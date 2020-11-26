Главные новости 26 ноября: вариант локдауна от Авакова, возможная замена главы Минздрава
Аваков предложил как можно быстрее ввести жесткий локдаун. В Минздраве говорят, что пока для этого оснований нет. Правительство утвердило проект бюджета ко второму чтению. По информации СМИ, Ляшко может заменить Степанова в кресле министра. Беларусь подготовила санкции против Украины. Таковы были главные новости четверга, 26 ноября.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Глава МВД – за жесткий локдаун
Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков считает, чтобы разорвать цепь заболеваемости, нужно немедленно вводить жесткий локдаун.
Если точней, то Аваков выступает за радикальный локдаун на 3–4 недели
Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно скорее. Продолжительностью три или четыре недели. Не надо прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей,
– сказал Аваков.
Позиция Офиса Президента относительно заявления Авакова
Президент Владимир Зеленский не исключает возможности введения локдауна, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Однако, как сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, жесткий карантин – это "крайняя мера".
В Минздраве тоже солидарны с президентом. По словам главы ведомства Максима Степанова, решение о локдауне будут принимать с оглядкой на медицинскую нагрузку. Пока система справляется.
Карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала
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Правительство утвердило проект госбюджета ко 2 чтению
Кабинет Министров на внеочередном заседании 26 ноября утвердил проект госбюджета ко 2 чтению. Теперь документ будет передан в Верховную Раду.
Смету рассмотрит соответствующий парламентский комитет, а утверждать большинством голосов будет уже парламент. Как ожидается, нардепы возьмутся за документ в начале-середине декабря.
Что ранее говорили о принятии бюджета в Раде
Довольно пессимистичные прогнозы озвучил председатель парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Даниил Гетманцев. Он предположил, что Верховная Рада не успеет проголосовать за бюджет на 2021 год до конца 2020-го.
Главное о бюджете-2021 / Инфографика 24 канала
Ляшко может заменить Степанова, – СМИ
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов может лишиться должности уже до конца года. По информации "Украинской правды", сейчас чиновнику активно ищут замену.
Степанов, мы думали, классный менеджер. Но он, например, дает поручение о доставке кислорода на области, а потом может это совсем не контролировать,
– отметил собеседник "Украинской правды".
Вероятным кандидатом на должность называют главного санврача
Среди тех, кто может заменить Степанова в кресле чиновника, называют главного санитарного врача Виктор Ляшко. Он якобы имеет большие амбиции и уже устал быть на своем посту. Его кандидатуру поддерживает, в частности, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Больше здесь Ляшко может возглавить Минздрав вместо Степанова
Как отметила член комитета Рады по вопросам здоровья нации, представитель фракции "Голос" Ольга Стефанишина в парламенте насобирают голоса за отставку Степанова. Ведь еще с лета постановление об увольнении главы Минздрава подписали 100 нардепов.
Что говорит о слухах об увольнении сам Степанов?Действующий глава Минздрава информацию о возможном увольнении опровергает и отмечает, что такие слухи намеренно распространяют "определенные политические силы". Сам министр продолжает работать и "реанимировать украинскую медицину".
Беларусь подготовила санкции против Украины
Минск подготовил санкции, которые вскоре может ввести против официальных лиц Украины. Сколько человек в перечне и какими будут ограничения против них – пока держат в тайне. Такое решение приняли из-за якобы действий Украины, которые направлены против Беларуси.
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Мы выработали уже и примем соответствующие и адекватные меры. На начальном этапе мы также подготовили соответствующий список санкций в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события,
– сказал глава МИД Беларуси Владимир Макей.
Дипломат также раскритиковал недавнее решение Украины присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси. Так, Макей назвал такие действия Киева "несамостоятельными" и демонстрирующими "непоследовательность политики и насмешку над здравым смыслом".
В МИД Беларуси вызвали украинского посла
Отметим, что МИД Беларуси 26 ноября вызвал посла Украины Игоря Кизима. Белорусские дипломаты вручили ему ноту протеста из-за "длительной серии антибелорусских акций в отношении Посольства Беларуси в Украине". Сам Кизим отметил, что перед его вызовом в дипведомство, в Минск приезжал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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