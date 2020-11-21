В украинских городах прошли акции, посвященные седьмой годовщине Революции Достоинства. Премьер Денис Шмыгаль назвал жесткий карантин "планом Б". Активисты устроили автопробег в больницу "Феофания", где лечится президент. В Киеве на остановке дотла выгорела маршрутка. В Харькове мужчина под возглас "Аллах Акбар" разбил окно ОГА. Такими были главные новости субботы, 21 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Годовщина Революции Достоинства

Актуально В Украине проходят акции ко Дню Достоинства: фото, видео

В Украине 21 ноября отмечают День Достоинства и свободы. В этот день 7 лет назад началась Революция Достоинства, которая навсегда изменила историю нашей страны. Памятные акции состоялись в разных уголках Украины. На улицы городов вышли тысячи людей.

По случаю праздника к украинцам обратился также президент Владимир Зеленский.

Мы должны не только помнить о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить важные уроки,

– подчеркнул украинский лидер.

Что еще сказал президент Зеленский

Непобедимым является только тот народ, который по-настоящему ценит свободу и достоинство.

На протяжении 29 лет украинцы пережили ряд революций. Они всегда отстаивали человеческие права и свободы, европейский вектор развития для страны и защиту демократии.

Главным достижением всех пережитых революций является то, что украинцы сформировали свое "новое сознание". Люди осознали собственную важность для государства.

Также с праздником украинцев поздравили Александр Ткаченко, Денис Шмыгаль, Сергей Шкарлет, Дмитрий Разумков, Андрей Ермак, Юлия Тимошенко, Андрей Садовый и Петр Порошенко.

Поздравления Зеленского С Днем Достоинства и свободы: смотрите видео

Как отмечали День Достоинства и Свободы в Киеве

Акция памяти началась на Майдане Независимости в 12:00. Туда пришли родные Небесной Сотни и участники Революции Достоинства. Люди принесли красно-черные и сине-желтые флаги. Впоследствии участники акции провели памятное шествие по главным локациям Революции Достоинства.

На Аллее Небесной Сотни провели памятный молебен по погибшим. Туда люди принесли живые цветы и лампадки. Кроме того, в украинской столице прошло шествие под лозунгом "Не теряйте Достоинство! Защитим Свободу!".

Как прошла 7 годовщина Революции Достоинства / Фото 24 канала (Андрей Костюк)

Как отмечали День Достоинства и Свободы в других городах Украины

Во Львове состоялся Марш Достоинства. Маршем люди пришли от памятника Степану Бандере к памятнику Тарасу Шевченко. Плакаты в руках активистов украшал лозунг "Достойная нация – против капитуляции".

состоялся Марш Достоинства. Маршем люди пришли от памятника Степану Бандере к памятнику Тарасу Шевченко. Плакаты в руках активистов украшал лозунг "Достойная нация – против капитуляции". В Харькове активисты устроили масштабный автопробег. В нем приняли участие сотни людей. Они проехали знаковыми местами харьковского Евромайдан.

активисты устроили масштабный автопробег. В нем приняли участие сотни людей. Они проехали знаковыми местами харьковского Евромайдан. В Черкассах активисты возложили цветы к Мемориалу защитников Украины. Кроме того, в Святотроицком соборе города отслужили памятный молебен.

активисты возложили цветы к Мемориалу защитников Украины. Кроме того, в Святотроицком соборе города отслужили памятный молебен. В Днепре на аллее, посвященной героям Небесной Сотни высадили деревья.

Читайте также Мы жили в тоталитарной стране: как все изменилось семь лет назад

Шмыгаль заговорил о локдауне

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что пока нет ни одной вероятной даты введения локдауна. Для украинского правительства жесткий карантин – это "план Б". Однако его могут ввести, если карантин выходного дня не приведет к уменьшению количества зараженных коронавирусом.

Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, но – это план Б, если не сработает карантин "выходного дня". Мы начали публичное обсуждение этого плана, чтобы вся страна понимала его,

– заявил Шмыгаль.

Обратите внимание! Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания со Шмыгалем заявил, что Кабмин планирует ввести локдаун минимум на 2 недели.

Кроме того, премьер подчеркнул, что сейчас власть анализирует ситуацию в каждом регионе. Продолжаются ежедневные консультации со специалистами, в частности, эпидемиологами и инфекционистами.

Обратите внимание Медицинская система Украины не выдержит нагрузки при 30 тысяч больных COVID-19 в сутки, – Минздрав

Что говорят в Минздраве

Глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что украинцы "так себе" соблюдают правила карантина выходного дня. В то же время чиновник убежден, что локдаун каждую субботу и воскресенье будет эффективным и поможет стабилизировать ситуацию в Украине.

Первых улучшений вследствие частичного локдауна стоит ожидать уже через 2 недели.

"Многие "эксперты" появились и начали говорить: "Мы уже провели первый карантин выходного дня и не увидели уменьшения". Есть законы эпидемиологии, это аксиома – невозможно на следующий день после карантина увидеть уменьшение заболеваемости", – резюмировал Степанов.

Между тем число зараженных COVID-19 в Украине стремительно растет. За сутки 20 ноября в стране выявили 14 580 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Украине умерло 10 813 инфицированных.

Актуально В Харькове ходят рейды полицейских: проверяют наличие масок – видео.

Автомарш активистов к "Феофании"

В годовщину Революции Достоинства в Киеве Движение Сопротивления Капитуляции организовал автомарш. Его участники отправились в клинику "Феофания", где сейчас лечится от коронавируса президент Владимир Зеленский. Колонну автомобилей сопровождала полиция.

Участниками автомарша приглашали присоединяться всех желающих (независимо от того, есть у них машина или нет). Кроме того, людей призывали взять с собой куски асфальта и шины. Их привезли к "Феофании", в качестве сувениров для президента.

Читайте также Украинец – звучит гордо: как Революция Достоинства изменила граждан

Активисты выдвинули Зеленскому ряд требований. В частности, вернуть полномочия НАПК и НАБУ, ликвидировать ОАСК, реформировать СБУ, уволить Андрея Ермака, Руслана Демченко, Леонида Кравчука, Олега Татарова. Детальный список требований активистов читайте здесь.

Как начинался автопробег в Киеве / Фото 24 канала (Анна Брыкова)

Автомарш в Киеве: смотрите видео

В Киеве на остановке сгорела маршрутка

В Киеве возле станции метро "Академгородок" сгорела маршрутка. Причиной пожара стал взрыв, прогремевший за несколько мгновений до того, как водитель собирался впускать в салон пассажиров.

Обратите внимание В Киеве станция метро "Крещатик" возобновила работу: заминирование оказалось фейком

Огонь быстро охватил маршрутку, и к приезду спасателей от нее осталась лишь металлическая конструкция.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Спасатели оперативно потушили пожар. Причины взрыва пока неизвестны, их будут устанавливать в ходе специального расследования.

В Киеве сгорела маршрутка: смотрите видео

Нападение на Харьковскую ОГА

Неизвестный пытался ворваться в здание Харьковской ОГА. С возгласом "Аллах Акбар" мужчина разбил окно здания тяжелым предметом.

Заметьте В киберполиции рассказали, почему муж Венедиктовой уволился и восстановился в должности за 10 дней

Очевидцы рассказали, что мужчина вел себя не совсем адекватно. Чтобы успокоить его, пришлось привлекаться аж 6 полицейских. Однако незадолго до инцидента неизвестный спокойно стоял у здания ОГА и разговаривал о чем-то с компанией молодых людей. Возможно, они просто поспорили на что-то, это и стало причиной для странных поступков.

Мужчина разбил окна Харьковской ОГА: смотрите видео