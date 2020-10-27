У двух заместителей Андрея Ермака обнаружили коронавирус. Правительство перенаправило деньги из проекта диагностики онкозаболеваний на ремонт дорог. С начала ноября цена на газ, если сравнивать с октябрем, вырастет на 35%. При этом сети АЗС уже подняли цены на топливо, преимущественно на 50 копеек – 1 гривну. Таковы были главные новости вторника, 27 октября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Коронавирус в Офисе президента

В Офисе Президента Украины, который возглавляет Андрей Ермак, сразу двое его заместителей заболели коронавирусом. Это Юлия Ковалив и Андрей Смирнов.

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Также сразу провели регулярное тестирование президент Украины Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак и другие его заместители. У всех у них тесты отрицательные.

О подтвержденном заболевании Юлия Ковалив сама рассказала в своем фейсбуке. Также заболели ее муж и дети. Чиновница рассказала, что находится под наблюдением врача и чувствует себя удовлетворительно.

При этом коронавирус у Андрея Смирнова Офис президента Украины подтвердил нескольким украинским СМИ. В данный момент он не комментировал собственное самочувствие.

Деньги из онкологического проекта перенаправили

Кабинет Министров Украины перераспределил деньги с проекта улучшения диагностики онкологических заболеваний. В целом перераспределили почти 105 миллионов гривен.

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Из этих денег значительную часть решили отдать на строительство дорог во Львовской области. Говорится о сумме в более 61,5 миллиона гривен. Остальное перераспределят следующим образом:

20 миллионов гривен – на реставрацию главного корпуса ЛНУ имени Франко,

7,2 миллиона гривен – на создание Международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета,

6 миллионов гривен – на реставрацию староакадемического корпуса ансамбля Братского монастыря в Киеве.

10 миллионов гривен предоставили Министерству энергетики на развитие мощностей Новоконстантиновской шахты.

В Кабинете Министров Украины заявили, что решение о перераспределении денег позволит завершить проект по улучшению диагностики онкологических заболеваний в 2021 году.

Там пояснили, что приняли во внимание то, как реализация этого проекта происходила в этом году. Мол, за 8 месяцев 2020 года реализовали 0,4% из выделенных денег.

Новые цены на газ

В ноябре 2020 года "Нафтогаз" установил цену на природный газ для населения на уровне 6,33 гривен за кубический метр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Таким образом, если сравнивать с октябрем, стоимость голубого топлива выросла почти на 35%.

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До этого "Нафтогаз" резко повысил цены на газ для населения в августе-сентябре. А вот в октябре – цена газа не изменилась. В ноябре в рамках месячного контракта цена на газ растет до 6,33 гривны за кубометр, в пределах годового контракта будет составлять 6,45 гривны за кубометр.

Если вы подключили тариф "Годовой" в предыдущие месяцы, то вы продолжаете платить за газ по цене того периода. Например, до 31 октября включительно еще можно перейти на годовой контракт по цене 5,24 гривны за кубометр.

В компании объясняют, что причиной роста цены стала сезонность – зимой газ традиционно дороже, чем летом. Кроме того, на стоимость голубого топлива повлиял рост его оптовой стоимости.

Выросли и цены на топливо

Если стоимость газа вырастет только с ноября, то стоимость топлива украинские АЗС повысили уже. В основном она выросла на 50 копеек – 1 гривну.

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Новая стоимость А-92:

на крупных АЗС: в пределах 25,50 – 26,50 гривен;

на меньших АЗС: в пределах 20,50 – 24 гривны;

средняя цена по Украине: 23,06 гривны.

Новая стоимость А-95:

на крупных АЗС: в рамках 26 – 27,50 гривны;

на меньших АЗС: в рамках 22 – 25,50 гривен;

средняя цена по Украине: 24,13 гривны.

Новая стоимость ДП:

на крупных АЗС: в пределах 25 – 26,50 гривен;

на меньших АЗС: в пределах 20 – 24,50 гривен;

средняя цена по Украине: 23,39 гривны.

Цены на разное топливо у разных поставщиков вы можете просмотреть – по ссылке.

Суд отменил антикоррупционную реформу

Во время закрытого заседания 27 октября Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации.

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Таким образом суд фактически отменил действие антикоррупционной реформы 2014 года. Она предусматривала создание антикоррупционных институтов, начало электронного декларирования для чиновников и другое.

Суд в своем решении установил, что якобы уголовная ответственность за недостоверное декларирование является "неконституционной". Иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За майбутнє", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Журналист Сергей Лещенко утверждает, что суд отменил положения относительно незаконного обогащения, электронного декларирования и полномочий НАПК.