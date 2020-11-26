Аваков предложил как можно быстрее ввести жесткий локдаун. В Минздраве говорят, что пока для этого оснований нет. Правительство утвердило проект бюджета ко второму чтению. По информации СМИ, Ляшко может заменить Степанова в кресле министра. Беларусь подготовила санкции против Украины. Таковы были главные новости четверга, 26 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Глава МВД – за жесткий локдаун

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков считает, чтобы разорвать цепь заболеваемости, нужно немедленно вводить жесткий локдаун.

Если точней, то Аваков выступает за радикальный локдаун на 3–4 недели

Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно скорее. Продолжительностью три или четыре недели. Не надо прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей,

– сказал Аваков.

Позиция Офиса Президента относительно заявления Авакова

Президент Владимир Зеленский не исключает возможности введения локдауна, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Однако, как сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, жесткий карантин – это "крайняя мера".

В Минздраве тоже солидарны с президентом. По словам главы ведомства Максима Степанова, решение о локдауне будут принимать с оглядкой на медицинскую нагрузку. Пока система справляется.

Важно! В Раде зарегистрировали законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина. Инициатива принадлежит президенту Зеленскому. Сейчас документ передали на рассмотрение руководства парламента.

​Карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала

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Правительство утвердило проект госбюджета ко 2 чтению

Кабинет Министров на внеочередном заседании 26 ноября утвердил проект госбюджета ко 2 чтению. Теперь документ будет передан в Верховную Раду.

Смету рассмотрит соответствующий парламентский комитет, а утверждать большинством голосов будет уже парламент. Как ожидается, нардепы возьмутся за документ в начале-середине декабря.

По словам министра Кабмина Олега Немчинова, перед утверждением в правительстве провели консультации с международными партнерами.