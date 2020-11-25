Денис Шмыгаль заявил о возможном локдауне на новогодние праздники. В Виннице не будут ставить новогоднюю елку. Украинская сборная получила техническое поражение за матч со Швейцарией. Умер известный футболист Диего Марадона. Такими были главные новости 25 ноября.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 25 ноября:

Шмыгаль заявил о возможном локдауне на зимние праздники

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Кабинет Министров готовится ко всем возможным сценариям противодействия коронавирусу. Если ситуация с COVID-19 в Украине не стабилизируется, правительство может ввести локдаун на рождественские праздники.

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Мы готовимся ко всем возможным сценариям, включая введение карантина на зимние праздники,

– заметил Шмыгаль.

В то же время министр Кабмина Олег Немчинов сказал, что правительство заранее предупредит украинцев об усилении карантина. Введение локдауна для населения и предпринимателей не станет внезапным.

Заметим, идеи об усилении карантина на зимние праздники ранее выражал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов.



Главное о карантине в Украине / Инфографика 24 канала

Умер легендарный футболист Диего Марадона

25 ноября умер известный футболист и экс-капитан сборной Аргентины 60-летний Диего Марадона. Утром 25 ноября Марадоне стало плохо – он перенес сердечно-легочную остановку.

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Марадону в тяжелом состоянии увезли в больницу. Однако спасти звезду футбола медики не смогли.

Заметим, в начале ноября Марадона попал в больницу с депрессией. После тщательного обследования медики обнаружили у него субдуральную гематому, то есть кровоизлияние в мозг. Уже 12 ноября его успешно прооперировали и выписали. Впоследствии адвокат бывшего капитана Матиас Морли заверил, что Марадона находится в удовлетворительном состоянии, а худшее уже позади.



Умер аргентинский футболист Диего Марадона / Фото Getty Images

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Кто такой Диего Марадона Марадона выступал за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия). Он становился чемпионом Аргентины и Италии. В 1986 году вместе со сборной Бразилии победил на чемпионате мира. Футболист забил свой самый известный гол – рукой в ворота Англии. Позже этот мяч окрестили "рукой Бога".

В Виннице отказались от новогодней елки

Мэр Винницы Сергей Моргунов заявил, что в городе на рождественско-новогодние праздники не будут устанавливать главную елку. Из-за стремительного увеличения количества больных коронавирусом городские власти предлагают жителям провести празднование онлайн.

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По словам мэра, некоторые жители Винницы считают, что деньги, которые должны выделить на обустройство главной елки, лучше направить в больницу. Зато другая часть населения выступает за установление елки. Ведь, по их словам, новогодняя елка добавит положительных эмоций в сложный период.

В этом году главной винницкой елки в центральном парке имени Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия перенесут в онлайн-формат. Но мы сохраним традицию праздничной иллюминации на магистральных улицах и украшения центра города. Обязательно установим на Майдане Независимости вертеп,

– сказал Моргунов.

Новогодняя елка в Виннице в 2019 году / Фото "Город"

Сборная Украины получила техническое поражение

В УЕФА 25 ноября вынесли официальное решение по матчу 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина. В частности, сборной Украины присудили поражение за того, что матч 17 ноября не состоялся, потому что команду отправили на карантин.

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По итогам рассмотрения дела Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч Швейцария – Украина не состоялся по вине сборной Украины по футболу, и зачислить ей техническое поражение со счетом 0:3,

– говорится в сообщении.

Реакция Украины

Украинская сторона заявила, что не согласна с таким решением УЕФА. После получения полного текста решения сборная планирует обжаловать его в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Обратите внимание! 17 ноября матч между Швейцарией и Украиной в Люцерне отменили из-за вспышки COVID-19 в сборной Украины. В частности, коронавирусом заразились 9 футболистов. Из-за этого всю команду отправили на карантин.