14 ноября. Таким образом в субботу и воскресенье действуют жесткие ограничения.

Обратите внимание! За сутки 19 ноября в Украине зафиксировали очередной неутешительный рекорд – более 14,5 тысячи новых больных. Общее количество инфицированных в стране приближается к 600 тысячам.