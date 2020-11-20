Главные новости 20 ноября: отчет Венедиктовой о делах Майдана и смена главы Минэнергетики
Генпрокурорка Венедиктова отчиталась о расследовании дел Майдана. Главу Минэнергетики Ольгу Буславец уволили. Украина присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси. В Грузии вооруженный мужчина захватил банк. Правительство может ввести локдаун на Новый год и Рождество. Таковы были главные новости 20 ноября
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Отчет Венедиктовой о делах Майдана
Генпрокурор Ирина Венедиктова отчиталась о ходе расследований "дел Майдана".
Каковы результаты
- По словам генпрокурора, сейчас расследуют 60 уголовных производств.
- С начала 2020 года о подозрении сообщили 37 людям.
- Кроме этого, 27 подозреваемым избрали меры. В частности, 22 экс-правоохранителям, 4 высокопоставленным чиновникам и 1 гражданскому человеку.
- В суд направили 19 обвинительных актов в отношении 25 человек.
Что известно о делах Майдана
- Дела Майдана касаются преследования и нападений на участников Революции Достоинства. Почти тысяча томов дела посвящена силовикам, следователям и представителям режима беглого президента Виктора Януковича.
- В делах речь идет о 2,5 тысячах пострадавших во время Майдана. Среди них есть и погибшие – "Небесная Сотня".
Смотрите видеоотчет Венедиктовой о делах Майдана:
Увольнение главы Минэнерго
На внеочередном заседании Кабмина Ольгу Буславец уволили с должности временного министра энергетики и защиты окружающей среды. Но на ее место назначили Юрия Бойко. Однако не главу ОПЗЖ, а заместителя Буславец.
Почему уволили Буславец
По информации СМИ, Буславец якобы лоббировала в энергетическом секторе интересы олигарха Рината Ахметова. Еще одной вероятной причиной увольнения являются проблемы на рынке электроэнергии.
Мол, смену руководителя Минэнергетики инициировали в офисе Президента.
Что известно о Юрии Бойко
- Бойко работал на руководящих должностях в энергетической отрасли еще с 2003 года.
- На протяжении 2009 – 2011 годов он был техническим директором, а затем вице-президентом предприятия "Управляющая компания "Метрополия".
- Затем руководил ПАО "Черниговоблэнерго".
- С 2014 по 2020 год Бойко работал заместителем директора по экономике и финансам государственного предприятия "Энергорынок".
Захват заложников в Грузии
В Тбилиси мужчина захватил банк. По информации СМИ, нападавшего звали Леван Зурабишвили.
Он ворвался в здание с гранатой и взял в заложники 9 человек. Кроме этого, у мужчины могло быть 5 сообщников. Полиция усилила охрану района.
К счастью, после переговоров с нападавшим удалось постепенно освободить всех заложников.
Зачем Зурабашвили захватил банк
Зурабашвили требовал принять закон о запрете азартных игр.
Перед тем мужчине якобы отказали в кредите. Поэтому он решил захватить банк, чтобы "отыграться".
Украина присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси
Украина вместе с 7 другими государствами присоединились к санкциям Евросоюза против Беларуси. Санкции касаются 40 белорусских чиновников, которые причастны к фальсификациям выборов и насилию над протестующими.
Правда, самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционном списке нет.
Что предусматривают санкции
- Ограничения на въезд в страну, которая поддержала санкции.
- Кроме этого, заморозка активов лиц, находящихся в списке.
Какие еще страны присоединились к санкциям:
- Албания,
- Северная Македония,
- Черногория,
- Исландия,
- Лихтенштейн,
- Норвегия,
В Украине могут ввести "новогодний" локдаун
В СМИ появились слухи, что в Украине могут ввести полный локдаун на Новый год и Рождество.
Мол, в правительстве уже решили, что локдаун таки введут, однако не определили дату. Планируют якобы с 20-25 декабря или еще раньше. Собственно, тогда, когда количество новых заболевших за сутки составит 20 – 25 тысяч.
Подробнее В Украине на зимние праздники планируют ввести полный локдаун, – СМИ
Что говорят в Офисе Ппрезидента
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подчеркнул, что решение о введении локдауну еще не приняли, поэтому говорить об этом пока рано.
Сейчас власти хотят оценить эффективность карантина выходного дня. К слову, его ввели с 14 ноября. Таким образом в субботу и воскресенье действуют жесткие ограничения.
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