Умер украинский военный, которого под Авдеевкой ранил снайпер. В Украине могут ввести локдаун в период новогодних праздников. На границе Украины не пропустили венгерского чиновника. Львовская ТИК перенесла дату проведения первой сессии горсовета с 3 декабря на 24 ноября. Россия в ТКГ поддержала план действий боевиков по Донбассу. Таковы были главные новости 24 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Смерть украинского бойца

От пули вражеского снайпера на Донбассе погиб украинский защитник. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.

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Детали трагедии

24 ноября пророссийские боевики дважды обстреляли позиции украинских военных. Снайпер оккупантов в районе Авдеевки ранил украинского бойца. Ему оказали первую медицинскую помощь и экстренно эвакуировали в медицинское учреждение. Он был в тяжелом состоянии.

Украинские военные даже не открывали ответного огня, ведь были вынуждены экстренно эвакуировать бойца, который получил тяжелые ранения.

Что известно о ситуации на Донбассе

С 27 июля на Донбассе заработало новое перемирие. Украинская сторона придерживается режима прекращения огня, несмотря на постоянные провокации врага.

Чуть больше месяца боевики не устраивали прицельных обстрелов на Донбассе.

Впрочем, враг сорвал перемирие в сентябре, обстреляв военных, которые помогали тушить пожары на Луганщине. Начиная со второй половины октября, боевики фактически еженедельно срывают договоренности.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

Локдаун в период новогодних праздников

Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что в Украине следует ввести двухнедельный локдаун в период новогодних праздников. По его мнению, ситуация с коронавирусом в Украине должна оставаться прогнозируемой, а граждане должны знать, чего им ждать завтра.

Растянутая во времени красная зона не может быть бесконечной, из-за негативного влияния на экономику. Мое личное мнение – лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам,

– объяснил свою позицию Ткаченко.

Он убежден, что на Рождество и Новый год надо отказаться от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн.

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Что известно о введении локдауна

Локдаун – это жесткая форма карантина, ограничивающая свободное передвижение как в самой стране, так и за ее пределами. При локдауне нормально функционируют только организации, предоставляющие основные потребности и услуги.

как в самой стране, так и за ее пределами. При локдауне нормально функционируют только организации, предоставляющие основные потребности и услуги. И президент, и руководство Минздрава уже неоднократно поднимали вопрос введения в Украине локдауна. В своих заявлениях они каждый раз называли другие условия, при которых жесткий карантин может вернуться в Украину .

. В Минздраве также предположили, что к жесткому карантину Украина может вернуться, если за сутки будут инфицироваться 30 тысяч человек.

Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Украине? По состоянию на 24 ноября за сутки в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 12 287 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели – 647 976 человек, из них выздоровели – 299 358. Известно, что во время течения коронавирусной болезни умерли 11 263 больных. По состоянию на 24 ноября за сутки в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 12 287 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели – 647 976 человек, из них выздоровели – 299 358. Известно, что во время течения коронавирусной болезни умерли 11 263 больных.

Скандал с венгерским чиновником

24 ноября украинские пограничники не позволили пересечь границу венгерском политику Иштвану Грежи. Все потому, что чиновнику недавно запретили въезд в Украину из-за вмешательства венгерского правительства в местные выборы. В Венгрии заявили, что уже обдумывают над реакцией на решение Украины.

Детали скандала

Грежа прибыл в пункт пропуска "Лужанка" в Закарпатской области утром 24 ноября . Там украинские пограничники проинформировали его о запрете на въезд и не позволили пересечь границу.

. Там украинские пограничники проинформировали его о запрете на въезд и не позволили пересечь границу. Украинская сторона знала о запланированном визите , ведь Будапешт накануне отправил ноту, в которой "проинформировал" Украину о поездке Грежи.

, ведь Будапешт накануне отправил ноту, в которой "проинформировал" Украину о поездке Грежи. Информация об этом была известна даже в экспертных кругах. Поэтому венгры, вероятно, предполагали недопуск Грежи на границе.

Грежи на границе. После часового ожидания чиновник вернулся в Венгрию .

. Министерство иностранных дел Украины объяснило отказ во въезде венгерскому чиновнику Иштвану Грежи тем, что он вопреки закону занимался предвыборной агитацией в Украине.

Что об этом говорит Венгрия

В Венгрии отметили, что обдумывают реакцию на решение Украины. Венгерский политик намекнул на вероятный ответ со стороны Будапешта. Однако добавил, что детали будут позже.

Сейчас обсуждаем сохранения украинского департамента в Ньиредьхазе,

– написал Иштван Грежа.

Вероятно, речь идет о кафедре украинского языка и культуры, которую открыли еще в 2017 году в венгерском городе Ньиредьхаза.

Что известно о Иштвана Грежу?

В 2018 году Иштван Грежа занял должность так называемого уполномоченного Венгрии по Закарпатью. В Украине созданием такой должности возмутились. Министерство иностранных дел требовало официального объяснения В 2018 году Иштван Грежа занял должность так называемого уполномоченного Венгрии по Закарпатью. В Украине созданием такой должности возмутились. Министерство иностранных дел требовало официального объяснения от правительства Венгрии . Еще тогда ведомство пригрозило венгру запретом въезда в Украину. Впоследствии должность переименовали и Грежа стал уполномоченным министра, отвечающего за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.

Проблемы с местным самоуправлением во Львове

Во Львове новоизбранные депутаты "ЕС" и "Свободы" 24 ноября провели первую сессию нового городского совета. Дело в том, что они не дождались коллег и решения ЦИК по выборам городского главы. Как сказал новоизбранный мэр Андрей Садовый, в результате таких действий в городе сложилась неопределенная ситуация с местным самоуправлением.

Предварительно ТИК назначила заседание городского совета на 3 декабря, чтобы провести к присяге и депутатов, и городского главу одновременно. Но накануне городская избирательная комиссия приняла скандальное решение о переносе даты первой сессии городского совета на 24 ноября.

Что означает решение ТИК

С приведением к присяге нового совета теряются полномочия предыдущего городского главы. Новоизбранного мэра к присяге еще не приведут, поскольку есть предусмотренный законом термин для подсчета голосов, потенциальных жалоб и исков. Поэтому новый совет заработает без нового главы .

. Совет в таком полулегитимным состоянии может действовать несколько недель, выбирать руководящие органы и принимать любые другие решения. Впоследствии за эти решения ответственность придется нести новому городском главе.

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Что случилось во Львове

В Львове 25 октября состоялись местные выборы. Новоизбранные депутаты и мэр должны принести присягу в течение 14 дней с момента утверждения результатов выборов.

Впрочем, в вопросе с депутатами возникли проблемы из-за того, что было несколько судебных исков, а до их рассмотрения нельзя назначать заседание нового горсовета. А мэра выбирали во втором туре лишь 22 ноября.

Поэтому первую сессию, а затем и присягу планировали провести 3 декабря. Но в ночь после второго тура новоизбранные депутаты от "ЕС" обратились в избирательную комиссию, чтобы назначить первое заседание на 24 ноября. Та решение поддержала.

Еще раньше Андрей Садовый заявлял, что таким образом просто пытаются узурпировать власть в городе. Ведь с этого момента и до присяги нового мэра депутаты могут назначить исполняющего его обязанности, а также заместителей.

Россия поддержала "план действий" боевиков относительно Донбасса

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе заявила, что поддерживает так называемый план действий по Донбассу, предложенный боевиками. Украинская делегация попросила подтвердить это заявление в письменном виде.

Что предусматривает "план действий" боевиков: главное

Он состоит из 15 шагов. Оккупанты требуют утвердить свой план по Донбассу в Верховной Раде .

свой план по Донбассу в . От президента Зеленского требуют подать проект изменений в Конституцию для закрепления в ней отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые будут действовать до 2050 года с особым самоуправлением.

для закрепления в ней отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые будут действовать до 2050 года с особым самоуправлением. Более того, вносить изменения в этой статье нельзя без мнения местного населения , а соответствующий референдум предлагают провести не ранее 2045 и не позднее 2049.

, а соответствующий референдум предлагают провести не ранее 2045 и не позднее 2049. Кроме того, боевики требуют провести местные выборы до передачи участка границы с Россией под контроль Украины.

Отметим, что Украина еще в начале ноября представила свой План действий по Донбассу. Документ не такой дальновидный, как у боевиков, и предлагает решения ключевых проблем до марта 2021 года.

Больше о Плане действий по Донбассу и мнения экспертов относительно него – читайте по ссылке.