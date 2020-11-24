Главные новости 24 ноября: умер украинский военный и возможный локдаун на праздники
Умер украинский военный, которого под Авдеевкой ранил снайпер. В Украине могут ввести локдаун в период новогодних праздников. На границе Украины не пропустили венгерского чиновника. Львовская ТИК перенесла дату проведения первой сессии горсовета с 3 декабря на 24 ноября. Россия в ТКГ поддержала план действий боевиков по Донбассу. Таковы были главные новости 24 ноября.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Смерть украинского бойца
От пули вражеского снайпера на Донбассе погиб украинский защитник. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.
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Детали трагедии
24 ноября пророссийские боевики дважды обстреляли позиции украинских военных. Снайпер оккупантов в районе Авдеевки ранил украинского бойца. Ему оказали первую медицинскую помощь и экстренно эвакуировали в медицинское учреждение. Он был в тяжелом состоянии.
Украинские военные даже не открывали ответного огня, ведь были вынуждены экстренно эвакуировать бойца, который получил тяжелые ранения.
Что известно о ситуации на Донбассе
- С 27 июля на Донбассе заработало новое перемирие. Украинская сторона придерживается режима прекращения огня, несмотря на постоянные провокации врага.
- Чуть больше месяца боевики не устраивали прицельных обстрелов на Донбассе.
- Впрочем, враг сорвал перемирие в сентябре, обстреляв военных, которые помогали тушить пожары на Луганщине. Начиная со второй половины октября, боевики фактически еженедельно срывают договоренности.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
Локдаун в период новогодних праздников
Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что в Украине следует ввести двухнедельный локдаун в период новогодних праздников. По его мнению, ситуация с коронавирусом в Украине должна оставаться прогнозируемой, а граждане должны знать, чего им ждать завтра.
Растянутая во времени красная зона не может быть бесконечной, из-за негативного влияния на экономику. Мое личное мнение – лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам,
– объяснил свою позицию Ткаченко.
Он убежден, что на Рождество и Новый год надо отказаться от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн.
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Что известно о введении локдауна
- Локдаун – это жесткая форма карантина, ограничивающая свободное передвижение как в самой стране, так и за ее пределами. При локдауне нормально функционируют только организации, предоставляющие основные потребности и услуги.
- И президент, и руководство Минздрава уже неоднократно поднимали вопрос введения в Украине локдауна. В своих заявлениях они каждый раз называли другие условия, при которых жесткий карантин может вернуться в Украину.
- В Минздраве также предположили, что к жесткому карантину Украина может вернуться, если за сутки будут инфицироваться 30 тысяч человек.
Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Украине?По состоянию на 24 ноября за сутки в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 12 287 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели – 647 976 человек, из них выздоровели – 299 358. Известно, что во время течения коронавирусной болезни умерли 11 263 больных.
Скандал с венгерским чиновником
24 ноября украинские пограничники не позволили пересечь границу венгерском политику Иштвану Грежи. Все потому, что чиновнику недавно запретили въезд в Украину из-за вмешательства венгерского правительства в местные выборы. В Венгрии заявили, что уже обдумывают над реакцией на решение Украины.
Детали скандала
- Грежа прибыл в пункт пропуска "Лужанка" в Закарпатской области утром 24 ноября. Там украинские пограничники проинформировали его о запрете на въезд и не позволили пересечь границу.
- Украинская сторона знала о запланированном визите, ведь Будапешт накануне отправил ноту, в которой "проинформировал" Украину о поездке Грежи.
- Информация об этом была известна даже в экспертных кругах. Поэтому венгры, вероятно, предполагали недопуск Грежи на границе.
- После часового ожидания чиновник вернулся в Венгрию.
- Министерство иностранных дел Украины объяснило отказ во въезде венгерскому чиновнику Иштвану Грежи тем, что он вопреки закону занимался предвыборной агитацией в Украине.
Что об этом говорит Венгрия
В Венгрии отметили, что обдумывают реакцию на решение Украины. Венгерский политик намекнул на вероятный ответ со стороны Будапешта. Однако добавил, что детали будут позже.
Сейчас обсуждаем сохранения украинского департамента в Ньиредьхазе,
– написал Иштван Грежа.
Вероятно, речь идет о кафедре украинского языка и культуры, которую открыли еще в 2017 году в венгерском городе Ньиредьхаза.
Что известно о Иштвана Грежу?
В 2018 году Иштван Грежа занял должность так называемого уполномоченного Венгрии по Закарпатью. В Украине созданием такой должности возмутились. Министерство иностранных дел требовало официального объяснения от правительства Венгрии. Еще тогда ведомство пригрозило венгру запретом въезда в Украину. Впоследствии должность переименовали и Грежа стал уполномоченным министра, отвечающего за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.
Проблемы с местным самоуправлением во Львове
Во Львове новоизбранные депутаты "ЕС" и "Свободы" 24 ноября провели первую сессию нового городского совета. Дело в том, что они не дождались коллег и решения ЦИК по выборам городского главы. Как сказал новоизбранный мэр Андрей Садовый, в результате таких действий в городе сложилась неопределенная ситуация с местным самоуправлением.
Предварительно ТИК назначила заседание городского совета на 3 декабря, чтобы провести к присяге и депутатов, и городского главу одновременно. Но накануне городская избирательная комиссия приняла скандальное решение о переносе даты первой сессии городского совета на 24 ноября.
Что означает решение ТИК
- С приведением к присяге нового совета теряются полномочия предыдущего городского главы. Новоизбранного мэра к присяге еще не приведут, поскольку есть предусмотренный законом термин для подсчета голосов, потенциальных жалоб и исков. Поэтому новый совет заработает без нового главы.
- Совет в таком полулегитимным состоянии может действовать несколько недель, выбирать руководящие органы и принимать любые другие решения. Впоследствии за эти решения ответственность придется нести новому городском главе.
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Что случилось во Львове
- В Львове 25 октября состоялись местные выборы. Новоизбранные депутаты и мэр должны принести присягу в течение 14 дней с момента утверждения результатов выборов.
- Впрочем, в вопросе с депутатами возникли проблемы из-за того, что было несколько судебных исков, а до их рассмотрения нельзя назначать заседание нового горсовета. А мэра выбирали во втором туре лишь 22 ноября.
- Поэтому первую сессию, а затем и присягу планировали провести 3 декабря. Но в ночь после второго тура новоизбранные депутаты от "ЕС" обратились в избирательную комиссию, чтобы назначить первое заседание на 24 ноября. Та решение поддержала.
- Еще раньше Андрей Садовый заявлял, что таким образом просто пытаются узурпировать власть в городе. Ведь с этого момента и до присяги нового мэра депутаты могут назначить исполняющего его обязанности, а также заместителей.
Россия поддержала "план действий" боевиков относительно Донбасса
Российская сторона в Трехсторонней контактной группе заявила, что поддерживает так называемый план действий по Донбассу, предложенный боевиками. Украинская делегация попросила подтвердить это заявление в письменном виде.
Что предусматривает "план действий" боевиков: главное
- Он состоит из 15 шагов. Оккупанты требуют утвердить свой план по Донбассу в Верховной Раде.
- От президента Зеленского требуют подать проект изменений в Конституцию для закрепления в ней отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые будут действовать до 2050 года с особым самоуправлением.
- Более того, вносить изменения в этой статье нельзя без мнения местного населения, а соответствующий референдум предлагают провести не ранее 2045 и не позднее 2049.
- Кроме того, боевики требуют провести местные выборы до передачи участка границы с Россией под контроль Украины.
Отметим, что Украина еще в начале ноября представила свой План действий по Донбассу. Документ не такой дальновидный, как у боевиков, и предлагает решения ключевых проблем до марта 2021 года.
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