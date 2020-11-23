Президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак выздоровели от коронавируса. Уже известны первые официальные результаты повторного голосования на местных выборах. Нардепы просят КСУ проверить на конституционность карантин выходного дня. Во Львове похоронили режиссера Романа Виктюка. Таковы были главные новости 23 ноября.

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Зеленский и Ермак вылечились от "короны"

Одновременно появились сообщения, что президент Владимир Зеленский и председатель ОПУ Андрей Ермак заболели коронавирусом, также в один день они заявили, что выздоровели. Об этом сообщает 24 канал.

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Сперва о том, что получил отрицательный тест, известил Ермак. Глава Офиса Президента отметил, что преодолел недуг и намерен вернуться к работе в обычном режиме. Также Ермак пожелал украинцам здоровья и призвал всех ответственно относиться к мерам безопасности.

Зеленский, со своей стороны, записал видеообращение. Он подчеркнул, что "сам является положительным, поскольку тест – отрицательный". По словам президента, у него температура – 36,6, поэтому уже вернулся к работе в ОПУ.

Должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский преодолел коронавирус: смотрите видеообращение президента

Кроме того, 23 ноября стало известно, что отрицательный результат теста получил руководитель пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сейчас политик чувствует себя хорошо и уже вышел из самоизоляции.

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Украинские города получили новых мэров

Лишь накануне в 11 украинских городах (7 областных и 4 районных центров) прошел второй тур выборов мэров. И уже участковые избирательные комиссии в большинстве из них подсчитали 100% протоколов. Заметим, что пока побеждают в основном действующие городские головы.

В каких городах определились победители 2 тура выборов

Бердянск (Валерий Баранов – 49,98%)

Славянск (Вадим Лях – 60,87%)

Днепр (Борис Филатов – 80,61%)

Дрогобыч (Тарас Кучма – 50,57%)

Ровно (Александр Третьяк – 50,25%)

Ужгород (Богдан Андреев – 51,01%)

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Карантин выходного дня: ряд нардепов обратился в КСУ

В Конституционный Суд обратились 48 народных депутатов. В своем представлении парламентарии просят проверить на соответствие Конституции постановление о карантине выходного дня.

Авторы ходатайства считают, что отдельные положения постановления не соответствуют ряду норм Конституции. А также отмечают, что вопросы, затронутые в конституционном представлении, имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в частности жизни и здоровья граждан.

Сейчас конституционное представление находится на рассмотрении суда. По словам заместителя председателя комитета Рады по вопросам правовой политики Ольги Совгири (фракция "Слуга народа"), нардепы обжалуют лишь отдельные положения Кабмина.

Что именно оспаривают народные избранники

Положения постановления, которым предусмотрен запрет проведения учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме предусмотренных этим постановлением.

Нардепы отмечают, что введенные ограничения нарушают равенство конституционных прав и свобод украинцев. Ведь часть людей сможет работать в субботу и воскресенье, другая – нет. В результате некоторые компании могут потерять более 50% заработка.

Ограничение на осуществление плановых мероприятий госпитализации предусматривает выборочный подход к оказанию медицинской помощи.

По словам парламентариев, оспариваемые ограничения введены без введения на территории Украины военного или чрезвычайного положения. А это является предпосылкой для ограничения ряда конституционных прав в соответствии с Конституцией. В то же время народные депутаты отмечают, что не имеют претензий к внедрению карантина в целом.

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Похороны Романа Виктюка во Львове

Церемония прощания с выдающимся режиссером Романом Виктюком прошла в его родном Львове. Мероприятие состоялось на сцене Театра юного зрителя: именно здесь Виктюк начал свою актерскую деятельность после учебы в Москве. Провели мастера в последний путь его родственники, друзья и близкие.

Это святой человек. Он нас всегда называл детьми – племянников и племянниц. Все мы всегда были дети, а он для нас – братом. Мы безгранично его любили и будем любить. Очень сложно и очень неожиданная смерть. Для всей семьи это очень большая потеря,

– рассказал племянник Романа Виктюка – Борис Виктюк.

После траурная процессия двинулась к церкви Святого Андрея, где состоялось отпевание и молитвенный чин. А похоронили Виктюка на Лычаковском кладбище в семейном склепе рядом с родителями.

Добавим, что Роман Виктюк умер в Москве 17 ноября. Перед этим он переболел коронавирусом. В столице России режиссер долгое время работал и даже основал собственный театр. В помещении последнего церемония прощания с Виктюком прошла 20 ноября.

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