Сразу в 12 городах Украины стартовал второй тур местных выборов. В столице Саудовской Аравии состоялся саммит глав государств и правительств стран G20. Белорусы в Минске запланировали Марш против фашизма, однако еще до его начала начались задержания. Возле ресторана в Киеве нашли мертвой женщину. МИД Украины имеет нового представителя. Таковы были главные новости воскресенья, 22 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Как прошел второй тур местных выборов

Второй тур местных выборов стартовал в Украине 22 ноября в 12 городах. Большинство участков начали работу вовремя – в 8:00. Граждане Украины имели возможность проголосовать за будущего городского голову до 20:00.

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В каких городах состоялся второй тур выборов

Днепр;

Кривой Рог (Днепропетровская область);

Николаев;

Славянск (Донецкая область);

Дрогобыч (Львовская область);

Ужгород;

Бровары (Киевская область);

Бердянск (Запорожская область);

Полтава;

Львов;

Ровно;

Черкассы.

Что стоит знать о втором туре выборов

Во второй тур вышли 2 кандидата , которых поддержали больше всего избирателей. Чтобы победить, кандидат тоже должен получить большинство голосов, однако уже не обязательно, чтобы их было более 50%, как это было в первом туре.

, которых поддержали больше всего избирателей. Чтобы победить, кандидат тоже должен получить большинство голосов, однако уже не обязательно, чтобы их было более 50%, как это было в первом туре. В этом году второй тур состоялся только в городах с населением более 75 тысяч человек.

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Кто одержал победу во втором туре: данные экзитполов

Днепр – действующий мэр Борис Филатов;

Львов – действующий мэр Андрей Садовый.

Николаев – Александр Сенкевич ("Пропозиція")

Черкассы – действующий мэр Анатолий Бондаренко;

Ровно – кандидат от местной партии "Ровно вместе" Виктор Шакирзян.

Больше о ходе местных выборов в Украине – читайте по ссылке.

Обострение протестов в Беларуси

Более трех месяцев белорусы выходят на улицы с акциями протеста против режима Александра Лукашенко. Столько же времени идет борьба между силовиками и протестующими. Обычно протесты обостряются в выходные дни.

Что происходило в Беларуси 22 ноября

В этот день белорусы в Минске запланировали устроить Марш против фашизма. В то же время силовики свезли в центр Минска спецтехнику и автозаки. Еще до старта акций участников начали разгонять и задерживать. Традиционно в ход пошли водометы и другие спецсредства.

Да, на Каменной Горке люди в балаклавах разгоняли колонну митингующих водометами и свето-шумовыми гранатами. Такая же ситуация была и на проспекте газеты Правда. Нужно отметить, люди спокойно отреагировали на применение спецсредств силовиками. Участники демонстраций даже не разбежались после взрывов.

Несмотря на массовые задержания и жестокость со стороны силовиков, количество людей, которые участвовали в акции, только увеличилось.

Силовики в Минске применили спецсредства: смотрите видео

Второй день саммита G20

В столице Саудовской Аравии второй день проходит саммит глав государств и правительств стран G20, который на этот раз из-за пандемии COVID-19 производится в режиме онлайн-конференции. Главными темами для обсуждения в воскресенье, 22 ноября, были:

защита климата;

устойчивое экономическое развитие.

Хозяин встречи король Саудовской Аравии Салман заявил, что внимание следует уделить переработке отходов и сокращению объемов потребления ресурсов, уменьшению количества отходов и выбросов углекислого газа, а также сокращению потерь энергии.

Интересно, что пока еще действующий глава США Дональд Трамп долго на встрече не высидел. Трамп присутствовал только 2 часа, а затем досрочно покинул мероприятие и поехал играть в гольф. Глава Белого дома решил не обсуждать общий ответ мира на вызовы пандемии, несмотря на почти 200 тысяч новых больных в США за прошедшие 24 часа.

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Что известно о саммите G20? Саммит стран Большой 20 устраивают с 2008 года. В декабре председательствовать в G20 стала



Целью G20 является достижение стабильного и устойчивого роста мировой экономики на благо всех стран. В G20 входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Германия, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония и Европейский Союз. Саммит стран Большой 20 устраивают с 2008 года. В декабре председательствовать в G20 стала Саудовская Аравия . Всего на членов клуба крупнейших государств мира приходится более 85% мирового ВВП и две трети мирового населения.Целью G20 является достижение стабильного и устойчивого роста мировой экономики на благо всех стран. В G20 входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Германия, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония и Европейский Союз.

Загадочная смерть женщины в Киеве

Вблизи ресторана в Голосеевском парке Киева нашли мертвой женщину. По предварительной информации, следов насильственной смерти на ее теле не обнаружили. Тело обнаружили вблизи уличной уборной, которую уже не используют. Погибшая была полураздетой.

Что известно о трагедии

Умершей оказалась 46-летняя женщина родом с Полтавщины. В столице она не имела постоянного места жительства.

Ранее СМИ писали, что погибшую, вероятно, задушили. Однако в полиции отметили, что следов насильственной смерти на теле женщины не обнаружили.

На месте инцидента работники полиции провели ряд следственных действий. Для установления окончательной причины смерти тело женщины направили на проведение соответствующей экспертизы.

МИД Украины имеет нового спикера

Новым спикером Министерства иностранных дел назначили Олега Николенко. На посту он сменил Екатерину Зеленко, которая стала послом Украины в Сингапуре.

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